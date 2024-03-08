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Цвет настроения синий. В Калуге представили необычные картины новосибирской художницы

Татьяна Светлова , Фото автора.
Опубликовано: 08.03.2024 09:09 0 253
Цвет настроения синий. В Калуге представили необычные картины новосибирской художницы

В Калужском музее изобразительных искусств открылась выставка новосибирского художника Натальи Шалагиной. 0+

Много синего, он практически везде. Художница любит этот цвет и его оттенки - насыщенный глубокий или мягкий, разливающийся по полотну.

В зале музея изобразительных искусств погружаешься в эту спокойную синюю сказку. При этом ощущение от экспозиции светлое и тёплое.

У Натальи есть действительно фантазийные работы.

Например, фотографирующиеся звери, которых художник представила в виде людей, очеловечила их. Кто-то в них узнает сказочных персонажей, а у кого-то будут ассоциации с реальными личностями. Смотрите, фантазируйте!

Огромное яркое полотно «Жизнь смородинки» вы тоже будете разглядывать очень долго: среди ягод и листьев Наталья спрятала птиц, насекомых, лягушек, бабочек.

Мы насчитали 28. Кто больше?

- Честно скажу, я всегда переживаю за публику, как публика отнесётся к моему творчеству, - признаётся Наталья. - Стараюсь писать в разных жанрах, в разной технике, реалистично, чтобы творчество было понятно зрителям любого возраста.

Надеюсь, я вас не разочарую.

 

«Жизнь смородинки». Найдите всех животных и птиц.

«На память». На кого похожи эти животные?

«Се ля ви»

Интересна философская картина, заставляющая задуматься, «Се ля ви», где вместе изображены знаменитые мировые скульптуры.

Искусствовед Сергей Петренко про эту картину пишет так: «мрачноватая философская мистерия в черном, синем и белом.

Использованный автором прием цитирования, характерный для постмодерна, собирает классическое наследие в новый пластический мотив, в котором скульптурные группы приобретают новое содержание и смысл.

Картина предстает как духовное завещание, оставленное культурой предыдущих поколений, а диалог с классикой поднимается в интерпретации автора до обобщений философского порядка. Каждый персонаж являет персонификацию определенного человеческого качества…

Как в комедии Данте разворачивает художник телесные иероглифы страдания и одиночества, дружбы, милосердия и правосудия, неограниченной власти и нищеты, возвышая над этим бесконечным круговоротом человеческого бытия колоннаду античного храма, превращенного в гигантскую декорацию, на ступенях которой разыгрывается комедия человеческой жизни, - декорацию, которую художник смиренно называет «Такова жизнь». 

«Се ля ви».

Всего в зале 80 работ, в основном выполненных в традициях русской школы академической живописи и графики.

Графика представлена двумя сериями: «Алтайскими дорогами» (бумага, темпера), где показаны люди Алтайского края, и «Пленэр в Германии» (бумага, тушь, шариковая ручка) – это уже об исторической и городской архитектуре.

«Алтаец»

Семья, работа, путешествия

Наталье Шалыгиной 40 лет, она окончила новосибирское художественное училище. У неё более 50 персональных выставок и три выставочных проекта.

 - Живу обычной жизнью, - говорит художница.- У меня муж и двое детей. Очень люблю свою семью, родителей, сестру и скучаю по уже ушедшим бабушке и дедушке. Люблю свою профессию и стараюсь много работать. Если есть время и позволяют финансы, то путешествую.

«Звезда прадеда»

Иногда она пишет быстро, если это пейзаж, а если работа смысловая, как «Се ля ви», Наталья долго готовится, много читает, думает, переосмысливает.

 «Друзья».

На выставке вы увидите портреты, пейзажи, жанровые сценки, философские работы. Здесь скучно не будет. Познакомиться с творчеством Натальи Шалыгиной можно до 24 марта.     

Татьяна Светлова , Фото автора.
Опубликовано: 08.03.2024 09:09 0 253
Тэги: культура
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