О быте, друзьях, позывном и стрессе: калужские школьники засыпали вопросами участника спецоперации

Накануне 23 февраля в библиотеке им. Белинского для учеников школы №45 провели патриотический час «Наши земляки герои СВО».

В зале собрались учащиеся 8-10 классов.

В гости к ребятам пришли заместитель начальника Управления Росгвардии полковник Роман Мартынов, участник специальной военной операции с позывным «Галл» и руководитель регионального штаба комитета семей воинов отечества Калужской области Евгения Щуревич.

Сначала сотрудники библиотеки предложили вспомнить историю праздника и создания Красной армии, подготовив небольшой исторический фильм. Затем слово передали гостям.

- Мы хотим поговорить с вами о сегодняшней ситуации, - сказал Роман МАРТЫНОВ. - 24 февраля 2022 года наши войска зашил на территорию Донбасса. Есть ли смысл рассказывать, почему, вы, наверное, уже знаете.

Скажу просто, если бы мы не зашли 24 февраля, то 8 марта зашли бы они.

И вы видите, что мы живем далеко, но и до нас долетает. И можете представить, чтобы было, если бы целенаправленно зашло всё это войско. Сейчас весь мы защищаем наших людей на Донбассе и нашу историческую землю.

Спокойно делаешь свою работу

Разговор с гостями получился живым, ребята могли спросить всё, что их интересовало. Никаких пафосных речей и скучных лекций. Вспомнили историю страны, наших героев, военные победы. Поразмышляли, порассуждали о жизненных принципах.

Больше всего вопросов у ребят было к участнику спецоперации с позывным «Галл». Это сотрудник оперативной роты ОМОНА, не раз был в горячих точках, дважды - в зоне СВО, имеет ведомственные и государственные награды.

- Какие эмоции у вас были, когда вы впервые поехали в командировку?

- Когда я впервые поехал в командировку, был восторг. Потому что борт вылетел из России, а приземлился за границей. Это были Балканы. Смотрели «9 роту», как борт там садится? Горы. И здесь тоже самое было.

- Какими видами оружия вы владеете?

- В принципе всеми. Когда был бойцом – автомат, пистолет. Был снайпером, был высотником.

- Расскажите про быт бойца.

- Быт можно разделить на две части. Есть первая линия и есть вторая тыловая линия. Те, кто находится в тыловой линии, размещаются в каких-то населенных пунктах, в домах. Если лесистая местность, то в обустроенных землянках, где есть возможность погреться, что-то приготовить. На передовой линии всё сложней.

Потому что идёт непосредственное соприкосновение с противником, там условия быта похуже. Какое-то время ты находишься на передовой, потом откатываешься назад – помыться, привести себя в порядок.

- Ваш позывной имеет для вас какое-то значение и смысл?

- Большого смысла не имеет. Этот позывной у меня давно, лет 15. Галлы были воины, и мы воюем, отсюда это пошло.

- Вам назначают позывные или сами придумываете?

- В большинстве случаев сами придумываем. Но некоторые назначаются, например по фамилии.

- Есть ли у вас оберег, талисман?

- Не оберег, но во все командировки я с собой брал фотографию жены. Мы лет 17 назад сфотографировались, и эта фотография и икона со мной уже катаются 17 лет.

- Как вы в командировках общаетесь с родственниками?

- Нормально. Есть определённые моменты, когда можно выйти на связь. Если нет такой возможности, то не общаемся. Жена привыкла, уже с этим смирилась.

- А кем вы в детстве мечтали стать?

- Я рос в 1970- е годы. Молодость прошла в Советском Союзе, тогда были фильмы «Гостья и з будущего», «Приключения Электроника». И мечтали стать милиционерами, космонавтами. Но, чем старше ты становишь, всё меняется. И в итоге получается, что получается.

- Кого вы считает настоящим другом?

- Настоящих друзей много не бывает. У меня есть парочка друзей, с которыми мы общаемся со школы, хотя закончили школу 30 лет назад, но до сих пор встречаемся семьями. И есть друг, с которым мы познакомились лет 25 назад в командировке, когда служили в армии. Ну и жена, конечно, мой друг.

- Письма пишите друг другу?

-Уже нет.

- Когда вы приехали на фронт, отчего ужаснулись?

- Если брать конкретно СВО, ко всему нормально относишься, потому что много всего уже до этого видел. Но здесь поразило то, как жили люди в составе Украины.

Потому что в том населенном пункте, куда я заходил при первом заезде, сколько мы видели нацисткой литературы, видео. То, как воспитывались дети. Пропаганда шла, шла, шла. И ты видишь документально подтвержденные вещи. Мозги у людей там были промыты.

- Нашумевшая тема: хватает ли вам боеприпасов?

- Хватает.

- Как ваша семья отнеслась к тому, что вы уезжаете в командировку?

- Сложно сказать, потому что, уезжая в командировку, я жене написал смс: «Я поехал». А в следующий раз мы с женой пообщались только спустя недели три. Но потом, когда дома встретились, все нормально было, уже не до этого.

- Как справляетесь со стрессом?

- Просто приходишь домой и отключаешь мозг. Принял ванну, сел перед телевизором, поужинал и всё.

- Как война изменила вас как личность?

- В принципе никак. Как был до этого, так и остался. Чего-то кардинального я за собой не заметил. Со стороны – не знаю.

- Что вы чувствовали на передовой за несколько часов до боя?

- Что перед боем, что в бою. Ты сидишь в окопе, стреляешь. Конечно, понимаешь, что в любой момент может что-то прилететь, но об этом не думаешь, просто спокойно делаешь свою работу.

Даже в любой командировке, и в Калужской области, и в другом регионе России на задержании, на массовых мероприятиях может случиться всё, что угодно. Но ты всегда выполняешь свою работу.

- Как вы считаете, сильно меняется психика у человека, который находится на СВО?

- Здесь всё зависит от человека. У кого с психикой всё нормально, она и не меняется. Немного меняется мировоззрение, взгляд на какие-то вещи. Если есть психические отклонения, то они усугубятся.

- Были ли у вас ранения?

- Ни я, ни ребята из моей группы ранения не получали, всё нормально. Так, голову немного встряхнуло, и всё.

- Какие школьные предметы, кроме математики и русского, вам пригодились в зоне СВО?

- И математика, и физика, и ОБЖ, и труды. Всё понемножку. Потому что, как построить печку в землянке, ты ни в одном учебнике не найдешь. Взял что-то из физики, что-то из других предметов, соорудил, поставил, всё работает, греешься.

- Как вы думаете, какие качествами должен обладать военный?

- Вообще, у тех, кто носит погоны, должно быть своё мировоззрение. Ещё упрямство, терпение, настойчивость, физподготовка. И ясная голова.

Весточка из Калуги

В завершении встречи Евгения Щуревич раздала школьникам специальные наклейки для блиндажных свечей, цветные гелевые ручки и предложила написать на них поздравления, тёплые слова к 23 февраля для наших бойцов.

- Очень важно, чтобы наши бойцы знали, что их любят, ждут и всегда поддерживают, - сказала Евгения. – Мы помогаем им. Наши волонтеры много делают для того, чтобы бойцы могли обеспечить свой быт.

Готовим маскировочные сети, сухие души, сейчас делаем каши, а также блиндажные свечи, которые не только согревают ребят, они придумали греть на них пищу, освещать место, где живут. Н

аклейки с пожеланиями, которые вы напишите, мы поместим на свечки и через два дня уже всё передадим. Наши бойцы очень трепетно относят к таким посланиям, потому что весточка из дома всегда воодушевляет.