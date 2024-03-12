Отравивший ферзиковчан завод остановили, но история не закончена

В редакцию обратились жители поселка Ферзиково, люди попросили придать огласке их борьбу за свое здоровье с одним из предприятий.

По словам ферзиковчан, они около полугода страдали от едкого дыма, выбрасываемого заводом, из-за которого, уверены люди, у них резко ухудшилось самочувствие.

Не сразу, но жители смогли привлечь внимание к своей проблеме. Дело дошло до суда, по решению которого работу завода приостановили на 60 дней. Однако люди по-прежнему опасаются возобновления деятельности предприятия, поскольку о полном его закрытии на суде речи не шло.

О том, как жителей сплотила борьба с опасным производством, что выявили внеплановые проверки, и какие есть свидетельства того, что едким дымом людей буквально травили, читайте в нашей статье.

Предприятие не останавливало работу даже ночью.

По старой схеме

В поселке Кардымово Смоленской области в 2021 году на арендованной земле работало предприятие «Биохимтех». Оно занималось переработкой пивной дробины и производством кормовых добавок для животных. Дым от завода накрывал поселок, люди жаловались на плохое самочувствие, вонь. Множество обращений жителей и комментарии властей по проблеме сохранились в соцсетях поселка Кардымово. Спустя время, из-за жалоб смолян предприятие закрылось.

И вот уже в 2023 году этот же владелец покупает в Ферзиково по факту готовое, но обанкротившееся, предприятие «Агрокальций», пристраивает к нему еще один цех и летом запускает работу.

По словам местных жителей, завод работал 24/7. К нему фурами свозили пивную дробину, которую перерабатывали и производили кормовую добавку для животных. Дым от производства накрывал поселок, у людей начинались приступы кашля, затруднялось дыхание.

Ферзиковчанин Алексей Каргашин фотографировал едкое облако дыма в разные месяцы работы предприятия.

Слово медикам

Мы приехали в поселок, чтобы поговорить с ферзиковчанами и понять, насколько серьезно работа предприятия влияет на их здоровье. Об этом лучше всего знают врачи участковой больницы Ферзиковского района.

— В первую очередь этот дым сильно влияет на слизистую дыхательных путей, – поясняет врач-отоларинголог со стажем более 45 лет Елена ДАНЕНКОВА. – Страдают нос, глотка, глаза. Пациенты жалуются на раздражение, першение, ощущение комка в горле, у некоторых доходит до рвоты. С этими жалобами ко мне приходит практически каждый. Если первое время страдали жители близлежащих к заводу домов, то вскоре и я сама на себе почувствовала все это: вдыхаю, начинается першение в горле, отек в носу.

Кому тяжелее всего? Страдают и дети, и взрослые. В основном усугубляются хронические заболевания. Я ставлю людям в диагнозе: острый процесс. Подышали люди, симптомы появились, они выпили что-то противоаллергическое, кому-то полегчало, а у кого-то длится неделями, не проходит. Из диагнозов: обострения вазомоторного ринита, хронического фаринголарингита, хронического ринита и так далее.

Острые реакции

— Даже обращения в скорую помощь были, – говорит медсестра Любовь Георгиевна, с которой нам удалось поговорить в больнице. – Однажды к нашему дерматологу пришел мальчик, у него на руке красные высыпания были. Ребенок живет рядом с заводом. Потом уже, когда мы увидели, что у завода коричневый снег, поняли, откуда у мальчика была такая реакция – в снегу у дома поковырялся. Выявили же опасные вещества в этих выбросах, сказали, бомба замедленного действия, которая может спровоцировать онкологию! А параллельно у нас в поселке проводится диспансеризация, мы оздоравливаем население. И в то же время завод его травит ядовитым дымом.

Выбросы оседали на снегу, в котором играли дети.

— После ковида я не ощущаю запахи, пропало обоняние, – говорит другая процедурная медсестра. – Как-то утром иду по улице на работу, и внезапно затошнило меня сильно. Еще несколько вдохов сделала, и, извините за подробности, вырвало меня. Дошла до работы – ну не могу: запах стоит в носу, в горле и еще общее самочувствие плохое. Пошла к Елене Михайловне, она посмотрела, говорит, сильный отек в носу, все горло красное, оказала мне помощь, укол дексаметазона сделали. Не отпускало меня до трех часов дня, в таком состоянии была. С тех пор стала ощущать этот запах! Я проработала в процедурном кабинете 44 года, у меня ни разу аллергии не было. Это первая в жизни реакция! Последние месяцы много людей в процедурный стали приходить с бронхиальной астмой.

В участковой больнице о негативном влиянии выбросов на здоровье говорит, пожалуй, каждый.

Есть опасения

— Как завод дымить начал, у нас народ в поселке гулять перестал, старались не выходить лишний раз, – вступает в разговор ожидающая приема женщина. – Дети по улице идут, нос шарфом закрывают: «Мама, чем пахнет!?» Сначала, когда суд сказал заводу остановить работы, мы обрадовались, подумали, что будем теперь всегда дышать свободно. Но есть опасения: теперь на заводе ставят фильтры.

— Я как медик, и как человек, который живет на расстоянии 300 метров от завода, скажу, что с 17 августа мы живем как в аду, – начинает разговор Алевтина СЁМИНА, – Запах от завода ужаснейший, как будто жженой шкуры, шерсти, костей. Люди сразу предъявили предприятию претензии. Сюда приезжала лаборатория, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, делали замеры. Сказали, что найдены ядовитые вещества. Они оседают на слизистой носа и глотки. Я астматик, у меня дальше все это опускается в бронхи, начинаю задыхаться.

Потом в течение еще двух часов остается жжение, приступы кашля снимаю ингаляторами. Но я знаю, как оказать себе первую помощь, а что делать остальным?

Здоровье не купишь

— Я живу в другом конце поселка. Помню, брат пришел домой, держится вот так руками за горло, нос, говорит: «Не могу, дышать невозможно!» – вспоминает ферзиковчанка Раиса, ожидающая приема у доктора. – У нас люди стали редко гулять. Если раньше вечером весь поселок на улице, то из-за запаха все сидели дома. Если надо куда-то по делам, закрываешься максимально шарфом, воротником, чтобы дышать через них. У меня мама аллергик, из-за запаха начинала задыхаться. Особенно тяжело было в сырую погоду, такое ощущение, будто весь этот дым опускался на улицы, накрывая все Ферзиково.

— Дым идет на расстояние до 12 километров! – добавляет Алевтина Семина. – У нас есть деревня Кашурки, 12 км от поселка, и там этот запах ощущали люди так же сильно, как мы. Хочу сказать, насколько самоуверенно ведет себя гендиректор и вся его команда: даже в день суда они не уменьшали мощность, запах был и у здания суда, и у здания полиции. Они ясно дают понять, что чувствуют себя безнаказанными. А ночью они работали на полную мощность, грохот стоял неимоверный.

Рабочие этого завода тоже живут в нашем поселке, но не понимают, что здоровье за деньги не купишь. Они продались. Травятся сами, травятся их семьи. Я разговаривала с одним из них. Когда-то он приводил своего ребенка ко мне на массаж. Я проходила мимо, а он улыбался. Я спросила: «А чего вы улыбаетесь? Я когда-то лечила вашего ребенка, а теперь вы травите всех нас!» Он не ответил, так только пожал плечами.

Я знаю людей, которые сначала были против этого завода, но потом пошли туда работать. У них же тоже есть маленькие дети, они в том числе травились этим дымом. Как это не понимать? Как не думать об этом? Все-таки деньги перевесили. По слухам, по меркам поселка, там платят много.

Работа по черной схеме

Алексей КАРГАШИН с детства живет в Ферзиково, отлично знает поселок. Сейчас мужчина с семьей проживает на переулке Самсонова и говорит, что в дни, когда ветер с завода шел в их сторону, улицу и дом Алексея плотно накрывало дымом.

От его дома до самого здания завода около 300 метров, до территории завода еще меньше, «у них даже нет санитарной зоны», уточняет ферзиковчанин.

— Когда этот завод пришел в Ферзиково, то никаким образом не установил контакт с жителями, – вспоминает Алексей. – Есть закон, согласно которому, если предприятие может воздействовать на атмосферу, то обязательно должны состояться слушания с жителями. Когда ранее к нам пришел другой крупный завод, они, как нормальная организация, слушания с нами проводили.

«Агрокальций» не посчитал нужным это сделать. Более того, при общении они буквально насмехались над жителями: «Да это не от нас пахнет!». Все проблемы, скажу, как есть, в скотском отношении к людям. Предприятие предпочитает работать по черной схеме, ничего не фильтровать, ни во что не вкладываться, и адвокатом продавливать всю эту историю. В нашем случае помогло то, что они уж слишком по-хамски себя повели и накрыли дымом весь поселок.

Мы не против заводов, мы не какие-то резко настроенные жители. У нас есть другой крупный завод, который контролирует свою деятельность. У него же получается работать по-честному. А работа «Агрокальция» не строится как серьезный бизнес, который пришел сюда на десятилетия, чтобы развиваться и преображать пространство вокруг. Они максимально отгородились от людей.

Набрали персонал, заплатили им большие по сельским меркам деньги, говорят, 70-80 тысяч рублей. Там над корпусом стоит маленькая труба. Если пасмурно, низкое давление, этот дым весь оседает здесь же. И сами рабочие ходят в нем. Как они оценивают свое здоровье в 70 тысяч рублей? Ну, я не знаю.

В определенную погоду дым ложится на улицы и дома ферзиковчан.

Неспокойная старость

В поселке ближе всех к заводу живут супруги Аристовы. Владимир Хенрикович и Алевтина Сергеевна в законном браке 52 года. В 1974 году своими руками построили здесь дом. Так и живут.

— До августа 2023 года мы жили как в деревне: тишина, красота, чистый воздух, - рассказывает Владимир Хенрикович. - Друзья приезжали и говорили: «Как же у вас хорошо!» В саду – качели, груши, яблони растут. Потом вдруг появился запах, будто что-то горит. Сначала не такой сильный. К осени мощность увеличили, мы стали страдать. Запах был просто удушающий. Мне 74-й год идет, уже возраст, есть хронические заболевания. В августе стал задыхаться, не хватало воздуха. Хронический ринит и хронический фарингит обострились: кашель, заложенность носа. Назначили курс лечения, к концу декабря легче стало, да и ветра еще были в другую сторону.

А потом перед новым годом двор снегом завалило. Вышли с Алевтиной на полчаса почистить дорожку, на улице запах резкий стоял, у нее перехватило дыхание, начался ужасный кашель, до рвоты. Не могла отойти больше получаса, ничего не помогало.

Я шутя говорю, что у нас есть газоанализатор. Это птицы! В этом году птиц не стало, воздух плохой. Даже снегири не прилетели, а раньше их была полная поляна под яблонями, грушами, не успевали всех кормить.

Мы с супругой смотрим: когда птицы прилетают, значит, можно выходить на улицу. Птиц нет – не выходим.

Супруги Аристовы признаются, что соседство с заводом разделило их жизнь на «до» и «после».

Пса отпаивали молоком

— У нас во дворе собака живет, там будка у нее, - говорит Алевтина Сергеевна. - Это молодой еще пес, хаски, ему нет и двух лет. Кормим домашней едой, покупаю хорошее мясо. Так вот в последние дни перед закрытием завод давал жару, топили по полной. Дым лег на наш дом. Как же нашего пса, бедного, от этого рвало. Я его потом молоком, водой отпаивала. Несколько дней ему было плохо.

У нас просто жизнь разделилась на «до» и «после», – добавляет женщина. – Мы уже в возрасте, никуда не переедем. Сейчас со стороны завода тишина – мы не надышимся. Бывает, ночью встанешь, и уже автоматически смотришь в окно: не заработал ли, не валит ли дым из труб? Боимся увидеть облако.

Супруги Аристовы живут ближе всех к заводу. От такого соседства и переживаний Владимир Хенрикович буквально не может спать ночами.

Главное - бизнес?

Во всей этой истории удивляет позиция администрации Ферзиковского района. На протяжении многих месяцев жалоб людей чиновники на местах будто не замечали проблемы.

На вопросы редакции администрация отметила, что, мол, да, предприятие должно было соблюдать закон в области охраны окружающей среды, но оно не обязано сообщать властям, что именно собирается производить, комиссия от местных властей на производстве тоже не полагается.

Выглядит это так, будто администрации в принципе все равно, что творится на их земле. Главное, бизнес пришел. На вопрос, каким образом строится взаимодействие чиновников и предприятия, ведет ли последнее диалог с жителями и властями, в администрации Ферзиковского района сухо ответили: «Осуществляется в соответствии с законом».

Проверка подтвердила

— В ходе проведения контрольного мероприятия с 12 по 25 декабря 2023 года специалисты отобрали промышленные выбросы из трубы барабанной сушилки и определили токсичность водных вытяжек отходов, - сообщает Росприроднадзор. – Согласно заключению, в промышленных выбросах выявлены вещества: формальдегид, меркаптан, бензол, аммиак. Это нарушение закона об охране атмосферного воздуха. Результаты анализа проб сыпучего вещества светло-коричневого цвета, отобранные с площадки накопления отходов, относятся к V классу опасности.

По запросу «влияние меркаптана/формальдегида/бензола на организм человека» в интернете находим описание всего того, на что нам жаловались жители: отеки, острые реакции, рвота.

По результатам проверок различных ведомств генеральный директор компании привлечен к административной ответственности, против юрлица возбуждено уголовное дело.

60 суток ожидания

7 февраля Калужский районный суд назначил штраф и приостановил деятельность производственной линии по изготовлению кормов для животных на 60 суток.

29 февраля на отчете главы Ферзиковского района Владислав Шапша сделал заявление:

— Производства не должны мешать людям. Завод «Агрокальций» в Ферзиково эти требования нарушил. Пришлось обращаться в суд, чтобы нарушения были устранены. Работа завода приостановлена на 60 дней. С инвестором договорились: подберем другую площадку в регионе, чтобы и ему было удобно, и чтобы жителям не мешать.

Мы спросили в личном сообщении главу районной администрации Алексея ВОЛКОВА: «Какая площадка и где будет предложена владельцам завода? Как само руководство отнеслось к такому предложению? Что ожидается по истечении 60-дневного срока приостановки деятельности завода?»

Ответ, увы, не получили.

В истории ферзиковчан показательно все: сплоченность жителей, самоуверенность нечистого бизнеса и безучастность местной администрации, которая должна была еще с первых месяцев наравне с жителями добиваться честной работы предприятия, но, увы, предпочла отмолчаться.

Мы продолжим следить за развитием событий.