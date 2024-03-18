Почему обычная обнинская парковка стала полем многолетних баталий

Административные и судебные разбирательства привели к разгоранию большого скандала вокруг клочка земли в центре Обнинска.

В прошлую среду, 6 марта в редакцию обратились жители улицы Гагарина в Обнинске, обеспокоенные тем, что власти снесут удобную для них парковку.

Ряд жителей наукограда собрали больше сотни подписей и отправились в суд, отстаивая места для своих авто.

Мы начали разбираться в этой ситуации и на поверхность всплыли неожиданные факты, открывающие обычную историю с любопытной стороны.

В реальности и по плану

Парковка, о которой идёт речь, расположена на улице Гагарина. Вокруг стена многоэтажек, большой торговый павильон, множество магазинчиков, медицинских и прочих социальных учреждений. Практически в центре города. Два десятка лет люди окрестных домов ставили свои автомобили на этой автостоянке. Сейчас городские власти решили ликвидировать ее. Так, по крайней мере, говорят местные жители.

- Я вообще не понимаю, зачем ломать то, что есть? Двадцать лет тут стоянка и она очень удобная, - рассказал житель Обнинска Александр.

- Да не ликвидировать нужно, а строить ещё, - добавляет Ольга. – Машин столько, что все дворы заставлены, парковаться негде.

Действительно, парковка работает уже больше двух десятилетий и визуально она не портит внешний вид города, так как расположена компактно и не на первых линиях городских дорог. В чем же причина такого решения городских властей?

В администрации Обнинска поясняют, что речь идет о реализации генерального плана Обнинска, принятого ещё в 2007 году. В нем запланирована пешеходная ось, связывающая микрорайон «Заовражье» с центром города и ориентированная на метеовышку Обнинска. Однако то, что в документах называется «пешеходная ось» уже есть. Широкий тротуар позволяет людям свободно проходить и любоваться на знаменитую Обнинскую метеовышку.

- Документацией по планировке и межеванию территории, утверждённой в 2022 году, предусмотрено на разделительной полосе улицы Гагарина единой системы пешеходных тротуаров, формирование территории двух скверов, обустройство парковок общего пользования на 50 машино-мест и электрозаправочной станции на 5 постов, - рассказала глава администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА.

Вдруг как в сказке…

Казалось бы, нормальная ситуация. Город развивается, в администрации решают, как сделать его более комфортным и удобным. Почему тогда жители недовольны? Это взгляд сверху.

Для того, чтобы понять, что происходит, нужно немного окунуться в историю этого в общем-то совсем недешёвого участка земли обнинской.

Пару десятилетий назад здесь работал муниципальный рынок. Весьма бойко шла торговля. Одно плохо – припарковаться было негде. Тогда город выделил земельный участок в аренду предпринимателю, который построил здесь автостоянку. Землю отдали в аренду на 10 лет, а капитальное строение, которым по документам является парковка – оформили как собственность.

Жители и покупатели рынка довольны.

Проходит десять лет, и предпринимателю вдруг отказывают в продлении аренды. Ну, бывает, изменились обстоятельства. Однако после судебных разбирательств аренду продляют. Более того, она становится бессрочной.

- В 2015-2016 году город обратился к нам с просьбой отдать часть парковки для того, чтобы сделать пешеходную зону, - рассказывает предприниматель Сергей. - Отдали безвозмездно.

При этом количество желающих припарковать свои автомобили увеличилось в разы. Места на существующей парковке явно не хватает, и Сергей обратился с предложением построить на этом месте трехэтажный современный парковочный комплекс с мойками машин. По его словам, он готов был первый этаж парковочных мест отдать городу.

Непонятно почему, но город вдруг от предложения отказался. Вместо этого возник тот самый утвержденный план межевания, о котором мы писали выше. В пояснении к нему говорится о том, что по расчетам в этом месте необходимо чуть больше 200 парковочных мест и при будущем межевании территории эти места будут предоставлены.

… Все не ясно стало теперь

Когда появятся эти самые места, сколько их будет не на бумаге, а в реальности, жители не понимают. Именно поэтому инициативная группа собрала 150 подписей под требованием оставить парковку и обратилась в суд.

Параллельно с этим, другая инициативная группа выступила за запрет строительства трехэтажной парковки.

Ситуация зашла в тупик.

Что в таком случае делают власти? Собирают вместе конфликтующие стороны и начинают разговаривать. Выяснять доводы и искать приемлемое для всех решение. Нормальный, логичный подход.

Руководство Обнинска же пошло иным путем. Простыми словами его можно охарактеризовать так: мы решили – и точка.

А тем временем, арбитражные суды продолжаются, недовольство обеих сторон растет и, как мы видим, уже переросло в открытый конфликт с обращением в СМИ.

Чем глубже проникаешь в подоплёку ситуации, тем больше во всей этой истории появляется интересных вопросов, на которые нам пока не удается найти ответы.

Один из таких – имеют ли интерес к этому куску земли известные в городе бизнес-структуры и если да, готовы ли они к компромиссным решениям? А если и здесь ответ положительный, то к каким?

Постараемся найти ответы на эти вопросы и расскажем вам о них.