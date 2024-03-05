Законность отказа калужским врачам в выплатах от Мишустина поставили под сомнение

«Шокированы объяснением»
Ранее мы рассказывали, что в конце 2023 года сотрудники детской областной больницы не получили федеральные выплаты, анонсированные Мишустиным.
В то же время сотрудники областной больницы, где лечат взрослых калужан, выплаты получили, как и персонал множества других городских медучреждений.
Мы приезжали в детскую больницу и общались с врачами, медсестрами и санитарками. Они рассказали, что в прошлом году аналогичные выплаты были и они дошли до сотрудников. А в этом году до персонала детской областной больницы не дошло ничего.
После публикации статьи наши читатели стали оставлять комментарии:
— В прошлом году такая ситуация была в областной больнице, когда врачи и санитарки получили по 100 тысяч, а медсестры около 3-5 тысяч, – говорит Светлана Георгиевна. – Приезжала экономист из министерства здравоохранения Калужской области, объяснила, что якобы медсестры в течение года нормально все получали, а врачи и санитарки недополучили. Мы были все шокированы таким объяснением.
— Такая же история в этом году произошла и в городской клинической больнице № 2 «Сосновой роще», – написала калужанка Елена.
Коэффициенты да показатели
За разъяснениями мы обратились к Министерству здравоохранения Калужской области.
Там нам ответили, что в этом году выплаты производятся ФОМС.
Минздрав поясняет, что в Калужской областной клинической детской больнице был установлен максимальный повышающий коэффициент к тарифам на оказание специализированной медпомощи.
В аналогичном ответе самим сотрудникам больницы Минздрав добавляет, что речь идет о коэффициенте подуровня 1,4 – максимальном для медорганизаций, входящих в третий уровень (региональных). Поэтому установленные тарифы оплаты оказанной медпомощи дальнейшей корректировке не подлежали.
Возникает вопрос: а каким был коэффициент весь 2023 год? Ведь Мишустин четко обозначил, что перечисленные в конце года средства как раз и должны были компенсировать недостаточный уровень оплаты труда за текущий, 2023 год.
Мало работаете!
У нас в руках оказалась переписка чиновников с медиками.
— По итогам работы за 11 месяцев 2023 года в областной больнице не выполнены плановые объемы оказания медпомощи, в результате чего учреждением доход получен ниже запланированного на 19,03 млн рублей, - сообщает медработникам детской областной больницы начальник управления бюджетного планирования и внутреннего финансового контроля Ольга СЕНИЧКИНА.
Может ли невыполнение планов объема медпомощи стать причиной невыплаты федеральных денег? Вопрос к юристам.
Однако это очень странный показатель. То есть, если меньшему количеству детей потребовалась помощь врачей, то это вроде как плохо? Портит статистику? Следовательно, врачи недоработали и не заслужили федеральные выплаты?
— Оплата оказанной медпомощи за счет средств ФОМС производится с учетом фактически выполненных объемов, поэтому дополнительное финансовое обеспечение за счет средств межбюджетного трансфера не осуществлялось, – говорится в ответе министерства.
А в адресном письме медикам Ольга Сеничкина добавляет:
— Руководству областной больницы министерство и ТФОМС не раз указывали на необходимость принять меры и выполнить объемы оказания медпомощи, чтобы получить плановый объём финансового обеспечения, в том числе и повысить оплату труда работников медорганизации.
Одним словом, по мнению чиновницы от медицины, врачи попросту недоработали…
Средняя температура по больнице
В ответе на запрос редакции областной минздрав сообщил, что из 28 медорганизаций, участвующих в реализации территориальной программы госгарантий, до 10 учреждений федеральные средства не доводились.
То есть без федеральных выплат осталось еще большее число калужских медиков. Всего же, согласно данным, которые предоставили нам в фонде обязательного медицинского страхования, региону выделили 172 259 700 рублей.
— Комиссия в декабре 2023 года увеличила дифференцированный подушевой норматив финансирования государственных медорганизаций региона, оказывающих первичную медпомощь и имеющим прикреплённое население, а также медорганизациям, оказывающим медпомощь в условиях круглосуточного стационара, которые находились в 2023 году на более низком уровне по оплате и перевыполнившие объемы медпомощи сверх установленного комиссией плана, – объясняют в ФОМС. – Не увеличивать финансовое обеспечение областной детской больницы решили по следующим причинам:
— Уровень средней заработной платы врачей детской областной больницы за январь 2024 года составил 95,1 тысячи рублей, что соответствует целевым показателям оплаты труда медработников, – среди прочего говорится в ответе ФОМС.
— У нас нет такой зарплаты! – комментирует данные ФОМС один из врачей областной детской больницы. – Лично у меня со всеми подработками и совмещениями выходит чуть больше 50 тысяч!
ФОМС перечислил множество причин, по которым федеральных денег медикам не положено. Но говорил ли сам Мишустин об определенных условиях для выплаты федеральных денег?
Слово – профессионалу
Разбираясь в этом вопросе, мы собрали немало официальных бумаг, которые и показали калужскому юристу Татьяне САВЕЛЬЕВОЙ с просьбой высказать о ситуации свое профессиональное мнение.
Мы передали Татьяне ответы Министерства здравоохранения региона и ФОМС, которые были направлены в редакцию, и их же ответы сотрудникам детской областной больницы.
Вот что думает по этому поводу юрист.
— В ноябре прошлого года постановлением правительства были утверждены правила предоставления средств из ФОМС на допфинанирование медпомощи, оказанной по ОМС. ГБУЗ КО «КОКДБ» находится в третьем уровне для оплаты медицинской помощи, однако решение об увеличении финансового обеспечения объемов медицинской помощи не принималось, - говорит Татьяна. - Именно на данное лечебное учреждение приходится максимальная нагрузка на медицинский персонал, больница работает круглосуточно и оказывает как плановую, так и экстренную медицинскую помощь детям. Маленькие пациенты находятся на стационаре в больнице и получают консультации врачей непосредственно в приемное время. Стоит отметить, что в данное лечебное учреждение обращаются с заболеваниями различной степени тяжести со всей Калужской области.
Фактический отказ в увеличении финансового обеспечения объемов медицинской помощи и не направление в ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» денежных средств, полученных из Федерального бюджета, требует проведения тщательной проверки компетентных органов на предмет законности, - уверена Татьяна Савельева. - Кроме того, действия, точнее бездействие Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области может быть обжаловано лечебным учреждением в суде. Для восстановления нарушенных прав и законных интересов сотрудников больницы целесообразно обратиться в правоохранительные органы, - советует юрист. – Туда стоит написать заявление о проведении проверки Территориального ФОМС Калужской области и дачи правовой оценки действиям сотрудников данной организации в части законности расходования целевых бюджетных средств. В последствии, с учетом результатов проведенной проверки, в случае отказа в добровольном порядке произвести выплаты, подать коллективный иск в суд.
Мы передали ответ юриста врачам и обязательно продолжим следить за этой ситуацией.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.