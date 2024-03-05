Законность отказа калужским врачам в выплатах от Мишустина поставили под сомнение

«Шокированы объяснением»

Ранее мы рассказывали, что в конце 2023 года сотрудники детской областной больницы не получили федеральные выплаты, анонсированные Мишустиным.

В то же время сотрудники областной больницы, где лечат взрослых калужан, выплаты получили, как и персонал множества других городских медучреждений.

Мы приезжали в детскую больницу и общались с врачами, медсестрами и санитарками. Они рассказали, что в прошлом году аналогичные выплаты были и они дошли до сотрудников. А в этом году до персонала детской областной больницы не дошло ничего.

После публикации статьи наши читатели стали оставлять комментарии:

— В прошлом году такая ситуация была в областной больнице, когда врачи и санитарки получили по 100 тысяч, а медсестры около 3-5 тысяч, – говорит Светлана Георгиевна. – Приезжала экономист из министерства здравоохранения Калужской области, объяснила, что якобы медсестры в течение года нормально все получали, а врачи и санитарки недополучили. Мы были все шокированы таким объяснением.

— Такая же история в этом году произошла и в городской клинической больнице № 2 «Сосновой роще», – написала калужанка Елена.

Коэффициенты да показатели

За разъяснениями мы обратились к Министерству здравоохранения Калужской области.

Там нам ответили, что в этом году выплаты производятся ФОМС.

Минздрав поясняет, что в Калужской областной клинической детской больнице был установлен максимальный повышающий коэффициент к тарифам на оказание специализированной медпомощи.

В аналогичном ответе самим сотрудникам больницы Минздрав добавляет, что речь идет о коэффициенте подуровня 1,4 – максимальном для медорганизаций, входящих в третий уровень (региональных). Поэтому установленные тарифы оплаты оказанной медпомощи дальнейшей корректировке не подлежали.

Возникает вопрос: а каким был коэффициент весь 2023 год? Ведь Мишустин четко обозначил, что перечисленные в конце года средства как раз и должны были компенсировать недостаточный уровень оплаты труда за текущий, 2023 год.

Мало работаете!

У нас в руках оказалась переписка чиновников с медиками.

— По итогам работы за 11 месяцев 2023 года в областной больнице не выполнены плановые объемы оказания медпомощи, в результате чего учреждением доход получен ниже запланированного на 19,03 млн рублей, - сообщает медработникам детской областной больницы начальник управления бюджетного планирования и внутреннего финансового контроля Ольга СЕНИЧКИНА.

Может ли невыполнение планов объема медпомощи стать причиной невыплаты федеральных денег? Вопрос к юристам.

Однако это очень странный показатель. То есть, если меньшему количеству детей потребовалась помощь врачей, то это вроде как плохо? Портит статистику? Следовательно, врачи недоработали и не заслужили федеральные выплаты?

— Оплата оказанной медпомощи за счет средств ФОМС производится с учетом фактически выполненных объемов, поэтому дополнительное финансовое обеспечение за счет средств межбюджетного трансфера не осуществлялось, – говорится в ответе министерства.

А в адресном письме медикам Ольга Сеничкина добавляет:

— Руководству областной больницы министерство и ТФОМС не раз указывали на необходимость принять меры и выполнить объемы оказания медпомощи, чтобы получить плановый объём финансового обеспечения, в том числе и повысить оплату труда работников медорганизации.

Одним словом, по мнению чиновницы от медицины, врачи попросту недоработали…

Средняя температура по больнице

В ответе на запрос редакции областной минздрав сообщил, что из 28 медорганизаций, участвующих в реализации территориальной программы госгарантий, до 10 учреждений федеральные средства не доводились.

То есть без федеральных выплат осталось еще большее число калужских медиков. Всего же, согласно данным, которые предоставили нам в фонде обязательного медицинского страхования, региону выделили 172 259 700 рублей.

— Комиссия в декабре 2023 года увеличила дифференцированный подушевой норматив финансирования государственных медорганизаций региона, оказывающих первичную медпомощь и имеющим прикреплённое население, а также медорганизациям, оказывающим медпомощь в условиях круглосуточного стационара, которые находились в 2023 году на более низком уровне по оплате и перевыполнившие объемы медпомощи сверх установленного комиссией плана, – объясняют в ФОМС. – Не увеличивать финансовое обеспечение областной детской больницы решили по следующим причинам:

отсутствие в договоре на оказание и оплату медпомощи способа оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц, ввиду отсутствия прикрепленного населения;

медорганизация находится на третьем уровне, для которого установлены максимальные повышающие коэффициенты к тарифам;

невыполнение по итогам 11 месяцев работы плановых объемов оказания медпомощи и установленного финансового обеспечения.

— Уровень средней заработной платы врачей детской областной больницы за январь 2024 года составил 95,1 тысячи рублей, что соответствует целевым показателям оплаты труда медработников, – среди прочего говорится в ответе ФОМС.

— У нас нет такой зарплаты! – комментирует данные ФОМС один из врачей областной детской больницы. – Лично у меня со всеми подработками и совмещениями выходит чуть больше 50 тысяч!

ФОМС перечислил множество причин, по которым федеральных денег медикам не положено. Но говорил ли сам Мишустин об определенных условиях для выплаты федеральных денег?

Слово – профессионалу

Разбираясь в этом вопросе, мы собрали немало официальных бумаг, которые и показали калужскому юристу Татьяне САВЕЛЬЕВОЙ с просьбой высказать о ситуации свое профессиональное мнение.

Мы передали Татьяне ответы Министерства здравоохранения региона и ФОМС, которые были направлены в редакцию, и их же ответы сотрудникам детской областной больницы.

Вот что думает по этому поводу юрист.

— В ноябре прошлого года постановлением правительства были утверждены правила предоставления средств из ФОМС на допфинанирование медпомощи, оказанной по ОМС. ГБУЗ КО «КОКДБ» находится в третьем уровне для оплаты медицинской помощи, однако решение об увеличении финансового обеспечения объемов медицинской помощи не принималось, - говорит Татьяна. - Именно на данное лечебное учреждение приходится максимальная нагрузка на медицинский персонал, больница работает круглосуточно и оказывает как плановую, так и экстренную медицинскую помощь детям. Маленькие пациенты находятся на стационаре в больнице и получают консультации врачей непосредственно в приемное время. Стоит отметить, что в данное лечебное учреждение обращаются с заболеваниями различной степени тяжести со всей Калужской области.

Фактический отказ в увеличении финансового обеспечения объемов медицинской помощи и не направление в ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» денежных средств, полученных из Федерального бюджета, требует проведения тщательной проверки компетентных органов на предмет законности, - уверена Татьяна Савельева. - Кроме того, действия, точнее бездействие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области может быть обжаловано лечебным учреждением в суде. Для восстановления нарушенных прав и законных интересов сотрудников больницы целесообразно обратиться в правоохранительные органы, - советует юрист. – Туда стоит написать заявление о проведении проверки Территориального ФОМС Калужской области и дачи правовой оценки действиям сотрудников данной организации в части законности расходования целевых бюджетных средств. В последствии, с учетом результатов проведенной проверки, в случае отказа в добровольном порядке произвести выплаты, подать коллективный иск в суд.

Мы передали ответ юриста врачам и обязательно продолжим следить за этой ситуацией.