«16 тысяч рублей за отопление!»: жители деревни Горенское в Калуге 20 лет ждут газификации

На странице губернатора Владислава Шапши в соцсети «ВКонтакте» калужанка Марина ЛАНГ спросила, когда же проведут газ в деревню Горенское?

Жители ждут этого уже два десятка лет.

Мы связались с женщиной, она пригласила нас в деревню в черте города Калуги.

20 лет обещают

Благодаря Северному обходу Калуги, в Горенское ведет хорошая дорога, доезжаем быстро.

«Вместе мы сможем многое!», обнадеживает рекламный щит на въезде в деревню.

Вдоль дороги вереницей расположились двухэтажные кирпичные дома. Дальше она расходится на несколько направлений, мы берём правее, где нас уже ожидает калужанка Марина. Это она оставила губернатору свою жалобу на отсутствие газа.

Плакат будто подбадривает жителей.

— У нас более 100 домов в деревне, живем недалеко от города, не больше трех километров, – говорит Марина ЛАНГ. – Сами видите, до деревни дорога построена новая. Собственно, на этом все блага цивилизации заканчиваются.

В деревне нет газа и водопровода. Если с отсутствием воды как-то можно свыкнуться – раз в неделю организован подвоз, в конце деревни обустроен колодец – то отсутствие газа напоминает о себе регулярно и особенно мучительно – долгой холодной зимой.

— Я живу в деревне с 2003 года, и вот уже более 20 лет нам обещают провести газ, – говорит калужанка.

В этот момент из дома напротив выходит крепкий мужчина.

Забытая деревня

— Я в деревне живу всю свою жизнь, больше сорока лет, – говорит калужанин Денис ГРИШИН. – Газа нет и не было, все эти годы только обещают. Столько лет мучаемся! Одно время даже хотели продавать дом, переезжать, но жалко. Да и бабушка пожилая. Перестроили, переделали, остались.

Народу тут полно живет, и детей немало. Вот, по той стороне коттеджная часть, она вся заселена.

Воды нет. Как выкручиваемся? Ну, вот, бочки оставляем, –- указывает мужчина на синюю бочку, стоящую сбоку от дороги. – Четверг у нас привозной день. У других колодцы есть. Правда, к большинству колодцев не проехать ни осенью, ни весной, зимой после снегопадов не проберешься. Если же дороги вдруг почистят, то только на большой мощной машине проедешь. Кроме того, в колодцах вода техническая, а чистая, питьевая, только в одном.

Для нас ничего не делают, деревня наша забытая, а теперь ее еще трассой отбили, она вообще никому не нужна. Раньше хоть дороги чистили, грейдер заезжал. Теперь ничего. Пока председателю много раз не позвонишь, не почистят дорогу. На работу не выехать, скорой не проехать, – говорит мужчина.

В такие бочки калужанам наливают воду по четвергам.

Сроки переносят

Прощаемся с Денисом, в этот момент из двухэтажного кирпичного дома навстречу нам выходит молодая калужанка.

— Мы здесь живем с 2018 года, но строились с 2012, – рассказывает молодая мама Екатерина ГНЕУШЕВА. – Нас в семье пятеро: мы с мужем, двое детей и наша бабушка. Когда мы купили здесь землю в 2012 году, нам сказали, что к 2014-му в деревне будет газ. Кто говорил? Те, кто продавал, да и местные подтверждали.

Все эти годы мы спрашиваем у властей, когда же газ проведут? Но сроки каждый раз переносят. Обещали в 2021-2022 году, потом 2022-2023, сейчас глава сказал, что вроде как готова экспертиза, теперь обещают провести газ 2024-2025. Но всегда звучит одна важная оговорка: при наличии финансирования, – подчеркивает Екатерина.

Екатерина и Марина рассказали, каково жить в деревне без газа.

Дом у семьи Екатерины просторный, только без газа обогреть его дорого. Автомобиль калужанам тоже пришлось поменять, проехать на легковушке было невозможно.

Подвоз воды

С подвозом воды, как оказалось, в деревне тоже не все гладко. Воду привозят, но доставить ее к дальним домам часто не получается. Весной и осенью на дороге распутица, машине не проехать, как и после сильных снегопадов.

Тогда жители оставляют емкости в самом начале улицы, куда еще может проехать автомобиль, а оттуда уже забирают наполненными. Пенсионеры так не делают, им не хватит сил дотащить и докатить полные бочки с водой до своего дома. Помогают соседи.

— До нашего дома, например, машина с водой не проезжает, – уточняет Марина. – Однажды такая машина застряла, больше не рискуют.

— Воду привозит МЧС, – говорит Екатерина. – Если они к нам не могут проехать, ходим на колодец в конце деревни. Нам его восстановило и почистило одно из коммерческих предприятий города, они восстанавливали колодцы по Калужской области, это их инициатива.

Калужане со всех домов за чистой питьевой водой идут в конец деревни.

Грунтовая дорога

Жители деревни отметили, что дороги в деревне тоже проблемные.

— Та дорога – центральная, а эта уже прилегающая, – уточняет Екатерина, указывая на дорогу на этой улице. – Там – твердое покрытие, а наша считается грунтовой. Мы, конечно, просим щебенку привезти, но нам отказывают из-за того, что она грунтовая, посыпать ее не положено.

Калужане говорят, что весной на этой дороге распутица стоит неделями, все ходят в резиновых сапогах по колено, дети вообще сапоги теряют по дороге, увязают в грязи.

— Мы же детей в школу возим на машинах, – продолжает разговор Екатерина. – Лично нашей семье из-за всех факторов, чтобы была высокая проходимость, пришлось брать машину гораздо дороже, чем мы рассчитывали. До этого был легковой автомобиль, мы менять его не собирались, но ездить здесь было невозможно: часто дно царапали, садились на него.

— У нас живут и совсем пожилые люди, за 70 лет, они особо никуда не ходят, – уточняет Марина. – остальные помогают им по мере сил: мусор вывозят, продукты привозят.

По весне эту дорогу затапливает, воду довезти до домов невозможно.

Зима дорого обходится

К нам подъезжает легковой автомобиль, из него выходит еще одна жительница деревни.

— Мы здесь живем восьмой год, в 2016 году купили старый дом, за это время построили новый, – рассказывает Мария ТИМОФЕЕВА. – Почему выбрали именно деревню Горенское? Приехали сюда, все понравилось, недалеко от города, плюс обещали тогда, что в ближайшие два года будет газ. Мы и подумать не могли, что все так затянется.

Нас в семье четверо: я с мужем и двое детей десяти и семи лет. Как живем без газа? Плохо. Приходится ползарплаты отдавать за отопление. В основном все жители отапливают дома электричеством. За него мы платим 16 тысяч в месяц. И это у нас еще новый дом, он хорошо утеплен. А в старых домах в холода, морозы бывает и по 25 тысяч в месяц уходит, но те наши соседи еще скотину держат, для них готовят.

Эта зима у нас холодная, к сожалению, дорого обходится.

Мария живет в деревне восьмой год. Молодая мама успевает и поработать, и детей отвезти домой со школы. Жалко только ползарплаты на обогрев дома отдавать, признается она.

Школьный автобус

— Еще один наболевший вопрос у нас, это подвоз детей к школе, ­­– добавляет Мария. – Наши дети относятся к селу Муратовский Щебзавод. Мы обратились туда в школу, нам ответили, что школьный автобус предоставить не могут, потому что деревня Горенское территориально далеко, плюс у нас на дороге нет места для разворота автобуса. Тогда я с боем выпросила место в школе на Силикатном. Мы утром едем на работу и отвозим в школу детей. Потом по очереди отпрашиваемся с работы и везем их днем домой.

В деревне проживают около 10 детей-школьников. Все учатся в разных школах из-за того, что школьный автобус детей не забирает. Родители выкручиваются, как могут.

— Мы решили, что нам будет удобнее отвозить ребенка в школу на Кубяка, там живет другая наша бабушка, – рассказывает Екатерина. – Утром мы с мужем отвозим в школу, а днем уже бабушка забирает. У Марины, знаю, племянники в 49-й школе учатся, на Силикатном. Конечно, все мы перевели бы детей в одну школу, если бы точно знали, что их из нашей деревни заберет школьный автобус.

На основной деревенской дороге, даже в самых широких ее местах, не хватает места для разворота школьного автобуса.

Лучше – честно

Во время общения с жителями мы узнали, казалось, обо всех проблемах, накопившихся у них за эти годы. Создалось четкое впечатление, что больше выслушать калужан некому. Властям это, как-будто, неинтересно. Предпочитают откладывать решение проблем калужан на потом. Вот и по газу в последний раз на запросы жителей чиновники ответили, что газ в деревню Горенское планируется провести теперь уже в 2024-2025 годах.

— И мы опять надеемся, ждем, – сетует Марина. – Лучше бы они просто честно сказали, что газа не будет.

Официально

Редакция направила запросы основных проблем жителей деревни, в ведомства, получили ответы.

В министерстве образования нам прокомментировали ситуацию с подвозом детей из деревни до школы. Оказывается, школьный автобус может выходить на маршрут при соблюдении трех условий:

Ученик проживает не в черте города, а в сельской местности, где нет общественного транспорта. Школа, в которую ученика подвозит автобус, должна быть закреплена за местом жительства постановлением городской управы. Дорога по маршруту находится в нормативном состоянии: качество покрытия, ширина трассы. Для автобуса создано место для разворота и остановки.

Если все три пункта соблюдены (а в Горенском до этого - как до Луны, а то и Марса, - прим. ред.), то директор школы получает запрос от родителей, направляет его в управление образования, которое решает вопрос об открытии маршрута с ГКУ «Школьный автобус».

Сроков нет

Получили мы ответ и на главный вопрос, который волнует жителей деревни, так как каждую зиму буквально разоряет их, – газификация.

Как уточнили в городской управе, вопросы газификации населенных пунктов в городе находятся в компетенции управления газификации и газоснабжения министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Калужской области.

Горуправа утвердила проект планировки и межевания территории для строительства объекта: «Уличные газопроводы д. Горенское г. Калуги». Заказчиком документации являлось «Управление капитального строительства».

— Проектные предложения в части прохождения газопровода низкого давления с. Горенское г. Калуга, были даны Управлению капитального строительства, – поясняют городские власти. – Сроки реализации строительства не устанавливаются. Документация по планировке территории утверждена на неопределенный срок и не определяет перспективы развития территории.

Водопровод не обсуждался

Что касается обустройства водопровода, город сообщил, что пока еще проектно-сметная документация на эти работы не разрабатывалась. Из-за ограниченности бюджета на 2024 год расходы на строительство и выполнение проектно-изыскательских работ по данному объекту не предусмотрены. Финансирование будет предложено на рассмотрение при формировании бюджета города на 2025 год и плановые 2026 и 2027 годы.

О дороге подумают

Мы спросили чиновников и о деревенской дороге вдоль домов №№ 6, 8, 10 и так далее. Напомним, в распутицу здесь и взрослые могут увязнуть, не то, что дети. По этой же дороге часто не может проехать автомобиль с водой для жителей.

— Бюджет города Калуги на 2024 год уже утвержден. Финансирование проведения работ на указанной дороге будет предложено на рассмотрение при формировании проекта бюджета Калуги на 2025 год и плановые 2026 и 2027 годы.

Как видим, о проблемах жителей деревни Горенское в черте Калуги чиновники обещают поговорить при планировании бюджета на следующий год. А пока в планах на газификацию деревня не числится, калужане продолжают отдавать ползарплаты за отопление дома.

В общем, очередной завтрак...