«Готовим много блинов и много разных начинок». Калужские многодетные семьи поделились рецептами на Масленицу

Масленичная неделя в разгаре. Вся Калуга печёт блины.
По традиции мы в этот праздник предлагаем вам различные рецепты блинов от калужан.
Сегодня ими поделятся многодетные семьи нашего города. Год семьи в стране все-таки!
«По 10 блинов на каждого»
У нашего постоянного эксперта, калужского клинического психолога Андрея СКАТОВА семья большая. У Андрея и его жены Анастасии четверо детей: сын Тихон и дочери Василиса, Анисия и младшая Агния, которая родилась в прошлом году.
- Обычно мы печем по 10 блинов на каждого, то есть всего получается 50 штук, самая маленькая у нас ещё блины не ест, - рассказывает Андрей. - Старшие дети любят блины с вареньем и сметаной, мы с супругой предпочитаем с солёным творогом и зеленью.
Масленицу встречаем семьёй, к нам приезжают бабушка и дедушка. Мы собираемся за столом, и все вместе пьём вкусный китайский чай с блинами.
«Блины без яиц»
Фирменный рецепт от семьи Скатовых
Ингредиенты на 12 блинов:
250 мл молока,
150 мл воды,
2 ст. ложки масла растительного (подсолнечное/оливковое + небольшое количество масла для жарки),
1 ст. л. лимонного сока,
2 ст. л. сахара,
0,5 ч. л. соли,
0,3 ч. л. соды,
1,5 стакана муки.
Просеиваем муку, добавляем сахар, соль, соду, перемешиваем. Отдельно смешиваем молоко, воду, масло и лимонный сок. Помешивая венчиком, постепенно вливаем полученную жидкость в муку. Готовое тесто, должно быть как жидкие сливки. Если слишком густое - можно добавить молока или воды, если слишком жидкое - немного муки. Выпекаем блины.
«Блины печём всей семьёй»
Наша коллега Снежана ЭПОВА - мама четверых детей и сейчас в декрете.
- Наша семья очень весёлая, большая и дружная, - говорит Снежана. - На протяжение всей масленичной недели муж Антон работает, 14-летний сын Матвей и 13-летняя дочь Дарья - в школе, 6-летний сын Иван в садике, а мы с малышкой Кирой дома, ей только 1 год и 9 месяцев.
Но у нас есть традиция: в последний день Масленицы собираемся за большим семейным столом и дружно печём блины. В этом деле никто не остаётся в сторонке.
Дочки делают начинки, я стою у сковородки, а мужчины накрывают на стол. Начинки к блинам очень много, мы любим разные. Мальчишкам нравятся блины с ветчиной и сыром, мужу - со сметаной и фаршем, а мы, девочки, едим со сгущенкой.
К сожалению, наш младший сынок сейчас в гостях у бабушки, поэтому, мы напечём блинчиков и поедем к ним в гости. Всех с наступающей Масленицей!
Нежные блинчики
Фирменный рецепт семьи Эповых
Ингредиенты:
3 яйца,
2 стакана молока,
0,5 стакана кипятка,
1,5 стакана муки,
щепотка соли,
1 столовая ложка сахара,
3 столовые ложки подсолнечного масла.
В миску разбиваем 3 яйца, соль, сахар, венчиком взбалтываем. Наливаем 1 стакан молока перемешиваем и постепенно добавляем 1,5 стакана муки. Вымешиваем до тех пор, пока не будет комочков. Затем добавляем 1 стакан молока и 0.5 стакана кипятка. Хорошо мешаем, даём настояться 20 минут. Наливаем 3 ст. ложки подсолнечное масла в тесто и жарим. Блинчики получаются нежные и тоненькие.
Блины «на бегу»
Почему-то в обывательской среде сложилось устойчивое мнение, что актрисы, блистающие на сцене совершенно не приспособлены к домашним хлопотам на кухне. Развеем это ложный тезис. Накануне масленичной недели нам удалось встретиться с одной из лучших актрис Калужского драматического театра Елизаветой КУЗНЕЦОВОЙ (ЛАПИНОЙ).
Семья у Елизаветы большая, муж, четверо детей. Забот и хлопот хватает, тем более, что дети сейчас входят в самый сложный подростковый возраст.
Семену и Василию по 12 лет, а Тосе и Вале – по 10. Сладости, как говорят специалисты помогают поднять настроение и снять немного стресс. Тем более, в масленичную неделю, как говорится, сам Бог велел.
- Блины мы любим, говорит Елизавета Кузнецова. - Есть. Но готовить их для меня всегда была проблема, пока муж мне не купил отличную блинницу. Теперь весь процесс одно удовольствие. С помощью этой чудо блинницы, блины пекутся быстро и не подгорают, не прилипают. Прелесть, просто!
В семье Кузнецовых, блины предпочитают есть с вареньем. Благо есть бабушка, которая варит это русское кушанье, по словам Елизаветы, просто пальчики оближешь. Особенно привечают у Кузнецовых блины с вареньем из черной смородины и малины.
- Дети обожают бабушкино варенье, рассказывает Елизавета Кузнецова. А мы, взрослые не прочь и блинчик с икрой заточить. Дети пока не понимают, наверное, вкуса икры. Ничего, с годами поймут.
Масленичные традиции в семье Кузнецовых соблюдают без фанатизма. Ритм жизни не позволяет.
- Чаще всего раз или два соберемся на масленичной неделе, чтобы вот так по-праздничному блинов поесть, - признается Елизавета. - У детей куча занятий, секций, кружков, у меня и мужа работа. Хотелось бы, конечно, почаще спокойно так, за общим столом вместе.
Выручает, как всегда, бабушка. К ней все семейство Кузнецовых ходит в гости с огромным удовольствием.
- Бабушка у нас чемпион по приготовлению блинов, - с улыбкой говорит Елизавета. - Она все знает, все умеет. Вообще у нас в семье вкуснее готовит муж. Он делает это редко, но метко. Мясо, шурпу, плов – пальчики оближешь. Потрясающе он все это делает.
Торты я не пеку, я больше по пирогам спец. Сложный торт я все хочу на него наброситься, приготовить, но времени не хватает. Чаще получается испечь шарлотку или сливовый пирог.
Я нашла замечательный рецепт. Ягоды свои, те, что растут у нас во дворе. А вот самый приемлемый дляменя рецепт блинов – на кефире с кипятком. Попробуйте, это очень вкусно, тонко и, главное, быстро!
Рецепт блинов на кефире
В миску разбиваю куриные яйца, добавляю сахар, соль по вкусу, взбиваю. Потом добавляю туда же кефир (предварительно в кефир можно всыпать щепотку соды) и снова в миксере взбиваю.
Потом добавляю муку (тут главное, чтоб комочков не было), чуть растительного масла без запаха. Ставлю миксер на полную мощность и тоненькой струйкой лью туда кипяток до нужной консистенции. Всё.
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