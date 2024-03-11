Приватизация пара, или Зачем прибыльный МУП отдают на откуп таинственному Совету директоров

В последний день февраля этого года депутаты городской думы Калуги ликвидировали МУП «Управление комплексного обслуживания населения».

Новость об этом прошла скромно, не вызвав резонанса, однако наши бдительные читатели уже через пару дней обратились в редакцию с сомнениями: а не вырастут ли теперь цены на помывку в общественных банях Калуги?

Мы решили разобраться в этой ситуации и обнаружили целый ряд весьма любопытных подробностей.

Подробнее об этом ниже.

Кино на мыло

МУП УКОН было образовано в декабре 2002 года. Оно стало правопреемником МУПов «Гостиница «Калуга» и «Кинотеатр «Космос». Однако, показывать фильмы и сдавать номера в гостиницах новый МУП не стал. В его ведении оказались бани, прачечные и ярмарки.

Поначалу дела у организации шли сложно. За первый десяток лет мы насчитали 8 – 9 руководителей. Другими словами, начальники нового МУПА менялись практически раз в год. Почему так происходило?

Все дело в юридических документах. Муниципальное унитарное предприятие не владеет имуществом, все, чем оно распоряжается, принадлежит муниципалитету. Расценки и тарифы определяет тоже муниципальное образование. Возможности для развития весьма скромные.

Кстати, один из бывших руководителей МУП УКОН рассказал нам о том, что в свое время в ведении организации был банно-прачечный комбинат. Располагался он рядом с Синими мостами на улице Тарутинская. Сейчас там вовсю идут работы по реконструкции мостового перехода, но до недавнего времени в здании комбината был расположен магазин и МБУ СМЭУ.

Заказы на стирку приходили даже из министерства обороны. Хороший доход получала организация. История умалчивает, почему МУП избавился от такого прибыльного актива.

Были в истории МУП УКОН и скандальные криминальные ситуации.

В 2011-2012 годах его возглавил депутат гордумы Алексей Трохин. В то время долги организации городским службам составляли миллионы рублей и предприятие было фактически на грани банкротства. Его идеи по увеличению прибыльности организации были впечатляющими, но недолгими.

В июле 2016 года Трохина обвинили в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК России. Он получил два с половиной года лишения свободы. Суд также обязал его возместить в пользу муниципального предприятия причиненный преступлениями вред в сумме 1,6 млн рублей.

С марта 2016 года МУП УКОН руководит Александр Поляков. За 2022 год чистая прибыль предприятия перевалила за 700 тысяч рублей. Сегодня под крышей УКОНа пять городских бань и 8-9 городских ярмарок.

В общем, предприятие, несмотря на скромную, но чистую прибыль, убыточным сложно назвать.

МУП на ООО

Идея о ликвидации МУПов в России возникла ещё 2018 году. Тогда Валентина Матвеенко однозначно высказалась о том, что Совет Федерации не поддержит эту идею, так как она противоречит Конституции РФ.

Сенаторы отредактировали документ.

Поначалу срок его реализации был обозначен 2023 годом, потом его продлили до 2025 года. Сегодня уже есть проект Закона, предусматривающий продление срока ликвидации МУПов до 1 января 2030 года.

Среди обоснования идеи о ликвидации МУПов – «тепличные условия» в которых работают эти организации. Зачастую им невыгодно приносить прибыль, ведь в случае убытков, они получают субсидии.

При этом финансовую отчетность предприятия предоставлять не обязаны. К тому же МУПы имеют право на монополию в своей отрасли, что ухудшает конкурентную ситуацию в стране.

С другой стороны, государство предполагало, что при ликвидации МУПов, с муниципалитетов снимется груз поддержания убыточных предприятий.

В Калуге сегодня зарегистрировано более десятка МУПов. Среди них «Теплосеть», «Управление калужского троллейбуса» и многие другие, которые из года в год показывают отрицательную доходность.

Однако депутаты и управление экономики Калуги почему-то начали с ликвидации в общем-то прибыльного МУП УКОН.

С просьбой пояснить эту ситуацию мы обратились непосредственно в городскую управу Калуги.

- Единственным акционером акционерного общества, созданного в результате реорганизации МУП УКОН, будет являться муниципальное образование «Город Калуга», в лице Городской Управы города Калуги, - рассказали в управлении экономики и имущественных отношений Калуги. - То есть 100% акций будет находиться в собственности города.

Простите, но городская управа Калуги – это не имя, фамилия и отчество. Кто станет главным бенефициаром нового ООО? Нынешний директор? Мы связались с Александром Поляковым по телефону. Однако после первого же вопроса о том, будут ли поднимать тарифы на помывку в пяти банях, он отказался давать нам какие-либо комментарии.

- Я не уполномочен это делать, а все пояснения только через горуправу – резко ответил Александр Поляков и повесил трубку.

В официальном ответе управления экономики Калуги говорится ещё и о том, что контроль за деятельностью ООО будет осуществлять некий Совет директоров, две трети которого составят депутаты городской думы.

Уже теплее.

Другими словами, теперь некие депутаты гордумы (их фамилии не называются) будут собираться и решать вопросы закупок. Благо, что для ООО нет суровых рамок 44-го ФЗ, да и прочие вопросы можно, как говорится, обкашлять кулуарно.

Не в этом ли причина решения ликвидировать прибыльный «банный МУП»?

Впрочем, официально нам ответили, что все решения организации будут строго контролироваться.

А что с тарифами?

- Решение о реорганизации МУП УКОН предусматривает сохранение основных видов деятельности общества, имеющих отношение к решению вопросов местного значения муниципального образования «Город Калуга», в том числе деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность ярмарок, - пояснили в управлении экономики и имущественных отношений Калуги. - Продажа акций акционерного общества не планируется.

Заверили нас и в том, что помыться в городской бане дороже не станет.

- После изменения организационно-правовой формы увеличение стоимости услуг не предполагается, а предельные цены на них будут устанавливаться по решению Совета директоров, две трети от состава которого будут составлять депутаты Городской Думы города Калуги, - добавили в городской управе.

Вновь «Совет директоров», а не городская управа, будут решать: поднять ли стоимость помывки или аренды места на ярмарке. В этом случае у городских властей появляется железная отмазка: это не мы, УКОН же больше не МУП, а акционерное общество, обращайтесь к его руководству.

Ситуация с приватизацией «Управления комплексного обслуживания населения» похожа на парилку в субботний день: движухи много, но кто и что делает не видно.

Мешает приватизированный пар.