«В Арктике скучаю по коту и по мороженому». Анастасия Ломакина показала в Калуге фильм, который она сняла в экспедиции

Когда-то Анастасия Ломакина жила в Калуге, работала корреспондентом на телевидении, но потом уехала в Архангельск. И теперь там снимает документальные фильмы. Жить не может без Арктики. И каждый год обязательно там бывает.

Сейчас Анастасия привезла в Калугу свой документальный фильм «Влюблённые в Арктику» о молодежи, которая отправляется в научную арктическую экспедицию. Это режиссерский дебют Анастасии.

«Влюбленные в Арктику» еще нельзя посмотреть в интернете, но калужане смогли увидеть фильм в Доме музыке, а заодно и подробнее расспросить автора о путешествии.

На показ фильма Анастасии Ломакиной в Доме музыки студенты могли попасть по Пушкинской карте.

Проект для студентов

Фильм рассказывает об экспедиции 2022 года на архипелаг Новая Земля, куда талантливые студенты со всей страны приплывают на Арктическом плавучем университете, чтобы провести научные исследования.

Кстати, экспедиция на Новую Землю – большая удача. Побывать здесь удается немногим: на Новой земле есть испытательный ядерный полигон, и любая экспедиция, которая работает на этой территории, должна пройти непростую процедуру согласования.

Поэтому здесь есть малоизученные места, до которых исследователи пока не добрались.

На корабле Анастасия уже свой человек.

- Калуга - моя вторая родина, приятно, что могу показать здесь то, что мне дорого и ценно, - рассказала на презентации фильма Анастасия. - Это фильм об экспедиции в Арктику. У нас в Архангельске есть проект, который называется Российский плавучий университет: студенты, магистранты посвящают себя изучению арктических территорий.

Каждый год, вот уже 10 лет, они отправляются в экспедиции на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов». И, пока судно идёт к Арктике, для них читают лекции, там большая образовательная программа. Затем они работают на островах и на борту корабля, проводят исследования.

Данные исследований каждый год публикуются, у них есть страничка в интернете, соцсети. Не скажу, что были сенсационные открытия, но в прошлом году, например, ребята нашили следы наскальной живописи, теперь будут узнавать, какого они века.

В фильме показано, как проходит экспедиция. Он долгий, идёт целый час, потому что мне хотелось максимально рассказать, какие люди ходят в Арктику, чем они занимаются и что такое Арктический плавучий университет.

Но это не классические документальный фильм, это, в первую очередь, фильм-отчет, и мы его делали по другим законам. Здесь, конечно, есть главная героиня Анна Трофимова, она 10 лет в проекте. И мне хотелось показать, как она выросла вместе с ним.

Три года околачивала пороги

- Анастасия, почему вас потянуло на север?

- Я родилась в Мурманске, поэтому север у меня в крови. В Калуге я не смогла найти своего ощущения дома и уехала за ним обратно на север. Сейчас живу в Архангельске, и последние четыре месяца полностью занимаюсь кино. «Влюблённые в Арктику» это мой стартовый фильм.

- Когда вы первый раз оказались в Арктике?

- Я начала открывать для себя Арктику в 2017 году именно с Арктического плавучего университета. Экспедиция в среднем длится три недели. Это как санаторий. Арктику я представляла, как в кино показывают: льдина плывет, на ней медведь бежит, морж лежит. Мне казалось, что Арктика - это какие-то кусочки льдин.

На самом деле я поняла, что Арктика - очень масштабная штука, без границ. И с одной стороны могут быть айсберги, с другой – тундра, пустыня, реки. А иногда ничего это нет, просто чистое море. Арктика разная и неподдающаяся какому-то осмыслению.

- Как вы туда попали?

- Мой путь был непростым, он занял несколько лет. Я была журналистом, и мы частенько делали репортажи про отправку в экспедиции ученых, художников. Я смотрела в след судну с надеждой, что когда-то окажусь на борту.

Три года околачивала пороги всех организаторов таких экспедиций, говорила, какая я классная и полезная, что умею снимать, писать и монтировать, возьмите, я вам ещё и культурную программу организую. И меня взяли.

Вот уже шесть лет подряд хожу в экспедиции, ещё ни одной не пропустила.

- Как переносите морскую болезнь?

- У меня ее нет. Но, когда мы попадаем в 6-7 бальный шторм, у всех морская болезнь. Меня в такие моменты укачивает, убаюкивает.

Я могу проспать четыре дня, если качка будет всё это время. Но не на такой судне, это слишком большое судно, качка на нем не так чувствуется.

У меня был переход 14 дней на 12-метровой яхте до Земли Франца-Иосифа, вот там качка так качка.

А вот главная героиня моего фильма каждый год, уходя в экспедицию, мучается морской болезнью. И всё рано идёт.

Героиня фильма Анастасии Ломакиной Анна Трофимова 10 лет не расстаётся с Арктикой, не смотря на морскую болезнь.

Арктика не дает вторых шансов

- В фильме вы не только режиссер, но и оператор.

- Да. Я снимаю на обычную камеру и использую дроны, их, кстати, любят атаковать арктические птицы, они в них видят угрозу. Я конвергентный журналист.

Это очень полезный навык в Арктике: чем больше ты можешь сделать один, тем больше интересен в экспедиции. Брать несколько людей: оператора, корреспондента, режиссера, звукорежиссера, туда невыгодно.

Путёвка дорогая. Место в такой экспедиции стоит 500 тысяч рублей. Меня берут бесплатно, но я отрабатываю таким контентом.

И Арктика никогда не даёт вторых шансов. Если ты какой-то момент не снял, ты этого никогда не снимешь. Попал в шторм, подумал, что пройдет качка и снимешь кита, такого не будет.

Поэтому надо наплевать на усталость, на то, что ты сутки не спал, на страх. Иначе упустишь шанс.

- Страшно в экспедиции бывает?

- Страшно, потому что любой сугроб может оказаться белым медведем.

- Случались ли во время экспедиций опасные ситуации?

- Это лайт-версия экспедиции. Этот поход похож на морской круиз. О ребятах заботятся, вокруг нас куча инспекторов национального парка Русская Арктика, которые переживают за безопасность.

Конечно, можно предполагать, что где-то сидит медведь и может тебя съесть, или ты попадешь в шторм и тебя будет сильно болтать, или неожиданно нападёт ураганный холодный ветер и можешь замерзнуть. От этого никто не застрахован. Но все-такие там безопасность там – самое главное.

- Участники экспедиции долгое время находятся в замкнутом пространстве, случались ли у них панические атаки?

- Были такие случаи, но не со мной. Мне комфортно в замкнутом пространстве, в коллективе. Но я знаю, что некоторых участников списывали, потому что они не выдерживали.

Надо быть готовым справляться с психологической нагрузкой. И в большинстве случае в такие экспедиции ходят адекватные люди, которые понимают, что тебя там нет, есть команда. И к концу экспедиции ребята становятся менее эгоистичными, более компанейским.

Потому что, когда мы знакомимся, они всегда рассказывают о себе в первом лице, часто произносят «Я», а в конце отчитываются и говорят «Мы»: мы сделали, мы достигли, у нас такие результаты.

Плюс пять килограммов

- Какие условия на корабле?

- Мы живём в каютах на два-три человека. Каюты шикарные, со всеми удобствами, есть уборная, душ. Студенты живут в каютах по 4 человека. Есть комната отдыха: развлечения, учеба. Все, что надо.

Питание четырехразовое. У нас есть кокки, кормят отлично. Обычно я приезжаю из экспедиции плюс 5 килограммов.

- Работают ли в Арктике телефоны?

- Сотовый нет. Есть спутниковый интернет в ограниченном количестве. Фоточки и видео никто там не смотрит, но написать родным, как дела, можно.

- Как простроен день в экспедиции?

- Зависит от высадки. В день высадки группа работает 8 часов. Нас с утра вывозят лодками на территорию, ребята проводят свои исследования. Потом возвращаемся на борт и там может быть вечерняя культурная программа или отдых.

Если день проходит на борту, то полдня занятия, потом отдыха и после обеда культурно-массовые мероприятия

Иногда бывают ночные высадки, потому что ждали, когда туман рассеется или шторм пройдёт. Но идеальный вариант, кога мы в 8 утра завтракаем, в 9часов выгружаемся на территорию и в 8 вечера возвращаемся.

- На Новой Земле сейчас кто-то живёт?

- Там есть полярные станции, метеорологические станции. Если говорить про Землю Франца-Иосифа, там есть двухгодичные станции.

- На судке у студентов есть какие-нибудь обязанности?

- Есть дежурства: два через два. Картошку чистят. Плюс у них культурная нагрузка. Просим их провести какие-то мероприятия. Они фильм выбирают или стихи читают и т.д.

Нужны волонтёры

- Как калужанам попасть в подобную экспедицию?

- Попасть туда могут студенты со всей России и даже зарубежные попадают. Каждый год в феврале-марте Российский плавучий университет объявляет конкурс талантливой молодежи.

Главное, чтобы твоё научное исследование было связано с Арктикой. Это может быть что угодно: испытание роботов (в 2023 году у нас ребята подводные дроны испытывали), многие изучают ботанику, океан, природу, климат.

И даже психологи у нас работают, их интересует адаптация человеческого организма к высокоширотной Арктике, поведение человека в рамках замкнутого коллектива. Кроме того, попасть можно журналистом или волонтером.

Там очень нужны волонтеры по очистке станции, потому что мусора много. Его потом вывозят судами на большую землю, перерабатывают. В основном это бочки. Их на месте мнут, делают маленькими и мобильными, а почву реконсервируют, обрабатывают.

Цветут две недели

- Какая температура в Арктике?

- Мы отправляемся в Арктику в летний период. В это время года там тепло + 2.. +4 градуса. В хорошие годы бывало до +10, в плохие температура опускалась до -3оС.

- Купался кто-нибудь там во время экспедиции?

- Нет, студентам не разрешаем. Они, конечно, каждый раз рвутся.

- Что вам в Арктике нравится больше всего?

- Я очень люблю арктические цветы. Для меня - это сказка. К сожалению, их нельзя увидеть на большой земле. И в Арктике они цветут буквально 2-3 недели с конца июля до середины августа. И если я не застают их цветение, сильно расстраиваюсь.

- Когда вы в Арктике, о чём сильней скучаете?

- Я переживаю по коту, который остаётся дома. А в основном все мои друзья, близкие там со мной, потому что у нас уже дружеский костяк сложился. А так, скучаю по мороженому, по ванне, по возможности сходить в магазин.