Разобрать кузов автомобиля, поработать психологом и оказать первую помощь: в Калуге прошли соревнования спасателей

В пятницу, 1 марта, в Калуге прошел первый этап соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте» в 2024 году.

В микрорайоне Кубяка на территории специализированной пожарно-спасательной части соревновались семь команд спасателей из Калуги, Обнинска, Людинова, Жукова, поселка Воротынск.

Перед каждой стояла одна задача: достать пассажиров, заблокированных в машине, и оказать им первую доврачебную помощь.

По легенде учений

По легенде, после ДТП в автомобиле оказались зажаты водитель и пассажир. У первого закрытый перелом голени, он в сознании, зажат рулевой колонкой. У второго - закрытый перелом руки, зажат передней дверью. У обоих подозрение на серьезную травму спины. Ситуацию осложняет то, что в багажнике находится газовое оборудование.

Пока команды, в каждой из которых по четыре человека, готовились к старту соревнований, в правой части пощадки разложили оборудование, необходимое для спасения людей из покореженной машины.

Автомобиль спасателей всегда укомплектован этим набором инструментов. Каждое утро заступающая смена проверяет их наличие и исправность, заправку ГСМ.

Команда из семи судей проговорила между собой основные оргмоменты. В тренировочный автомобиль посадили условных пострадавших. Хрупкую девушку - за руль, мужчину на переднее пассажирское кресло.

Перед началом соревнований.

Калужские спасатели.

Оборудование на месте.

Статисты готовы.

Построение. Судьи в зеленых ветровках.

Работает команда

Дали старт. Спасатели устремляются к месту ДТП. Капитан команды оценивает обстановку, обежав и осмотрев автомобиль со всех сторон, задает вопросы пострадавшим: что и где болит, о самочувствии в целом. Трое его коллег в это время приносят оборудование для спасения людей.

Первым делом место ДТП обязательно ограждается, двое спасателей быстро расставляют конусы. Следующий шаг - продольная и поперечная стабилизация автомобиля от раскачивания. У участников первой команды в руках металлические опоры, их подставляют под дно машины, чтобы она не наклонилась в одну из сторон.

Параллельно спасатели готовят к работе гидравлическое оборудование: домкраты, разжимы и разжим-кусачки, рукава высокого давления. Предстоит буквально разобрать автомобиль, чтобы освободить зажатых людей.

Сначала мужчины открывают капот машины и обесточивают бортовую электросеть. Проверяют в багажнике наличие газобалонного оборудования. Кстати, до этого этапа касаться транспорта запрещено.

После один из спасателей быстро пролезает внутрь, разбив заднее стекло.

Разговор и защита

- Команда работает слаженно: один на гидравлической станции, другой держит крышу, третий работает с аварийно-спасательным инструментом, четвертый внутри обеспечивает безопасность пострадавших, психологическую поддержку, - поясняет действия команд капитан внутренней службы МЧС России по Калужской области Дмитрий БЕЛЕНКО. - Надо человека отвлечь, задавать вопросы: женат ли, есть ли дети? Где работает? Тогда человек переключается, мы уводим его в сторону от той ситуации, которая сейчас с ним происходит. Все мы, спасатели, немного медики, немного психологи, - уточняет капитан Беленко.

Сотрудник МЧС во время разговора с пострадавшими накрывает их специальным покрывалом, защищающим от осколков. Разбивают переднее стекло автомобиля.

Кроме того, спасатель, который находится в салоне авто, подставляет защитные лепестки - это своеборазные щиты, ими прикрывают части тела пострадавших, когда проводят работы с кузовом.

Из-за подозрения на травму спины водителю и пассажиру накладывают шейные воротники. В это же время устанавливается октопус - специальный блокиратор подушки безопасности.

Закрепление шейных воротников, следом пострадавших накрывают защитным покрывалом. Судьи следят за каждым шагом.

Разбор автомобиля

Во время работы гидравлическим оборудованием на каждом этапе спасатели используют специальные красные накидки на острые кромки металла. Они защищают от травм как самих спасателей, так и зажатых в авто людей.

Отжимаются и снимаются по очереди двери автомобиля. Теперь у мужчин появилось пространство для дальнейшей работы.

Освободить зажатые ноги пострадавших не так просто: сначала перекусывается низ порога автомобиля. Это ослабляет жесткость конструкции. Гидравлическим домкратом отодвигается вперед торпеда, так освобождаются ноги. После перерезания задних стоек можно снять крышу. Автомобиль разобран. Теперь идет работа на эвакуацию из авто.

У спасателей есть большие желтые щиты, они нужны для переноски пострадавшего. Их ставят под спины людей, а сами спинки сиденья срезают и убирают. На эти щиты пострадавших подтягивают, укладывают и уносят из покореженной машины.

Металлические опоры под дном автомобиля, красные накидки на острые и опасные края.

В момент отсоединения крыши автомобиля спасатель в салоне, стоя, держит ее на своей спине, чтобы она не задела пострадавших.

Бывает иначе

- Если при ДТП в обоих автомобилях оказались зажаты люди, то вызывается второй автомобиль спасателей, доппомощь, - уточняет Дмитрий Беленко. - Для деблокирования пострадавших одного автомобиля необходимы четыре человека, заняты все.

- Часто бывает так, чтобы вызывали на подмогу вторую группу спасателей?

- Бывало, да.

- Есть ли специфика работы с фурой, грузовиком?

- Конечно. Основной алгоритм тот же, но автомобиль большой, используются лестницы, подставки. Есть автомобили хорошо усиленные, наиболее безопасные, то и работать с ними сложнее. А есть автопром, который особых услий не требует. Недавно наши коллеги работали на ДТП, в фуру въехала маршрутка. Ставили гидравлические домкраты, и они просто проваливались, в таком состоянии был транспорт.

- Бывало ли так, чтобы приходилось принимать решение не по плану, но это было необходимо?

- В основном работаем согласно алгоритму, от которого нельзя отступать. Но есть такое понятие, как экстренная эвакуация. Такой случай был. «Маз» и «Лада Ларгус» столкнулись. Водитель был зажат в автомобиле и стал терять сознание, его нужно было срочно передать медикам. Тогда я принял решение провести экстренную эвакуацию. Автомобиль полностью не разрезали. Выполнили только часть манипуляций, подложили щит и эвакуировали.

Ради спасения людей иногда приходится действовать не по плану.

Штрафные секунды

Семь раз в этот день тренировочный автомобиль разрезали и снова собирали, а судьи внимательно оценивали любое действие команды спасателей.

- Каждый судья отвечает за свою часть, - пояснил после выступления нескольких команд судья соревнований, главный специалист отдела подготовки аварийно-спасательных формирований Игорь АНДРЕЕВ. - Я слежу за октобусом, аккумулятором, газовым оборудованием, использованием покрывала, чтобы крыша не касалась пострадавших, а острые части были закрыты. Ну и последовательность должна быть правильной.

Вот у той команды штрафы серьезные. Кромка торчала, видели? Не закрыта была. Когда пострадавшего вытаскивали, ее так и не закрыли, это уже другой штраф. Потом, когда срезали сиденье, не подложили, что положено. После выступления каждой команды мы подсчитываем штрафные баллы. К фактическому времени спасения пострадавших за каждый штрафной балл прибавляются секунды. Грубо говоря, за 15 минут все сделали, но набрали 30 штрафных баллов - получили 45 минут в итоге, - приводит пример Игорь Владимирович.

Игорь Владимирович стоит на противоположной стороне, строго следит за работой команды.

Спасение пострадавших в ДТП.

Калужане в ЦФО

Итоги соревнований в этот раз такие: победила команда пожарно-спасательного отряда Обнинска, мужчины справились с задачей за 11 минут 57 секунд. Второе место досталось первой пожарно-спасательной части из Калуги с итоговым временем 12 минут 1 секунда. Третье место у команды специализированной пожарно-спасательной части, они выполнили задачу за 14 минут 5 секунд.

Уже в апреле команда-победитель сразится с коллегами из подразделений Центрального федерального округа.

Команды - победители.

Девушка-статист в этот день была спасена семь раз.