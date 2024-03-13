«Готовим много блинов и много разных начинок». Калужские многодетные семьи поделились рецептами на Масленицу

Масленичная неделя в разгаре. Вся Калуга печёт блины.

По традиции мы в этот праздник предлагаем вам различные рецепты блинов от калужан.

Сегодня ими поделятся многодетные семьи нашего города. Год семьи в стране все-таки!

«По 10 блинов на каждого»

У нашего постоянного эксперта, калужского клинического психолога Андрея СКАТОВА семья большая. У Андрея и его жены Анастасии четверо детей: сын Тихон и дочери Василиса, Анисия и младшая Агния, которая родилась в прошлом году.

- Обычно мы печем по 10 блинов на каждого, то есть всего получается 50 штук, самая маленькая у нас ещё блины не ест, - рассказывает Андрей. - Старшие дети любят блины с вареньем и сметаной, мы с супругой предпочитаем с солёным творогом и зеленью.

Масленицу встречаем семьёй, к нам приезжают бабушка и дедушка. Мы собираемся за столом, и все вместе пьём вкусный китайский чай с блинами.

«Блины без яиц»

Фирменный рецепт от семьи Скатовых

Ингредиенты на 12 блинов:

250 мл молока,

150 мл воды,

2 ст. ложки масла растительного (подсолнечное/оливковое + небольшое количество масла для жарки),

1 ст. л. лимонного сока,

2 ст. л. сахара,

0,5 ч. л. соли,

0,3 ч. л. соды,

1,5 стакана муки.

Просеиваем муку, добавляем сахар, соль, соду, перемешиваем. Отдельно смешиваем молоко, воду, масло и лимонный сок. Помешивая венчиком, постепенно вливаем полученную жидкость в муку. Готовое тесто, должно быть как жидкие сливки. Если слишком густое - можно добавить молока или воды, если слишком жидкое - немного муки. Выпекаем блины.

«Блины печём всей семьёй»

Наша коллега Снежана ЭПОВА - мама четверых детей и сейчас в декрете.

- Наша семья очень весёлая, большая и дружная, - говорит Снежана. - На протяжение всей масленичной недели муж Антон работает, 14-летний сын Матвей и 13-летняя дочь Дарья - в школе, 6-летний сын Иван в садике, а мы с малышкой Кирой дома, ей только 1 год и 9 месяцев.

Но у нас есть традиция: в последний день Масленицы собираемся за большим семейным столом и дружно печём блины. В этом деле никто не остаётся в сторонке.

Дочки делают начинки, я стою у сковородки, а мужчины накрывают на стол. Начинки к блинам очень много, мы любим разные. Мальчишкам нравятся блины с ветчиной и сыром, мужу - со сметаной и фаршем, а мы, девочки, едим со сгущенкой.

К сожалению, наш младший сынок сейчас в гостях у бабушки, поэтому, мы напечём блинчиков и поедем к ним в гости. Всех с наступающей Масленицей!

Нежные блинчики

Фирменный рецепт семьи Эповых

Ингредиенты:

3 яйца,

2 стакана молока,

0,5 стакана кипятка,

1,5 стакана муки,

щепотка соли,

1 столовая ложка сахара,

3 столовые ложки подсолнечного масла.

В миску разбиваем 3 яйца, соль, сахар, венчиком взбалтываем. Наливаем 1 стакан молока перемешиваем и постепенно добавляем 1,5 стакана муки. Вымешиваем до тех пор, пока не будет комочков. Затем добавляем 1 стакан молока и 0.5 стакана кипятка. Хорошо мешаем, даём настояться 20 минут. Наливаем 3 ст. ложки подсолнечное масла в тесто и жарим. Блинчики получаются нежные и тоненькие.

Блины «на бегу»

Почему-то в обывательской среде сложилось устойчивое мнение, что актрисы, блистающие на сцене совершенно не приспособлены к домашним хлопотам на кухне. Развеем это ложный тезис. Накануне масленичной недели нам удалось встретиться с одной из лучших актрис Калужского драматического театра Елизаветой КУЗНЕЦОВОЙ (ЛАПИНОЙ).

Семья у Елизаветы большая, муж, четверо детей. Забот и хлопот хватает, тем более, что дети сейчас входят в самый сложный подростковый возраст.

Семену и Василию по 12 лет, а Тосе и Вале – по 10. Сладости, как говорят специалисты помогают поднять настроение и снять немного стресс. Тем более, в масленичную неделю, как говорится, сам Бог велел.

- Блины мы любим, говорит Елизавета Кузнецова. - Есть. Но готовить их для меня всегда была проблема, пока муж мне не купил отличную блинницу. Теперь весь процесс одно удовольствие. С помощью этой чудо блинницы, блины пекутся быстро и не подгорают, не прилипают. Прелесть, просто!

В семье Кузнецовых, блины предпочитают есть с вареньем. Благо есть бабушка, которая варит это русское кушанье, по словам Елизаветы, просто пальчики оближешь. Особенно привечают у Кузнецовых блины с вареньем из черной смородины и малины.

- Дети обожают бабушкино варенье, рассказывает Елизавета Кузнецова. А мы, взрослые не прочь и блинчик с икрой заточить. Дети пока не понимают, наверное, вкуса икры. Ничего, с годами поймут.

Масленичные традиции в семье Кузнецовых соблюдают без фанатизма. Ритм жизни не позволяет.

- Чаще всего раз или два соберемся на масленичной неделе, чтобы вот так по-праздничному блинов поесть, - признается Елизавета. - У детей куча занятий, секций, кружков, у меня и мужа работа. Хотелось бы, конечно, почаще спокойно так, за общим столом вместе.

Выручает, как всегда, бабушка. К ней все семейство Кузнецовых ходит в гости с огромным удовольствием.

- Бабушка у нас чемпион по приготовлению блинов, - с улыбкой говорит Елизавета. - Она все знает, все умеет. Вообще у нас в семье вкуснее готовит муж. Он делает это редко, но метко. Мясо, шурпу, плов – пальчики оближешь. Потрясающе он все это делает.

Торты я не пеку, я больше по пирогам спец. Сложный торт я все хочу на него наброситься, приготовить, но времени не хватает. Чаще получается испечь шарлотку или сливовый пирог.

Я нашла замечательный рецепт. Ягоды свои, те, что растут у нас во дворе. А вот самый приемлемый дляменя рецепт блинов – на кефире с кипятком. Попробуйте, это очень вкусно, тонко и, главное, быстро!

Рецепт блинов на кефире

В миску разбиваю куриные яйца, добавляю сахар, соль по вкусу, взбиваю. Потом добавляю туда же кефир (предварительно в кефир можно всыпать щепотку соды) и снова в миксере взбиваю.

Потом добавляю муку (тут главное, чтоб комочков не было), чуть растительного масла без запаха. Ставлю миксер на полную мощность и тоненькой струйкой лью туда кипяток до нужной консистенции. Всё.