Жизнь, семья и СВО: что зацепило в выступлении Путина калужских госслужащих

В четверг, 29 февраля, Президент России Владимир Путин выступил с посланием Совету Федерации.

В нем он фактически поставил перед органами власти задачи на ближайшие 6 лет практически во всех сферах жизни государства.

Мы поинтересовались у профессионалов из разных областей, что им больше всего запомнилось в выступлении Путина?

Здоровье

Министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО:

- Президентом были озвучены важные для страны инициативы, проекты и решения, в том числе и в сфере здравоохранения.

Он отметил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. В Калужской области этот показатель в 2023 году стал выше, чем до пандемии коронавируса и составил 72,4 года. Последние два года наш регион демонстрирует более низкие показатели смертности. А младенческая смертность, являющаяся одним из основных показателей, который влияет на продолжительность жизни, в 2023 году в Калужской области составила 3,2 на 1000 родившихся живыми.

Эти достижения связаны с реализацией национальных проектов. Президент объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». При его реализации особое внимание будет к тем территориям, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России.

Как отметил Владимир Владимирович: «При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать своё время семье, близким, детям, внукам».

Президент не обошел вниманием модернизацию здравоохранения. В прошлом году благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в Калужской области было приобретено и установлено 2112 единиц оборудования, установлено 23 ФАПа, закуплен 31 автомобиль для медучреждений региона, проведен капитальный ремонт 17 объектов здравоохранения.

В 2024 мы установим 22 модульных ФАПа, проведем капитальный ремонт на 24 объектах (поликлиники, ФАПы, врачебные амбулатории), а также закупим 1770 единиц медицинского оборудования, из них 26 единиц тяжелого и дорогостоящего оборудования: маммографы, флюорографы, рентгены, аппараты УЗИ, холтеры.

Семья

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина АГЕЕВА:

- Основной темой послания Президента, безусловно, была семья: необходимость поддержки ее создания, рождения в ней детей, воспитания здорового подрастающего поколения, трудоустройства подростков, развития инфраструктуры детства.

Нельзя не заметить беспрецедентное внимание со стороны государства семье, мерам ее поддержки.

Важными словами Президента стали о «большой многодетной семье как норме, философии жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии».

В словах нашего лидера чувствуется искренняя забота о детях, семье и будущем нашей страны!

«Мы одна большая семья, верю в нашу победу, в успехи, будущее России!»

Депутат Госдумы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга КОРОБОВА:

- Мне повезло стать участником, пожалуй, самого главного политического события года. Очередной раз убедилась в том, что у нас сильный, умный лидер. Выступление Владимира Владимировича дополнило чувство гордости за нашу великую Россию четким планом развития самых актуальных тем и пошаговыми инструкциями по их воплощению для всех органов власти.

Конечно же большое внимание было уделено вопросам демографии. Эту политику президент проводит последовательно, взвешенно и настойчиво. Меня радует наращивание оборотов поддержки семей с детьми, особенно многодетных. В Калужской области каждая восьмая семья - многодетная и каждый третий ребенок воспитывается в многодетной семье!

Это означает, что меры, предложенные Президентом в послании, улучшат качество жизни большого количества калужан.

Образование

Директор МБОУ «СОШ № 45» г. Калуги Антон КОВАЛЕВ:

- Президент показывает свое четкое видение текущей ситуации и дальнейшего пути, будущего страны.

Очень понравилось, что он направляет свое внимание на вопросы культуры, социальной сферы. Приятно, что Владимир Владимирович не оставляет без внимания семьи участников СВО, вводятся дополнительные меры поддержки этой категории.

Во время выступления президент дал полную характеристику экономики нашей страны. Бережное отношение к предпринимателям, снижение бремени налогоплательщиков. Выступление президента как всегда стало памятным, весомым. Уверен, оно предваряет множество значимых изменений. У меня лично вызывает гордость.

Село

Глава администрации Думиничского района Сергей БУЛЫГИН:

- Сегодняшняя речь Владимира Путина - это взгляд в будущее, чёткая, ориентированная на людей, программа действий на перспективу.

Новые нацпроекты и программы, мощная поддержка материнства и детства, молодежи, работы по благоустройству территорий, поддержке сельского хозяйства, решения в кадровой политике - всё это близко и важно нам в муниципалитетах, в небольших по меркам России населённых пунктах.

В Думиничском районе в этом году продолжим реализовывать проекты по благоустройству общественных территорий, в Новослободской школе пройдёт капитальный ремонт, продолжим работу над газификацией и догазификацией наших населенных пунктов.

С особыми чувствами слушал всё, что говорил президент о специальной военной операции и её участниках, героях нашего времени. Солидарен с каждым словом - от этих парней, наших славных воинов, зависит сейчас будущее России.