В ХIХ веке калужанин выдавал себя за агента тайной полиции

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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180 лет назад, 23 февраля 1844 года, в селе Путогино Масальского уезда Калужской губернии родился писатель, журналист Иван Баталин.

Отец Иван Андреевича Баталина был священником. И сначала Иван пошёл по стопам отца. Закончил Калужское духовное училище, потом четыре года учился в Калужской семинарии.

Но затем резко сменил направление, поступил в петербургскую Медико-хирургическую академию. Проучился там три года, был уволен по собственному желанию.

После этого Баталин поступает на юридический факультет Петербургского университета. Но и его он не окончил, проучился там два года.

Обращал на себя внимание

В 1869 году в Петербурге произошло громкое убийство, которое потрясло многих, так называемое «Нечаевское дело». Был убит студент Иванов. Преступление совершили соратники Иванова по революционному кружку «Народная расправа», которым руководил Сергей Нечаев.

Когда в Московском университет случились очередные волнения, нечаевцы решили организовать выступления солидарности, расклеить в академии литовки. 23-летний студент Иван Иванов, был категорически против, так как власти после этого закрыли бы академию. Нечаеву не понравился этот бунт, и он решил убрать Иванова, чтобы тот не наводил смуту.

Договорившись с подельниками, Нечаев обманом вызвал Иванова в грот. Там они напали на него, убили, а труп сбросили в пруд. Сразу после этого Нечаев бежал в Швейцарию. Но через пару лет его выдали России и приговорили к 20 годам каторги.

Так как дело было громким, суд надо нечаевцами проходил в Петербургской Судебной палате в июле 1871 года Баталин же во время нечаевского дела «обращал на себя внимание, выдавая себя за агента тайной полиции…». И эта репутация еще долго сохранялась за ним.

При этом некоторые утверждали, что он самый настоящий шпион III отделения.

Купеческие сыновья в театр ходят тайно

Иван Баталин написал «Повесть из семинарского быта», роман «разрушители». А в Журнале «Русская сцена» в 1864 году вышла его статья «Калужский театр».

Баталин писал: «С тех пор, как сгорело в Калуге здание театра, лет 20 тому назад, снова оно уже не воздвигалось. Года прошли плохие, актеры поразъехались…

Наезжали к нам иногда кочующие труппы актеров, громоздились, бывало, где-нибудь на манеже, в загородном саду или даже в трактире.

Играли раза два, большей частью безо всякого успеха и уезжали, оставаясь в долгу как в шелку.

Раз и порядочная труппа собралась. Было два артиста Озеров и Онегин и артистка Прокофьева. Но не ужились здесь, рассорились и разъехались…

Что касается калужской публики, то большинство её не может похвалиться не только любовью к сценическому искусству, но даже терпимостью к театру. Преобладающее сословие нашей публики - это купцы и мещане…

Большинство из них воспитанно в старых предрассудках, неприязненно относится к театру и смотрит на него как на изобретение развращенного века, существующего на погибель души человеческой.

До сих пор в Калуге многие купеческие сынки, увлекаясь сценическими представлениями, потихоньку забираются в театр, чтобы не знал - не ведал суровый отец. Но никогда не встретишь в театре купца, украшенного сединами.

Однако, как бы ни было сильно в большинстве калужского общества предубеждение к театру, оно не виной тому, что калужский театр имеет мало посетителей. Нашлись бы и помимо предубежденных много людей, которые посещали бы театр, если бы тому благоприятствовали другие условия.

Вот факт и доказательство наших слов. Когда Айр-Ольридж, бывши в Калуге, объявил, что он будет играть на калужской сцене, билеты в театр, не смотря на безобразно высокую цену, были разобраны нарасхват.

Он дал два спектакля при участии калужской труппы – и первый, и второй раз театр был полон. …

Главная беда, которая портит дело – это не совсем счастливый состав труппы. Досадно, в самом деле, видеть, как на сцену являются такие артисты, которые ни крошечки не понимают своей роли и читают её без всякого толка...»

Называл себя консерватором

Всю жизнь Иван Баталин был журналистом, его судебные репортажи печатались в «Санкт-Петербургских ведомостях», сотрудничал он и с «Петербургской газетой». Издавал газету «Минута», у которой были свои корреспонденты во многих провинциальных городах. А состав редакции иногда доходил до 50 человек.

Печатались здесь статьи по разным животрепещущим вопросам, а также мнения многих образованных людей того времени. На последней странице всегда были юморные стихи, шуткам и эпиграммы.

Подписка на год стоила 9 рублей, на полгода 5 рублей, на три месяца 3 рубля. Но газета не стала популярной. Её покупали в основном литераторы, так как здесь выходили очерки о писателях и журналистах.

У Баталина в газете была собственная рубрика «Минутная беседа» об актуальных событиях, произошедших в стране. Кроме того, он увлекался внешней политикой и коннозаводством. Много писал на эти темы. Называл себя консерватором и говорил, что имеет «слабость и смелость любить отечество более, чем человека вообще…»

В последующие годы Иван Баталин был редактором и издателем разных журналов и газет.

Жил в Петербурге с дочерью Надеждой, которая была учительницей в гимназии. Умер в 1918 году.