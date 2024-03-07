Весна началась: в Калугу прилетели кошки

В Калуге отношение к пушистым созданиям очень трепетное, особенно в марте.

Сейчас, по традиции, в Доме музыки - время котов. Их здесь много, и они разные.

Кошки попали на картины калужских художников, разместились на стенах, на дереве, на заборе и просят «меньше ворчать, больше мурчать».

Вячеслав Некрасов «Поют кружевные собаки».

Марина Гусева «Адам и Ева»

Сплошное «Мяу»

Вернисаж выставки «Формула кошки» был абсолютно кошачьим. Вечером на творческую программу КотоСтрофы собрались и дети, и взрослые, и даже собаки, которые вели себя очень культурно, ни разу не подав голоса.

Народу было столько, что стулья поставили с двух сторон зала. Калужане шли целыми семьями по три, четыре человека.

Звучала музыка, посвященная кошкам в исполнении пианиста Александра Лукашова, песни про кошек и стихи-мяукалки от Маргариты Бендрышевой, а солистки Дома музыки Елена Суяковская и Елена Шумаева под аккомпанемент Виктории Тантлевской промяукали знаменитый шуточный «Кошачий дуэт».

Художник Ольга Козлова устроила для детей кошачью викторину с подарком и мастер-класс. А потом гости пили чай с вкусняшками, общались с участниками выставки в теплой, дружеской обстановке.

Заменяют успокоительное

Калужские художники изобразили котиков в различных стилях и техниках. Фантазия авторов, их любовь к этим милым созданиям безграничны.

Татьяна Челнокова «Мурри»

Коварные и хитрые, ласковые и нежные, любители покушать и поспать, уютные домашние и хулиганы, мистические и загадочные - такими их увидели художники.

Котики всегда поднимают настроение и заменяют успокоительное. С выставки все уходили в прекрасном настроении. Абсолютный позитив, и он продлится до 17 марта. Заходите, если любите котэ.

Ольга Алмазова «Беседа».

Живу с котом

- 1 марта был День кошек. Трудно найти человека, который был бы равнодушен к кошкам, - говорит заведующая картинной галерей Дома музыки Наталья ГОЛОВАТЮК. - Мы то и дело пытаемся разгадать формулу из загадочной сущности. Возможно, выставка поможет ответить на вопросы, какова же «Формула кошки».

А наша литературно-музыкальная программа называется КотоСтрофы, потому что коты всегда немного катастрофа, а ещё им посвящают много строф. Стихов о котах написано огромное количество.

Дети с самого роения стакиваются со строчками «Котя, котенька, коток. Котя, серенький хвосток». Много детских стихов про котов звучат и детском саду, и в школе.

Расскажу вам интересный факт: если наберете в поисковике «Наталья Головатюк семейный статус», он вам выдаст следующее: «Семейный статус: живу с котом»

Семейный статус: живу с котом,

И на развод подадим едва ли.

Мы очень любим наш общий дом,

Мы очень долго его искали.



Два интроверта, по вечерам

Жильем нехитрым своим богаты,

Раз нет любимых телепрограмм,

Мы смотрим фильмы шестидесятых.



Когда приходится уезжать

(Друзья, родные, командировки),

Он остается покорно ждать,

А я вдали нахожу уловки,



Чтобы вернуться хотя б на час,

Но все же раньше, ведь знаю точно:

Его больших карамельных глаз

В разлуке мне не хватает очень.



И кто бы что там не говорил,

Мол, кошки - это вам не собаки,

Я знаю точно, что он скулил,

Подобно самой простой дворняге.



И я спешила к нему опять,

На наш совместный нехитрый ужин.

Ведь в мире каждому важно знать,

Что он на свете кому-то нужен.

Ирина Мареева «Мяусленица».

Юрий Шеров «Счастливый котик».