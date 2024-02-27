В Калуге переселенные из аварийного жилья не могут въехать в новые квартиры

В декабре 2023 года в Калуге жителям аварийных домов в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир. На дворе конец февраля, но люди все еще не могут переехать.

В минувший четверг, 22 февраля, в редакцию обратились те, кому достались квартиры в микрорайоне Дубрава.

Речь идет о новостройках по адресу проезд Юрия Круглова, дома 10 и 14. В них, по словам обладателей заветных ключиков, жить нельзя.

Не баре, чай, потерпите

Как говорится, дарёному коню в зубы не смотрят, но, когда речь идет о подарке за государственный счет, заглянуть в рот «коню» очень даже нужно.

Городские власти неоднократно благодарили застройщиков, которые согласились принять участие в программе переселения граждан из аварийного жилья в Калуге. Другими словами, согласились продать часть квартир в новостройках по определенных программой ценам.

Получили квартиры жители ветхих лачуг и в новеньких многоэтажках, расположенных в проезде Юрия Круглова на Дубраве.

- Боже, я как увидела квартиру, обомлела, - рассказывает одна из обладательниц заветного ключика, калужанка Ирина Сергеевна. – Дверь входная картонная – пальцем проткнешь, замок – гвоздем откроешь, в квартире прямо на бетон бросили линолеум, сантехника – сразу на выброс – менять надо.

Понятно, что любой застройщик, в первую очередь бизнесмен. Получение прибыли его главная задача. Так что пенять на качество нового жилья бессмысленно. Ну, не боярские же хоромы продадут городу за бюджетные рубли.

Однако, дело даже не в этом. Уж с ремонтом наши люди справятся. Главное ведь, что жилье дали. Правда многие сомневаются, что полученные квадратные метры смогут прослужить новым хозяевам даже четверть от того времени, что верой и правдой служили им старые развалюхи.

Многие квартиры в двух домах на Дубраве до сих пор пустуют. Более того, из новеньких квартир таинственным образом стали пропадать части кухонного оборудования.

- Пришла как-то проведать своё новое жилье, глядь, а с газовой плиты исчезли верхняя и задняя крышки, из духовки – решетки, - рассказывает Ирина Сергеевна. – Спрашиваю у рабочих, мол, как так, я вам один ключ оставила, вы мне балкон ремонтировали, а теперь вот плиту раздели. А он отвечает, что, когда пришли – дверь была открыта. Хорошо, что я ещё, как мне посоветовали, сняла и забрала горелки с плиты, а то бы и их украли.

Найти, кто прошелся по пустующим квартирам в новостройках, так и не удалось. А пустуют квартиры не из-за лени калужан, а потому что в них до сих пор так и не подключили газ.

Вам положено без газа

Отопление в этих домах от автономной котельной. В ответ на наш запрос о причине отсутствия газа в управлении ЖКХ Калуги нам ответили, что виноваты сами жильцы.

- Котельная сдана в эксплуатацию в конце 2023 года и работает на отопление и горячее водоснабжение, пояснили в управлении ЖКХ Калуги. - В настоящее время в квартирах не подключен только газ на плиты. Причина - отсутствие у жителей договора на техническое обслуживание ВКГО и договора на поставку газа с собственниками жилых помещений.

Это заявление сами жильцы опровергают.

- Договор уже заключен, - заявляет нам калужанин Алексей Геннадьевич. - Но, говорят, газ дадут только когда весь стояк этот договор заключит. В моём стояке, к примеру, только две квартиры заехали, в доме 10 этажей, когда остальные соберутся въезжать неизвестно. По-настоящему — это расселение жизненно необходимо было немногим. И вот эти немногие теперь переселились и без газа едят дошики, заваривая их электрочайником.

Тот самый заветный ключик от новой квартиры.

Интересная ситуация получается. Программу по переселению граждан из аварийного жилья в Калуге по документам выполнили досрочно, а на деле большинство все так же живет в своих аварийках.

Действительно, неужели калужане столь ленивы?

Мы прошли всю цепочку получения этого самого договора вместе с одной из жительниц Калуги, попавшей в первую очередь на расселение и получившая ключи от квартиры в том же доме № 14 по проезду Юрия Круглова.

Миллионерша из трущоб

Татьяна Петровна переехала в двухэтажный домик на улице Бутома 55 лет назад. Получила она с супругом здесь комнату. Уже тогда ей говорили, что здание это готовится под снос и в скором времени они получат новую благоустроенную квартиру. Ожидание, как мы видим, затянулось более чем на полвека.

- Сначала ждали сноса, а теперь я уже жду выноса, - шутит Татьяна Петровна. - Поначалу у нас тут периодически делали ремонт, но все изменилось в 90-е годы – забросили совсем нашу двухэтажку. С тех пор ни разу никто не прикасался к ремонту.

Татьяне Петровне повезло, её дом был признан аварийным давно и попал в первую очередь на расселение. В декабре она получила ключи от новой квартиры в доме на Дубраве. Поохала на качество жилья, но всё лучше, чем в развалюхе на Бутома, и начала собираться переезжать. Но не тут-то было.

Газа в ее квартире нет, как и у многих соседей.

- Пошла я на Инженерную оформлять документы на газ, - рассказывает Татьяна Петровна. - Вообще, это издевательство какое-то. Дом на Дубраве, управляющая компания на Правом берегу, а контора газовая на Инженерной. Побегай-ка по этому треугольнику с бумажками всякими. Где это их хваленое одно окно, МФЦ? Мне ещё сказали, что, когда мне на Инженерной все бумажки выдадут, мне нужно будет идти в другую газовую контору, на Билибина и там уже окончательно скажут, дадут газ или нет.

Выдержав бюрократические перипетии с бумажками, пенсионерка села в очередь у последней, видимо, самой главной газовой двери кабинета на Инженерной. И снова – нет.

- На Инженерной мне сказали, что мы все оформили, теперь ждите звонка от слесаря, - продолжает рассказ Татьяна Петровна. - Через месяц. Вот я сижу, жду, второй месяц уже жду. Как газ дадут, я сразу хочу переехать. Из нашего дома ни один человек ещё не переехал, даже те, кто, как и я, перезаключил эти самые газовые договоры.

Бумажными покатушками из одного конца города в другой и обратно дело не ограничилось. Сейчас, чтобы более-менее нормально жить в новой квартире, пенсионерке нужно поменять входную дверь, сантехнику, хоть как-то отремонтировать балкон.

- А чего ж, я ж миллионерша-пенсионерка, как и все, - вновь горько шутит Татьяна Петровна. - В водоканал пошла, говорят принесите выписку, что вы одна. Пошла в старую УК за бумажкой и снова в водоканал. В КРЭО без проблем все оформили. Но теперь я плачу за вывоз мусора и здесь, на Бутома, и там, на Юрия Круглова. Ну, я ж богатая, у меня пенсия огромная – около 20 тысяч в месяц отваливают, не знаю, куда деньги девать. И за свет тоже теперь плачу и там, и тут.

Пожилая женщина в доказательство показывает пришедшие коммунальные квитанции.

Чувство юмора помогает ей пережить все эти хлопоты с новой квартирой, полученной по программе переселения граждан из аварийного жилья. А вот нам совсем не весело. Опять получилось по-черномырдински – хотели как лучше, а получилось, как всегда. Ключи отдали, отрапортовали на бумаге, а что там на самом деле – никого не волнует.

Сколько же десятилетий должно пройти, чтобы вот такое отношение чиновников и служб к людям изменилось на человеческое? Может, собрать их всех и сорок лет по пустыне поводить?