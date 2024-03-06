Три дня в зимнем Екатеринбурге: ездовые собаки, термальные источники на Уктусе и маршрут от местного жителя

Многие путешественники едут в Екатеринбург летом, чтобы окунуться в мир сказок Бажовских мест, прогуляться по цветущим паркам.

Когда мы взяли билеты в третью столицу России зимой, многие покрутили пальцем у виска, ведь там холод собачий и вообще не сезон.

В этой статье я расскажу про наш маршрут по городу-миллионнику и том, стоит ли ехать туда зимой.

Из города промышленников в центр искусства

В феврале цена билетов на самолет из Москвы варьируется от 4 до 10 тысяч рублей. Туристов после двухчасового перелета встречает аэропорт Кольцово. Из воздушной гавани до центра достаточно часто ходят автобусы.

Екатеринбург встретил нас обжигающим щеки морозом и пушистым снегом. Этот город начался с железнодорожного завода, а теперь притягивает современных уличных художников и любителей театра, их в Екатеринбурге, кстати, 57 штук! Меня не привлекли постановки, которые были в дни нашего приезда, и мы решили посмотреть на природу и уличный, яркий и контрастный город.

Наше знакомство со столицей Урала началось с прогулки по центральным улицам. Меня впечталила величественная площадь 1905 года. На ней находится здание администрации - местный памятник архитектуры. Оно по праву носит звание одной из главных достопримечательностей города.

Долгострой притягивает взгляд жителей и гостей уральской столицы своим величием.

Затем мы дошли до малахитового терема Екатеринбурга - дома Севастьянова. Мне он показалось сказочным и даже каким-то игрушечным.

Это, пожалуй, самое узнаваемое место в городе и на него действительно стоит посмотреть воочию.

От местных я слышала кучу легенд об этом доме. Мне запомнилась одна из них. Говорят, что его хозяин Николай Севастьянов жил в скромной хибарке, а своим жилищем приходил только полюбоваться.

Вокруг него много людей и днем, и ночью, а рядом раскинулась набережная.

Мое внимание привлекло здание с надписью «Кто мы, откуда, и куда мы идем?». Я настолько задумалась над ее смыслом, что забыла сделать фото, но им со мной поделился местный фотограф Степан Числов. Он словно глаза города, фотографирует архитектуру, граффити, выставки. Мне стало интересно, что же для него самое ценное в этом городе.

- Екатеринбург для меня - это город с прекрасными людьми, которые готовы защищать и менять город в лучшую сторону. Город с различной движухой: начиная с экскурсий по районам и заканчивая музыкальными и международными фестивалями по стрит-арту, - считает фотограф. - Екатеринбург - город с уникальной архитектурой. Здесь все - от советского конструктивизма и самого большого дома-коммуны в СССР до Здания РМК, построенного Норманом Фостером.

Екатеринбуржцы шутят, что долго на надпись лучше не смотреть - начнется депрессия.

Мы прошли по улице Воеводина до проспекта Ленина и повернуть направо, можно выйти на знаменитую Плотинку. Попав туда мы поняли почему именно ее, а не площадь, считают сердцем города. У глыбы на свитке красуется надпись, что здесь был заложен Екатеринбургский железоделательный завод в 1723 году. Город начал расти именно после его запуска.

Перед плотиной лежит глыба уральского камня родонита.

Плотина перегораживает путь реки Исети. На улице, судя по ощущениям, было -100, а вода била настойчивыми потоками и не замерзала. У меня в голове возникла ассоциация с характером екатеринбуржцев. Они стоят на автобусных остановках в лютый холод и, представьте, ни одного недвольного лица. Они улабаются, напевают какие-то песни, но при этом вгляды у всех уверенные и серьезные.

Прямо на плотинке есть переход Цоя. Над входом написана фраза из Божественной комедии Данте: «Древней меня еще не тлели кости, я вечность ниспадаю в темноте, вошедшие мной чаяния бросьте». Если повернуть голову, то взгляд сразу же падает на надпись «Кто мы, откуда, и куда мы идем?». Это сочетание производит большое впечталение, отвлекает от мелочных повседневных проблем и напоминает о действительно важном. На выходе из перехода красуются фраза из песни группы «Кино»: «Если есть тьма – должен быть свет».

Следующий пунктом нашего маршрута был Ельцин-центр. До этого нас отговорили ехать в Бажовские места прямо в трамвае, в который мы забежали полные решимости до них добраться. Я обратилась к кондуктору, чтобы узнать, как лучше выстроить маршрут.



- Милые, вы летом приезжайте к нам! Сейчас трудно добираться будет, замерзнете, - с умилением в глазах сказала она.

Не взяв деньги за проезд, она посоветовала выйти на следующей остановке и сходить в Ельцин-центр.

Все отзываются об этом месте по-разному, многие отговаривали нас от посещения, но я рада, что мы не послушали ничьих советов.

Там мы провели практически весь день и не заметили, как пролетело время.

В музее первого президента России с головой погружаешься в атмосферу 90-х. Старшему поколению, жившему в те времена, можно поностальгировать, а молодым людям наверняка будет интересно поглазеть на медиапрограммы.

К этой эпохе можно относиться по-разному или быть совсем далеко от политики или истории, но экспозиции точно стоят внимания.

Доументальный фильм можно посмотреть прямо в автобусе.

Затем мы прогулялись по улочкам. В Екатеринбурге огромное количество баров, кофеен, кафе и ресторанов на любой вкус. Поэтому если у вас, как у меня, отмерзнет лицо, всегда есть где спрятаться от колючего уральского морозца.

Хоть Екатеринбург и мегаполис, мы отметили такую особенность, что в городе никогда не бывает суеты и скоплений людей.

Во время прогулки дошли до храма на Крови. Телефону не понравился холод и он отказался делать фотографии, поэтому мы просто наслаждались видами, а снимком со мной поделился вышеупомянутый фотограф.

Мокрые носы и бесконечная любовь

На второй день нашего путешествия мы решили выехать за город и заранее забронировали поездку в питомник «Эльбрус». Он находится в ДНП Серебряный ключ на улице Лесной, 29. В гости к хаски можно добраться от Южного вокзала на трех автобусах, которые ходят каждые полчаса. До конечного пункта – деревни Раскуиха около часа езды.

Несмотря на подробную инструкцию, как дойти от остановки до питомника за 10 минут, все равно немного потерялись, но сориентировались по картам и попали в настоящий собачий рай.

Обратите внимание, что на посещение необходимо заранее записаться, лучше всего за неделю. Можно и за день, но не факт, что выбранная вами программа еще будет доступна из-за большой популярности этого места.

В питомнике есть программы на любой вкус и возраст. Обычное посещение, прогулка с собаками, но мы остановились на той, что включает в себя катание в упряжке.

На входе нас встретил приветливый персонал и каюры – так называют погонщиков собак. Без промедлений мы отправились к упряжке. Там опытный собаковод прокатил несколько человек. Один пес привлек к себе внимание с первых минут. Он не мог устоять на месте, все время пытался бежать, даже когда упряжка заканчивала круг и ждала, пока человек сядет в сани. Оказалось, что самых быстрых собак ставят не вперед, а сзади.

Мы решили самостоятельно попробовать поуправлять упряжкой. Перед началом езды каюр издает непередаваемый текстом звук, который означает «Хоп, хоп – вперед». Первый наш круг завершился падением, и я оказалась в сугробе. Собаки заметили потерю управляющего и немного приостановились, как будто понимая, что я немного испугалась.

В итоге доехала до финиша я уже без своего каюра. Остальные посетители чуть ли не аплодировали этому представлению, мы подняли им настроение, кажется, на весь день. Кто-то выкрикнул: "Спасибо, ребята, мы ехать боялись, а теперь уже ничего не страшно!"



Второй круг уже прошел плавно, и мы не сошли с дистанции на повороте.

После катания все отправились погреться и попить чай. Спустя 15 минут небольшого отдыха нас позвали на экскурсию по питомнику. В «Эльбрусе» живут 50 собак северных ездовых пород – хаски, маламуты, самоеды и метисы. Нам подробно рассказали про каждого четвероного друга и разрешили зайти в вольеры. После этого начался сеанс психологической помощи. При входе в вольер собаки окружили нас вниманием и любовью. Главное, снимите перчатки! Собаки очень любят ими перекусить и будут активно отбирать у вас этот аксессуар.

Каждый пес уникален, у всех свой характер и жизненный путь, но всех объединяет этот преданный взгляд.

После этого нас проводили в музей питомника. Там из видеоматериала мы узнали, что руководитель питомника Алина Миклаева ездила с собаками на байкальскую гонку в 2015 году. Также девушка и ее четвероногие друзья принимали участие в экспедициях. Она проводила ночи в палатках, грелась о собак. А теперь и нам выдалась возможность прокатиться на них и получить незабываемые эмоции от общения с трогательными и верными псами.

Мини-экскурчия и чаепитие проходило вот в таких юртах.

Время подходило к вечеру, и обратная дорога нас несколько пугала, морозный воздух не давал полноценно вдохнуть.

Холодный город, теплые сердца

На выходе из питомника нас окликнули мама с дочкой и предложили довезти до города. По дороге мы разговорились, девушка оказалась моей коллегой. Она рассказала об интересных фишках для туристов.

Екатерина начала свой рассказ с туристических маршрутов. Оказалось, что ими усыпан весь Екатеринбург. Правда их можно увидеть, когда растает снег, ведь они нарисованы на асфальте. Маршруты представляют собой три линии – синюю, красную и фиолетовую. Если у вас мало дней, то это лучший вариант, чтобы пешком посмотреть все самое интересное в городе. Мы же просто бродили по центральным улицам и спальным районам, но для любителей спланированного отдыха станет прекрасным бонусом.

Красная линия ведёт по главным историческим достопримечательностям города: площадь пятого года, Октябрьская площадь, Екатеринбург-сити, второй дом советов, Ельцин-центр. Синяя линия соединяет все места, связанные с царской семьёй. Фиолетовая появилась недавно. Она соединила стрит-арты фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA, который ежегодно проводится в Екатеринбурге. Каждая линия около 10 километров, иногда они переплетаются, например около храма на Крови.

Мне хотелось бы подробнее остановиться на маршруте фиолетовой линии. Такого количества уличного искусства я не видела ни в одном городе. Надписи, рисунки, арты – это целые произведения искусства, которыми украшен весь город.

Они ждут в каждом закоулочке, Екатеринбург показался мне большой галерей, в которой есть изображения на любой вкус.

Также моя собеседница посоветовала посетить парк Маяковского и Преображенский парк. Из-за ограниченного времени мы до них так и не добрались. Зимой там можно покататься на коньках, а в парке Маяковского курсирует мини-поезд, но туда, по ее словам, лучше приезжать летом, хотя зимой тоже очень красиво. Аттракционы там работают во все времена года.

В черте города Екатерина рекомендует увидеть мини-версию Чертова городища.

Там расположены каменные палатки, а вблизи озеро Шарташ.

До скал Чертово городище ехать довольно далеко, маршрутов туда нет, поэтому туристам будет проще добраться до этой не менее красивой копии.

По словам Екатерины, каждый турист может доехать от автовокзала до природных парков – Бажовские места и Тальков камень. Они находятся в городе Сысерть в Свердловской области. Раньше в этих местах добывали тальк, благодаря чему образовался карьер. Если смотреть на него сверху, то он напоминает форму сердца. Мы планировали посетить эти места, так как первое, с чем у меня ассоциируется Урал – это Бажов и сказки, которые в детстве читала мама. Однако, как я уже говорила, от этой идеи нас отговорили из-за ненастной погоды. Путь не близкий, необходимо ехать с пересадками. Тогда я поняла, что еще раз вернусь в Свердловскую область, чтобы увидеть эти красоты своими глазами.

Также моя собеседница посоветовала доехать до ближайшего города Верхняя Пышма. Там можно посетить военный музей УГМК. Основная часть выставки на улице, ее можно посещать и зимой, и летом, она бесплатная. Там представлена различная военная техника. Еще есть музей машин, музей самолетов «Крылья победы». Приключение начинается прямо в дороге. В прошлом году из Екатеринбурга пустили трамвай, который ходит от Уралмаша прямиком до музея. Во время поездки открываются красивые виды на озеро и деревню.

Последний совет моей новой знакомой - обязательно доехать до горы Уктус, которая находится прямо в городе. Там можно покататься на лыжах, сноуборде и поплавать в горячих источниках. На следующий день мы отправились именно туда.

Термальный бассейн в центре Урала

Аква-комплекс расположен достаточно далеко от центра, но он стоит потраченного на дорогу времени. От центра мы ехали на автобусе. В тот момент на маршруте сломался другой автобус, и кондуктор из стран ближнего зарубежья пытался аккуратно рассадить всех пассажиров и любезно встречал каждого криком «Салам Аллейкум!». После веселой поездки мы оказались на нужной остановке и где-то полчаса шли пешком.

Аква-комплекс Баден-Баден - термы Уктус дарят наслаждение от купания посреди снегов и леса в горячем открытом бассейне. Чтобы в него попасть необязательно проходить в одном купальнике по улице - заплыв есть прямо из помещения. Также в комплексе есть бани и сауны на любой вкус.

В Калуге не так давно тоже появились термы, которые уже полюбились местным. Многие меня спрашивали, сильно ли отличаются наши от екатеринбуржских. Как по мне, бани у нас поинтереснее, но бассейн среди леса и местной природы конечно же перевешивает все впечталение на себя. После трехчасового отдыха чувствуешь, что внутренне напряжение медленно спадает, а силы возвращаются.

Город остался в моей памяти ярким, контрастным и живым городом. Все в нем дышит, поет, играет, танцует. Возвращаясь к началу своей статьи, хочу подытожить, что Екатеринбург - не сезонный город, а место для души, в котором можно полноценно перезагрузиться и зимой, и летом.