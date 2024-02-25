Носатые старички и старушки: в Калуге открылась выставка, которая поднимает настроение

В Доме кино и творчества «Центральный» до 7 марта - классная выставка кукол.

Если устали от длинной зимы, не хватает радости – заходите.

Куклы забавные, носатые, но очень позитивные.

Татьяна Климкина к своим куклам относится, как к людям, развоваривает с ними.

Здесь целые сценки из жизни. Например, к боровскому купцу в лавку пришли покупатели, а рядом – бабушки и дедушки на лавочке, есть деревенская семья в доме с печкой, чай собираются пить.

Боровская мастерица Татьяна КЛИМКИНА говорит, что сценки берёт из реальной жизни.

- На первом этаже дома, где мы живём, жила семья Помухиных, - рассказывает Татьяна Ивановна. - И как-то они рассказали, что их предки были купцами.

А потом я купила книгу и встретила там эту фамилию. Решила сделать сценку, как купцу в лавку посетительницы приходят. Позвонила соседям, спросила, можно ли взять для моего купца их фамилию. И мы договорились.

Купцы Помухины жили в Боровске. В пойме реки Протвы на лугах выращивали лук, чеснок и торговали в Москве. Настоящая история из жизни.

Играть в куклы интересней, чем просто кукла будет стоять одна, как сиротинка. Про неё обязательно надо рассказать, чтобы люди что-то поняли. Но рассказать не до конца, тогда зрителям будет интересно самим додумать, доиграть. Развивается мышление.

Поменялось мировоззрение

Татьяна Ивановна делает кукол больше 20 лет. И не красивых рафинированных барышень, а живые образы, причём и женские, и мужские.

Началось увлечение куклами у Татьяны Ивановны в 1990-е годы. Она работала на Боровской фабрике деревянных игрушек. И, когда в 1995 году всё рухнуло, пришлось искать новую работу.

Время было тяжёлое, везде всё разваливалось. А у Татьяны Ивановны подрастали двое сыновей, денег в семье не хватало. Потом в боровской ноосферной школе появилась должность завхоза. И Татьяна Ивановна пошла туда, надо было как-то выживать.

- Детей надо было накормить, одеть, обуть, а ничего нет. Мальчишки росли как на дрожжах, им одних кроссовок четыре пары в год надо было.

И как-то я встретила знакомую, которая показала кукол, стилизованных под традиционных, и рассказала, что сдаёт их в салон в Москве на Кузнецком мосту. Но я как-то скептически отнеслась. Мы-то привыкли к красивым пухлым куклам и пупсикам, а там тряпочки какие-то непонятные.

Но потом подумала, что можно попробовать что-то сделать. Стала литературу покупать, погрузилась в тему и открыла не то, что другой мир, а другую галактику. Мне так интересно было! Ведь традиционный костюм – это целая философия. Дом - тоже своя философия. Всё имеет смысл.

Татьяна Ивановна стала делать традиционных кукол, сдавала их в ларёк рядом со станцией, и приезжие покупали.

- Куклы мне помогали выжить. Помню, мы как-то копали в огороде картошку, а она такая мелкая и её так мало. Я думаю: чем же буду своих взрослых мужиков кормить. И слезы покапали крупней, чем эта картошка.

В школе отпуск был в июле, а отпускные мы только в октябре получали. И куклы меня здорово выручали, потому что даже 100 рублей были большие деньги. Кроме того, когда проблемы наливаются, творчество спасает, отвлекает.

15 лет Татьяна Ивановна проработала в школе. И говорит, что там поменялось её мировоззрение.

- Это была школа нового типа, творческий креативный проект, - объясняет мастерица. - Директор делала упор на русскую культуру, старинный быт. И меня попросила занятья с детьми куклами, русским костюмом, чтобы заинтересовать их.

Я стала преподавать изо и технологию. Сделали авторскую программу по этим предметам. Для меня это было что-тот невероятное. Раньше я жила как: фабрика, план, работа. А там - полёт фантазии. А какие мы праздники традиционные для детей делали!

«Разговариваю с куклами»

Сейчас Татьяна Климкина делает не только народные, но и авторские куклы. Её старичков и старушек можно узнать по выразительным носам.

- С возрастом понимаешь, что красота - это не столько лицо, сколько внутренне душевное состояние. Старички, старушки - мудрые. Не знаю, кто моей рукой управляет, но, когда я делаю носы, как ни старайся, поучается носатый персонаж.

Я бы хотела, чтобы какая-то делать привлекала внимание, чтобы люди смотрели на моих кукол и понимали, что даже немного смешные, чудаковатые старики, мудрые. У них глаза умные.

Куклы у меня характерные, со своим настроением. Я их по имени зову, а старичков – по имени отчеству. Отношусь к ним, как к людям. Подбираю наряд, разговариваю с ними, будто это мои подружки.

Говорю: «Так, Мань, красненькое тебе не пойдёт, куда тебе красненькое, у тебя лицо широкое, видно издалека будет». Семья моя сначала удивлялась, потом привыкла.

Воспоминание из детства

Есть у Татьяны Ивановны особенная кукла. Она сделала свою маму Надежду Егоровну в образе колхозницы с вымпелом.

- В 2022 году отмечалось 100 лет СССР. К этой дате меня попросили сделать куклу, - говорит Татьяна Ивановна. – Я вспомнила детство, 1965 год, одно из самых ярких впечатлений. Мне 11 лет. Мои родители простые колхозники.

Летом у мамы в звене на уборке зерна почему-то было мало женщин. Они не успевали и брали с собой на работу детей. Мама взяла меня. Мне дали лопатку, поставили зерно двигать под транспортёр. Вот и вся работа. Но, когда был праздник урожая, звено моей мамы наградили, вручили вымпела, премию дали.

Мама была довольная, на сцену выходила, все хлопали, играл оркестр. Это было почётно. А я первым делом попросила: «Мам дай на мороженое». И мама дала мне денег, сказала: «На, ты заработала».

Я гордилась так, будто мне орден вручили, в Кремле побывала. Ведь наравне со взрослыми урожай спасала. И это хорошая школа жизни, воспитательный момент: деньги надо зарабатывать и к вещам более бережно относиться.

Так родился образ для куклы – моя мама с вымпелом.

12 марта в Доме кино и творчества «Центральный» состоится творческая встреча с Татьяной Ивановной Климкиной. Она обещает интересную программу, расскажет сказку и проведет мастер-класс.

Приходите, вход своодный. Время встречи пока не определили, но ближе к дате появится информация в соцсетях Дома кино и творчества.