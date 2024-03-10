Подлый и вероломный пьяница Василий Тёмный и не дошедший до Угры Иван III. Писательница Ольга Ерёмина презентовала в Калуге свой исторический роман

В библиотеке им Белинского Ольга ЕРЁМИНА представила свой исторический роман-дилогию «Котёл Господень. Белые кречеты».

Ольга четверть века живет в Москве, а когда-то жила в Калуге, здесь она закончила школу, потом филологический факультет педуниверситета. В 1982 году начала печататься в газете «Молодой ленинец».

И к моменту окончания школы у Ольги было уже более 50 публикаций. А когда она училась в вузе, составляла разработки для учителей русского языка, упражнения. Потом увлеклась творчеством Ивана Ефремова («Таис Афинская», «Туманность Андромеды»). Написала его биографию для серии ЖЗЛ.

Как рассказала Ольга, Иван Ефремов мечтал написать книгу о древней Руси.

- Мне было понятно: раз он задумывал, значит, увидел там что-то, - говорит Ольга. - И я начала внимательно вглядываться в эту эпоху, копать и закопалась на такую глубину, что стало понятно: надо об этом писать, потому что об этом ещё никто не написал раньше.

Книга «Котел господень и Белые кречеты» вышла в декабре и охватывает практически 60 лет истории. «Котёл Господень» – это время Василия Тёмного, «Белые кречеты» – первая половина княжения Ивана Ш.

Когда я писала, старалась не употреблять современные слова. Например, написать: «он сказал с иронией» нельзя, слово «ирония» не использовалось в то время.

За основу брала исторические монографии, основная - «Витязь на распутье» Александра Зимина. И пользовалась методом исторической реконструкции. Это не вымысел. Это попытка реконструировать события. Нормальный исторический роман-хроника.

Историческая несправедливость

- ХV век. Василий Васильевич, которого мы называем Тёмный – это идеальный средневековый монарх: подлый, вероломный, пьяница. В плен по пьяни попал, всю Россию пришлось продать.

Умер он от костного туберкулёза. И летописец записал: «Умер московский князь Василий, иуда, душегубец». О таком князе никто писать не хочет, а надо, потому что это наша история.

Мне очень досадно бывает, когда вижу историческую несправедливость. У нас на площади перед Белым домом стоит памятник Ивану III. Но вы же знаете, что Иван III до Угры-то не доехал! Он бежать собирался на север. Жену свою отправил, мать хотел отправить.

Мать Мария Ярославна отказалась уезжать. И она его выпихнула, можно сказать, из Москвы, сказав примерно следующее: «Твой дед от врага не бегал, твой прадед от врага не бегал, давай, пошёл».

И он, получив волшебный пендель, докатился примерно до Боровска. И прошёл ещё до села Кременское (раньше это был город Кременец). Но ближе этого к Угре не продвинулся.

Да, Кременец, удобная точка. И мы знаем, чем кончается пленение великого князя, он не должен был подставить себя под удар. Потому что, когда его папочку Василия Тёмного взяли в плен, всей Руси мало не показалось.

Казанские татары выпустили его с условием, что он выплатит до 2 тысяч рублей серебром (разные источники разное говорят). За такие день всю Русь несколько раз можно было купить.

В результате он вынужден был своего сына Василия, которому тогда было 7 лет, обручить с 5-летней тверской княжной, за это тверской князь давал деньги на оплату выкупа татарам.

Правый берег Угры - это была территория Великого княжества Литовского, левый берег – территория Великого княжества Московского. Татары шли по территории Литвы, так как договорились с Казимиром, шли не захватнически, а с разрешения владельца.

Лето 1480 года было трудным. По всей реке выставлены полки. В Москве сожжен посад, потому что думали, что татары снова могу туда дойти. А посад сжигался при приближении врага.

И из Москвы выдвигается мобильный резерв. Идёт Андрей Меньшой – самый младший брат Ивана III, удельный князь Вологодский, ему где-то 28 лет. И с ним Иван Иванович Молодой - сын Ивана III, которому примерно 22 года.

Понятно, что молодые князья не могут быть командующими большого войска, чтобы сдержать полки. Командует войсками величайший на тот момент воевода Данила Дмитриевич, князь Холмский из рода Тверских князей. Он был на службе у московского князя.

И здесь появляется такое немыслимое раньше словосочетание «воевода-князь». То есть, он воевода и одновременно такой же рюрикович и, может, имел бы больше прав на престол, так как происходил из более старшей ветки Александра Невского.

Украли прозвище

- Чтобы понять книгу, надо разобрать в родственных связях. Поэтому вернёмся во времена Куликовской битвы, 1380 год. Все мы знаем князя Дмитрия Донского. Но в Архангельском соборе, где похоронены великие князья, их семьи, на гробнице в камне выбито: «Дмитрий Иванович, великий князь Московский».

А на гробнице, где похоронен его двоюродный брат написано: «Владимир Андреевич, князь Серпуховской Донской и Хоробрый».

Как получилось, что у Владимира Андреевича украли его прозвище и отдали Дмитрию Андреевичу? Кто это сделал? Я долго копалась, искала и пришла к выводу, что это Карамзин. То есть Дмитрия Ивановича ни современники, ни потомки Донским не называли.

Владимир Андреевич командовал засадным полком и благодаря ему на Куликово поле в помощь русскому войску пришли два князя литовских, ну как литовских, Брянский и Новгород-Северский.

Дело в том, что женой Владимира Андреевича была Елена Ольгердовна, дочь Ольгерда, великого князя Литовского, Русского и Жомойтского. И два шурина Владимира Андреевича пришли ему помогать, это нормально, всё логично.

Я не буду говорить, что Мамай заключил союз с Ягайло, который был братом Елены Ольгердовны, и шёл на помощь Мамаю, но не дошёл, не успел, как будто бы не успел.

Но мне важно, что не только Дмитрий Иванович, но и Владимир Андреевич играл большую роль в этой битве. Владимир Андреевич является основателем Малоярославца.

Он отдал каждому сыну по городу, а четвертому сыну в крещении Афанасию, в миру Ярославу города не хватило. Тогда Владимир Андреевич его построил и назвал в честь сына. Но так как Ярославль уже был, он назвал город Малоярославцем.

А поганец Ягайло после Куликовской битвы посватался к дочери Дмитрия Ивановича Московского (Донского), они даже обручились. Но через два года пришёл Тохтамыш и Москву сжёг.

Ягайло быстренько сказал: «Всё, мы расторгаем помолвку». И тут же посватался к польской королеве Ядвиге, 12-летней сиротке с условием, что он крестит по католическому обряду всю Литву, там ещё было много язычников.

Под этим соусом взял Ядвигу в жены и стал основателем полькой династии Ягеллонов. А сам Ягайло был сыном тверской княжны Ульяны – второй жены Ольгерда. Вот такие интересные штуки.

Скандал на свадьбе

- Сын Дмитрия Ивановича Московского (Донского) Василий Дмитриевич в детстве был отправлен в Орду в качестве заложника. Его там несколько лет держали как пленника.

Потом великий князь Литовский Витовт, который был после Ольгерда, устроил Василию Дмитриевичу побег через Великое княжество Литовское и отпустил его на Москву только, когда тот обручился с его единственной дочерью. Это к вопросу, на кого ориентировалось в то время Великое княжество Литовское – на сближение с Московским. А у Витовта сыновей не было, только дочь.

И великая княгиня Софья Витовтовна выходит замуж за Василия Дмитриевича. Свадьбу справляли в Коломне. И это единственный достоверный случай, когда на Руси проходил рыцарский турнир.

Софья родила много детей. Но девки были все крепкие, хорошие, всех она хорошо пристроила замуж. А сыновья умирали. Нет наследника. И в 45 лет она рожает Васеньку. То есть у неё муж Васенька и сын Василий (Тёмный).

У Елены Ольгердовны (она замужем за двоюродным братом Дмитрия Донского) тоже умерли сыновья: тогда на русскую землю пришла чёрная оспа. И остались только дети Ярослава, князя, который дал имя Малоярославцу - две девочки Елена, Марья и мальчик Василий Ярославович.

Марья Ярославна, когда ей исполнилось 15 лет, была выдана замуж за 18-летнего Василия Василевича (Тёмного).

- Завязка моего романа происходит как раз на свадьбе между Василием (Тёмным) и Марьей Ярославной.

Мать Василия Софья Витовтовна была крутой женщиной. А у Дмитрия Ивановича Московского (Донского), был не только сын Василий – муж Софьи Витовтовны, но и другие сыновья.

Один из них - Юрий Звенигородский - талантливый, умный, его лично крестил Сергий Радонежский. И он тоже мог претендовать на престол в Москве, и его сыновья могли претендовать.

Но Юрий не поехал на свадьбу, понимая, что Софья его не любит. А его сыновья - Василий Косой и Дмитрий Шемяка - поехали. И Василий Косой явился на свадьбу в золотом поясе.

А что такое золотой пояс? Это как сейчас погоны для офицера. Если вы возьмете любое завещание князей того времени, там тщательно перечисляются пояса с подробным описанием, чем они украшены и кому отдаются.

И кто-то шепнул, что Василий Косой украл золотой пояс, на самом деле он должен принадлежать софьиному Васеньке.

И Софья на свадьбе устроила, не знаю пьяный или не пьяный, скандал. Публично с Василия Косого сорвала это пояс, обвинив в воровстве. Понимаете, что это такое? Это война. И она началась практически сразу же и длилась 25 лет с переменным успехом. Это была война не в классическом понимании, а как у Пушкина «и соседям то и дело наносил обиды смело».

Юрий Звенигородский пошёл войной на Василия, разбил его и сел в Москве. А имя Юрий – это редуцированное Георгий. Небесным покровителем Юрия Звенигородского был Георгий Победоносец.

Именно Юрий дал Москве герб и начал чеканить монету, на которой изображал Георгия Победоносца. В народе эту фигуру стали называть «копейщик», а монету - копейка.

Юрий многое успел сделать, начал серьёзные реформы, но правил только полгода, он был уже в возрасте и умер. И тут понеслась… И как она понеслась, подробно написано в книжке.

У калужских краеведов было немало вопросов к писательнице.

С Ольгой поспорили по поводу, почему Иван III, краеведы утверждали, что Кременец - выгодная стратегическая позиция, но писательница с этим не согласилась.

Жуткие события

- С противоположной стороны в моей книге присутствует крупным планом хан Золотой Орды Улу-Мухаммед, к которому поехали на поклон ещё молодой Василий Васильевич и его дядя Юрий Звенигородский, чтобы получить ярлык на великое княжение.

И Улу-Мухаммед дал этот ярлык в традиции Золотой Орды – его получил слабейший. Есть Тегинэ-бей это Ширин - род родственников хана, который ушел в Крым. Его владения были там, где сейчас город Старый Крым.

И следующий этап – белёвщина, совершенно жуткие события. В то время несколько наследников Чингисхана заявили свои права на владения Золотой Ордой и стали теснить Улу-Мухаммеда, и теснили так, что он со своим родом – 3 тысячи человек - пришёл к Белёву и вынужден был там перезимовать.

И, хотя Белёв формально не входил в Великое Московское княжество, он отправил посла к князю Василию (ещё в то время не Тёмному). И попросил разрешить перезимовать на границах, рядом с его княжеством, готов был своего старшего сына отправить в качестве заложника, обещал, что никогда не пойдет на Василия и вечно другом ему будет.

Что сделал Василий, подлый и вероломный? Собрал ближайших князей, сказал, что там всего 3 тысячи человек, пойдем и их там замочим. И князья пошли, попытались атаковать Улу-Мухаммед.

Сам Василий не пошёл, остался в Москве. Но утром под покровом тумана враг вырвался, зашёл с тыла и разгромил в пух и прах воровским образом собранное московское войско, там список погибших князей на страницу.

После этого Улу-Мухаммед перезимовал под Белёвым, прошёл по южной границе рязанского княжества, вышел на территорию булгар, занял опустевшую и разграбленную московским войсками Казань, создал Казанское ханство и крикнул клич всем сторонникам, кто хочет отомстить за вероломство: пошли грабить Москву.

И дограбились до такой степени, что великого князя Василия (Тёмного) взяли в плен. И было всё плохо. О таком писать трудно, но вот написала. об этом тоже надо знать.

Ольга Ерёмина передала свою книгу в библиотеку им. Белинского. там её можно взять почитать.