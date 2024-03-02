Папа должен общаться с дочкой не меньше, чем с сыном. Психолог из Калуги рассказала о роли отца в семье

Как укрепить отношения в семье.

Какие бывают типы современных пап.

В областном молодежном центре о роли отца в семье рассказала практический психолог с 25-летним стажем, консультант линии экстренной психологической помощи Наталья ЗАРУДНЕВА.

- Пока мы не стали родителями, родительство для нас – это большой теоретический блок, – говорит Наталья. - Мы видим своих родителей, своих родственников, как они взаимодействуют между собой и с ребенком. И только, когда мы планируем, ждём ребёнка, это реализуется на практике.

Часто, знакомясь, мы не придаём значения этим теоретическим основам.

Например, молодой человек сказал, что у него проблемы в семье, я ему посочувствовала.

Но мы не знаем, какие у него представления, как он видит свою роль отца. Было бы хорошо, когда вы только начинаете строить отношения, семью, поинтересоваться, как человек представляет свою роль в семье и взаимоотношения супругов.

Перейдём к отцовству. Есть такой термин как психологическая готовность. Я бы взяла за базу желание иметь ребенка. Далее - опыт, установки и ожидания.

Даже если мужчина рос в неполной семье или у него нет родителей, всё равно у него есть установки и ожидания: он видел семью в фильме или у него друг из многодетной семьи и это стало эталоном.

Есть представления отношений с девушкой, женой, матерью его детей. Как он видит развитие событий, какой он видит женщину.

Функции отца в воспитании

- Их много, все они взаимосвязаны и реализуются по-разному. Хорошо, когда отец занимается адекватным физическим развитием. Папа - это эталон мужественности, силы, энергии и действия. Можно вместе делать зарядку, ходить на каток.

Мышление. Мы знаем, что речь и мышление связаны. Папина речь отличается от речи мамы. Папа не сюсюкает, имеет другой тембр. То есть папа предлагает ребенку другую речевую конструкцию.

Это развивает и стимулирует. Ну и, если говорить о мышлении в прямом смысле слова, мы можем играть, работать с конструктором, решать головоломки.

Важен баланс отношений с матерью ребенка. В какой-то момент ребенок должен отделиться от матери. Сначала он единое целое с мамой. Потом он осознает, что он что-то отдельное.

И здесь папа может сыграть хорошую роль: мягко, экологично разделить этот баланс. Например, ребенка отводят в собственную комнату. Возьмите и почитайте ему сказку на ночь.

Тем самым вы помогаете немного отделиться от матери, понять, что он отдельная единица, что он может взаимодействовать с отцом. Да, это будет другое взаимодействие, но не менее интересное, чем с мамой.

Социализация. Все мы общаемся с друзьями, коллегами. И всё это видит наш ребенок, даже если нам кажется, что не видит. И какую функцию взаимодействия с социумом мы ему представляем, то он и воспринимает.

Папа много времени общается с друзьями, папа недоволен, когда звонит начальник.

А можно рассказать про своего друга дядю Петю, объяснить, кто такой друг, спросить у ребенка, есть ли у него друзья. Вот, у вас завязался разговор, вы выводите на взаимоотношения с социумом, вы лучше понимаете ребенка, и он вас лучше понимает.

И конечно для сына папа – образец мужчины, для дочки – образец противоположного пола и отзеркаливание её как девочки, как будущей женщины.

Типы современных пап

- Мы хотим, чтобы папа был другом, товарищем, единомышленником, опорой и поддержкой. Это идеальный тип. Но в больше случаев идеального типа нет.

Какие же типы существуют?

Папа-мама. Этот мужчина, который всё взял на себя. Часто он в возрасте, у него никогда не было детей, под старость лет появился ребёнок, и он говорит: «Я все сделаю сам, дорогая, лежи».

Но маме и окружающим надо учесть, что у такого папы часто происходит выгорание. Он понимает, что всё тащить на себе не может.

А ребёнок обычно садится на шею, от него слышишь: «А вот папа для меня делает всё». Поэтому должен быть баланс – пусть папа делает, но не всё, а только то, что мама попросит.

Карабас- барабас. Это папа, который считает, что ругань, рукоприкладство вполне возможны. Часто он это объясняет, что его так воспитывали, били, и ничего же не случилось. Если вдруг вы столкнулись с таким папой, спросите у него, что он чувствует теперь по отношению к родителям.

Крепкий орешек. Папа, который считает, что всегда прав. Его мнение единственно правильное. Плохо то, что он не даёт ребенку права мнения и не даёт жене высказываться. Ребёнок видит дисбаланс в семье.

Попрыгунья-стрекоза. Это папа, у которого вечный праздник – поехал туда, поехал сюда, поговорил, побыл в пивбаре… И постоянно эмоционально позитивно-открашенная ситуация. А ваши проблемы – это ваши проблемы.

Рубаха-парень. Это человек, который для всех. Ребёнок в какой-то момент начинает понимать, что папа хороший друг: он Васе отремонтировал машину, Пете вскопал огород, но дома ничего не сделал.

Опять же, должен быть баланс или объяснение, что папа там сейчас поможет и потом сделает нам. И если он потом дома не сделает, то ребенок будет считать, что папа для всех на всё готов, только не для нас.

Ни рыба ни мясо. Это папа, которому всё равно, что происходит в семье, он может сказать, что он устаёт, что девочка - это девочка. Здесь надо работать над целеполаганием.

Эффективное взаимодействие

- Хочу сказать самое главное: чем раньше вы стали взаимодействовать с ребенком, вклинились в его воспитание, тем эффективней будет дальнейшее ваше взаимодействие. Не надо говорить: «Когда он подрастёт, я с ним поеду».

Потому что, когда он подрастёт, у него будет другие интересы, и вас в них не будете, как бы жёстко это ни звучало.

Поэтому игры, чтение, адекватная физическая активность, формирование навыков социального взаимодействия, эмоционального выражения, помощь в выборе профессии.

Все это доступно папе, даже если у вас девочка. Спросите, почему она плакала, как она смотрит на этого Ваню, который дергал её за косички. Вот - эмоции, управление эмоциями, социализация.

Для мальчика и девочки

- Понятно, что для мальчика папа - образец мужской модели. И это накладывает большую ответственность. Но не старайтесь быть идеалом. Главное, что вы рядом, что помогаете, сочувствуете, хвалите.

Вы прививаете мальчику мужские качества, действия и показываете, как взаимодействуете с женой. Потому что мальчик потом станет папой и именно вашу модель будет транслировать в своей семье.

Если вы говорите: «Давай сядем поедим, мама нас обслужит», такая форма модели у ребенка и будет - жена должна быть кухаркой, прачкой и так далее.

Старайтесь быть другом, советчиком. Можно иметь небольшие секреты от мамы, заниматься какими- то увлечениями без мамы. Этим вы разгрузите её.

Если у вас девочка, вы - её будущее представление о мужчине. Бывает две крайности. Она может выбрать точно такого же мужчину, как и вы. А может выбрать абсолютную противоположность.

Например, она скажет: «Мой папа всегда был где-то далеко, мне его не хватало, поэтому я выбрала Васю, который нигде не работает, целый день сидит дома и преданно смотрит мне в глаза». Этот тот вариант, когда папа не нашел баланс, был всё время на работе.

И, опять же, вы формируете её представление как о девочке, женщине. Хвалите её, делайте небольшие, грамотно сформулированные замечания. Например, скажите: «Другое платье тебе идёт больше, в нём ты ещё красивей».

Ваши замечания она будет слышать лучше. И будет видеть ваши взаимоотношения с женой. Можно поговорить с ней и спросить, что она делала в течение дня, помогала ли маме, предложить вместе помочь. Стройте диалог, разговаривайте с девочкой не меньше, чем с мальчиком.

Все проблемы, связанные с ролью отца, решаемы. Если у вас ограниченное время, попробуйте выделить хотя бы 20 минут два раза в неделю. И в выходной сделайте что-то вместе.

Если от вас многое требуется, распределите обязанности, скажите, что хотите, чтобы вам помогали. И вы всегда можете обратиться к близким людям или к специалисту. Это не стыдно.

Участвуйте в разных мероприятиях с детьми. Больше взаимодействуйте с ребёнком, и через это вы будете больше узнавать мир.

Разные семьи

- Если у вас многодетная семья, вы должны уделить внимание каждому ребёнку и оценивать свои силы, ресурсы и резервы.

В неполных семьях сейчас всё чаще отец воспитывает ребенка самостоятельно. Чтобы папа не выгорел, ему надо обратиться за помощью к родственникам. И надо, чтобы родственники обратили внимание, даже если мужчина говорит, что не нуждается в поддержке. Предложите помощь.

Есть многокультурные семьи. Здесь вы берете ответственность, что входите в семью с другой культурой или уехали в страну с другой культурой. И должны привить детям представление о разных культурах, сделать детей толерантными.

Если ребёнок растёт без отца, надо помочь малышу найти ориентир. Мама должна подумать, как будет это реализовывать. Может быть есть дедушка, дядя - достойный образец. Или вы отдали ребенка в секцию, которой руководит мужчина. Ищите, пробуйте, не останавливайтесь.

Советы для мамы

- Давайте папе взаимодействовать с ребенком. Не надо говорить, что он неумеха, что у него не получилось перепеленать, что не ту сказку прочитал. Чем больше вы ограничиваете, тем больше папа самоустраняется. Хвалите ребенка, хвалите папу. Им нужны психологическая поддержка и помощь.

Советы для папы

- Все подвижные игры, активности, общение, все на формирование адекватной самооценки ребёнка, хвалите его, обнимайте. И повышайте уровень своего взаимодействия с ребенком.