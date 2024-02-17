В Калуге утки всей толпой ходят в магазин за хлебом

Калужским уткам никакой мороз не страшен. Они хорошо освоились в городе. Очень им нравится на пуховском пруду и реке Терепец. Уток там сотни.

Люди гулят, подкармливают, фотографируют. Отличные места для зимовки!

А на днях нам прислали забавное видео: на Терепце сотни уток выстроились в длинную шеренгу и, одна за одной, дисциплинированно пошли к магазину.

Стройный ряд растянулся на несколько метров. Впереди, наверное, самая главная утка, за ней дружно, по цепочке, шагают все остальные.

Калужане назвали этот поход утиным маршем.

Наши читатели писали в комментариях:

- Идут на конечку, занимать очередь на маршрутку.

- У них состав для противообледенения закончился, а без него взлет запрещается в такую погоду.

- Энтузиасты нашли свой бульвар!

- Идут на мусорку, кушать хочется.

- Их кормят около реки. На смотровой площадке. А идут они как раз от реки в сторону домов.

- Поленились лететь и решили идти напрямки.

Никого не боятся

Некоторые считают, что утки который год остаются, потому что жители их подкармливают, приучили к этому. Но зимой еды птицам не хватает, они могут погибнуть.

- В том году у них тоже в районе Нового года марш был. Это - голод, - рассказала нам калужанка Маргарита ДАНИЛЬЧУК. – На реке Терепец вода не замерзает до сильных морозов, и они там плавают, ныряют, корм сами находят.

А когда морозы, лёд, утки сидят, бедные, на снегу, поджимают лапки, ждут, когда им принесут еду. Их подкармливают мамочки с детьми, бабушки, дедушки с внуками, которые там гуляют, иногда даже недоеденное лежит.

Если долго никого нет, особенно в тёмное время года – декабрь, январь, утки вылезают и идут к дороге, к магазину, туда, где есть люди. До магазина недалеко, примерно метров 300. Могут в любое время дня прийти. Жалко их. Когда мороз, они шаг сделают и садятся, ножки греют.

Мы им носили перловку. Я её распаривала, там килограмм, много получается, и батон добавляла. Утки съедают всё моментом. Иногда близко подходят, практически в клюв им еду бросаешь. Дочь прямо отламывала кусочки батона и давала из рук, и утка брала у неё.

Года три они уже на Терепце живут и их становится всё больше. Но летом они плавают на реке, им корма в воде хватает, они близко не подплывают.

Много уток и, как на Кубяку ехать, перед мостом. У них под мостом есть место и подальше – сарай, куда они ночевать ходят. Там жители пятиэтажек им еду приносят. И с пуховского водоема в том году сюда тоже прилетали утки.

- У на ул. Пухова, на пруду, утки давно живут, - говорит местная жительница Ольга ИВАНОВА. – Часть, наверное, улетела, потому что летом их было больше, они весь пруд заполоняли.

И не боятся никого, собаки их не трогают. Идёшь, они жирные, сидят, как грибы, даже с места не тронутся. Приходится обходить. Народ кормит их булкой, крупами.

И местные жители кормят, и те, кто приезжает с горки на ватрушках кататься. Утки близко подходят. Дети, конечно, в восторге. Но ночью уток нет, они улетают куда-то в сторону Яченки, там ночуют.

Не надо их кормить!

- На Терепце, там, где снято видео, есть магазин, и они за батоном туда ходят, - рассказывает орнитолог Юрий ГАЛЧЁНКОВ . – Ну а если серьезно, там жители постоянно ходят с пакетами, кормят их булкой, и утки, как только их видят, бегут к ним.

Так как сейчас снега много, лететь им невыгодно – калории расходуются на малое расстояние, а по снегу не побежишь, - объясняет специалист причины, по которым пернатые не летают. - Вот они по тропинкам протоптанным к людям ходят. Просто там мало места, поэтому они выстроились в ряд. Такое уже месяца полтора длится. Они, конечно, перелетают, если собака к ним подбежит или кто-то резкое движение сделает.

Есть ещё одно похожее место - сквер Содружество, где утки ходят за кормящими их людьми. Но их там побольше и площадь побольше, поэтому они утоптали весь сквер. И ходят не по тропинкам, а по всему скверу.

- Почему они не улетают на зиму?

- Это городская группировка крякв, она никогда перелетной не была. Они гнездятся по соседству с человеком, птенцы здесь растут. У них миграционное поведение отсутствует, нет тяги лететь осенью на зимовку.

Они просто ищут подходящее место. Для птиц главным фактором является наличие пищи. Не сколько вода нужна, сколько пища. Там, где кормят, там они и живут.

- С каждым годом их становится все больше.

- Просто зимой они локализовались. Небольшое увеличение наблюдем. Сейчас насчитали примерно 1800 уток в городе, но это, в том числе, с большой окской зимовкой ниже очистных сооружений. Там более 500 крякв.

- Чем надо кормить уток?

- Кормить их лучше зерном: пшеница, ячмень, комбикорм для уток, который продается, – идеально. Но, так как утки городские, им можно дать булку, только не заплесневелую, не сухари, а мягкую.

И лучше порезанную на мелкие кусочки, чтобы они могли проглотить, чтобы горбушка у них из клюва не торчала.

Так как они такой корм получают с рождения, их пищеварительная система адаптируется. Я за этими утками наблюдаю и не видел явных случаев, чтобы гибель уток была связана с питанием хлебобулочными изделиями.

- А летом надо кормить?

Летом их кормить не надо. Вообще, я за то, чтобы их и зимой не кормили. Эти искусственные концентрации птиц в городе ни к чему. У нас на Оке большая площадь незамерзающей воды ниже очистных, в сторону Ахлебинино.

В 1990 годы там зимовало 1500 крякв. Им хватало этой открытой воды в плане обеспечения кормом. Но зачем им искать корм, когда можно в сквере постоять и батон получить? Так что не надо их кормить.

Только цифры

В начале января министерство природных ресурсов и экологии региона опубликовало статистику по уткам.

На тот момент в Калуге насчитали 1000 крякв. Больше всего птиц было на Терепце – 434. У путепровода напротив дома № 295 по ул. Московской - 206 особей и в районе железного мостка у Калужского технического колледжа - 27 крякв. В сквере Содружества - 34 кряквы, на Оке в районе Гагаринского моста - 99.

Пуховский пруд удалён в среднем на 4,5 километра от терепецкого участка зимовки, там 179 крякв. Уки оттуда летают на незамерзающий участок реки Оки в районе гагаринского моста, расстояние до которого составляет около трех километров.

Другим местом массовой зимовки уток в Калуге остаются сероводородные озёра, там 230 крякв.