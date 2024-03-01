«Низкорослые, тщедушные озабоченные люди». Как раньше выглядели калужские крестьяне

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сегодня мы вам расскажем, как раньше выглядели калужские мужчины и женщины.

Мужчины жидковаты, женщины мелки

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века писали про Мещовский уезд.

«Мужчины этой местности роста ниже среднего, и, что называется, жидковаты. Высоких, хорошо сложенных мужчин встретишь редко. Черты лица мелкие, неправильные, больше брюнетов и шатенов, глаза серые.

Женщины мелкие, некрасивы. Подростки выглядят заморышами, растут крайне медленно. Иногда парня женить собираются, а он выглядит мальчиком 14-15 лет. Дети малы и слабы.

Особенной остротой зрения не отличаются. Но за 10 лет жизни среди здешних крестьян я не встречал близоруких. Слух вообще хорош, но музыкального слуха нет: поют плохо и резни не слышат.

Не смотря на плохое сложение, народ очень выносливый, особенно бабы. Они прекрасно косят, не отставая от мужчин. Холод и жару переносят замечательно: например, работают в поле при +25-30 градусах

Зимой в мороз моют белье в прорубях, вымокнут и ходят мокрые, покашляют и ничего.

Больших тяжестей не носят, но я видел, как женщина из деревни Ямны несла меры полторы картофеля за 4 версты.

Приятное впечатление

О Козельском уезде сохранились такие сведения: «Мужчины в большинстве случаев обладают высоким ростом, в редких случаях менее 2 аршин 5 вершков. Они сложены пропорционально росту.

И случаи браковки по физическим недостаткам на военную службу чрезвычайно редки, что видно при призванных списков поселение за 10 лет. Цвет волос преимущественно светло-русый, цвет лица – белый, редко смуглый, ровно как и редки черноволосые субъекты.

Глаза у большинства серые, паиные (круглые), носы прямые, большей частью короткие. Бороды под цвет волос светлые и большей частью подходят к клинообразному, чем к широкому лопастистому типу.

Одеваются крестьяне скорее неряшливо, чем чисто. Франты редки, скорее как исключение. В летнее время обыкновенная одежда - серая или тёмно-коричневая сибирка простого сукна и картуз.

Большинство носят лапти, меньшинство – сапоги. Зимой носят полушубок. И под полушубком таже летняя сибирка. Баранья шапка, редко – тёплый картуз и лапти с двойными, в противоположность лету, онучами (обертки).

Женщины красивее мужчин, хотя большинство из них имеют широкие лица, редко напоминая овальный тип. Но румянец, на который не влияет даже летний загар, и белый цвет кожи также сочные.

Свидетельствующие о здоровье губы, белые зубы и быстрые паиные глаза делают общее впечатление приятным, а нередко встречаются прямо красивые женщины.

Женщины всегда носят волосы покрытыми, но из расспросов видно, что волосы у них русые, светло-русые и редко – тёмные.

У девиц же можно в летнее время увидеть косы, заплетенные в три ряда, доходящие до поясницы, реже – ниже.

Общий летний и зимний костюм – длинная простого холста рубаха, к которой подвязывается «понява» (понёва – типа юбки). «Поняву» носят не только женщины, но и девушки при наступлении периода половой зрелости, чтобы признаки были тайной от мужчин. Общий вид женщины – бодрый и мужественный.

Подростки развиваются различно. Наибольшим здоровьем, силой и ростом отличаются те, которые с 13-14 лет уходят в пастухи.

Живущие же дома, поскольку находятся на тяжелой домашней работе и на скудных харчах, менее бодры на вид. Хотя совершенно худосочных, если только они не страдают какой-либо болезнью, нет.

Подростки-девушки развиваются быстрей. Есть девушки 14 лет, которым смело можно дать 16-17 по их округлым, уже не детским формам. Общее впечатление от подростков обоих полов вполне выгодное.

Дети до 7-8 лет обоих полов развиваются при одинаковых условиях жизни и отличаются только по одежде: все они беловолосые, сероглазые и стриженые в «скобку».

Зрение у всех без различия возраста и без исключения – отличное. Что касается слуха, то дубинские пастухи известны во многих губерниях России искусной игрой на рожках.

Холод переносят хорошо, хотя по наблюдениям, в ноябре мужчины, так и женщины с подростками и детьми одеваются по возможности тепло.

Жару все переносят прекрасно. Жара истекшего лета, доходившая до 40 градусов на открытом воздухе, никого не отвлекала от полевых работ. Не было ни одного прогульного дня, не смотря на вполне невыносимую для непривычного человека жару. Тяжести переносят также хорошо.

Забитые семьей

О Калужском уезде, куда входила и Калуга, сотрудники этнографического бюро записали следующее.

«Мужчины сц. Сугонове роста выше среднего, широкоплечие, с испитыми бледными лицами. В большинстве случаев шатены, остриженные «в кружок» или под «скобку». Женщины по физическому строению противоположны мужчинам.

Это низкорослые тщедушные озабоченные люди, во взгляде которых и в выражении их лица отразилась та забитости и та закабаленность, которым их угощает семья.

Подростки-мужчины бойкие, полные жизни и сил цветущие парни, в которых проглядывает бывалость, которой они любят похвастать перед односельчанами.

Вечно чумазые, вечно оборванные, почти лишенные родительского попечения дети своим видом внушают жалость. Но тем не менее, здоровье их цветущее, они толсты.

Зрение и слух находятся на высшей степени совершенства. Здесь не встретишь лиц в преклонных годах, которые носили бы очки.

Жара и холод переносятся с удивительным мужеством. Мороз, как говориться, им нипочём. Физический труд их не пугает. Ведя борьбу с неисходной нуждой, они закалили себя в трудах и в летнюю рабочую пору работают без разгибу по 18 часов в сутки.

Что же касается до способности переносить тяжести, то в этом случае нужно отдать им полную справедливость. Мужчины способны переносить от 5 до 8 пудов, женщины до 5 пудов.

Впрочем, встречаются феномены, могущие свободно поднять и пронести на малое расстояние 12 пудов.

В шестьдесят лет мужчины и в пятьдесят лет женщины ещё настолько бодры и крепки силами, что в полевых работах тянутся наряду с молодыми.

И только тогда перестают работать и делаются домоседами или няньками малолетних детей, когда болезнь или старость унесёт их силы и уложит в постель.

Обессиливающая старость дряхлит мужчину приблизительно около 70 лет, а женщину около 65 лет. Впрочем, в последнее время стало замечаться, что дряхлению местные жители подвергаются и раньше».