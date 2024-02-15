Аргентинские танцы, детские сказки и спектакли: куда сходить в Калуге на этой неделе

В город пришли снегопады, а к вам пришла наша традиционная еженедельная афиша.

Эти семь дней богаты на события: музыкальные, театральные и танцевальные. Сейчас мы расскажем вам о них подробнее.

Итак, начнем.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

17 февраля в 12:00 состоится концерт для детей Уральские сказы Павла Бажова.

Деток и их родителей приглашают послушать волшебную музыкальную историю. В нее вошли сказочные произведения писателя Павла Бажова, а расскажет их Елена Шумаева совместно с ансамблем старинной музыки. В своих сказках писатель повествует о жизни простого народа, рассказывает об их языке, особенностях характера и древние предания самих уральцев.

Также 17 февраля, но уже в 17:00 пройдет программа «Контрапункты. Лабиринты русской души».

Зрителям представят сочинение современного композитора Настасьи Хрущёвой «Русские тупики». Оно представлено в виде аллюзии на русскую классическую музыку, переосмысление её в эстетике метамодерна. Также во время представления прозвучат композиции Н.А. Римского-Корсакова и П.И. Чайковского.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

16 февраля в 16:00 пройдет трансляция концерта «Музыка любимого кино».

Зрители услышат Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижёр — Николай Цинман. В программе: Свиридов («Метель», «Время, вперёд!»), Эшпай («Адъютант его превосходительства»), Артемьев («Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих») и другие музыкальные произведения. Концерт посвящен 100-летию «Мосфильма».

17 февраля в 12:00 состоится трансляция сказок «Кот в сапогах», «Красная шапочка».

Художественное слово принадлежит Александру Олешко. Для зрителей сыграет Симфонический оркестр радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра под руководством дирижера Дениса Кирпанёва. В программе: Шарль Перро – «Кот в сапогах», «Красная шапочка».

17 февраля в 19:00 состоится «Вечер барочной музыки».

Жителей и гостей города приглашают провести этот вечер под барочную музыку в исполнении инструментального ансамбля «Палладио» и солистов Калужской филармонии. Зрители услышат музыкальные произведения Генделя и Баха. В программе также примет участие заслуженный артист России Вадим Прикладовский.

18 февраля в 11:00 состоится Сказка для самых маленьких «Муха-Цокотуха».

Сказку Корнея Чуковского про Муху-Цокотуху любят многие малыши и их родители. Именно на ее основе была создана интерактивно-игровая музыкальная программа, которая погрузит гостей представления в мир настоящей русской ярмарки-сказки. Там детки отправятся на базар вместе с главной героиней, приобретут самовар, а еще вместе с Комаром спасут Муху-Цокотуху из паучьего плена.

18 февраля в 19:00 пройдет Аргентинское шоу GO' MALAMBO.

Маламбо — вид фламенко, который исполняют только мужчины. При помощи этого танца аргентинцы на протяжении пяти веков демонстрируют зрителям свою силу, причем во время горячего выступления звучит исключительно живая музыка. В представлении принимают участие, в том числе Cristian Ariel SALDAÑA, Franco Matias GODOY и Gastón Exequiel GODOY.

19 февраля в 16:00 пройдет трансляция концерта «Вивальди – Gloria».

Зрители услышат мелодии в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы», дирижер - Юрий Башмет. В программе: Вивальди «Времена года» – четыре концерта для скрипки с оркестром Gloria ре мажор для солистов, хора и оркестра, RV 589.

21 февраля в 19:00 пройдет концерт «Виртуозы Москвы», Владимир Спиваков.

Гости представления услышат музыкальные композиции в исполнении скрипача, дирижёра и народного артиста СССР Владимира Спивакова, а также Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В концертном сезоне 2023 – 2024 «Виртуозы Москвы» отмечают свое 45-летие. На этом событии прозвучит знаменитая музыкальная классика: И.-С. Бах. Адажио из «Пасхальной оратории» («Молитва о мире»), П.И. Чайковский. Ноктюрн для виолончели с оркестром, солистка - лауреат XX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» Полина Тхай (виолончель).

23 февраля в 19:00 состоится концерт «Шёл солдат, летела песня».

В День защитника Отечества мы отдаем дань мужеству! В концерте, посвященному этому праздничному дню, прозвучат песни, рожденные войной. В них поется о дружбе, Отечестве, солдатских буднях и, конечно, о любви. Все доходы от продажи билетов на концерт будут направлены в поддержку СВО.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

16 февраля в 18:30 состоится спектакль «На всякого мудреца довольно простоты».

В мире, где царят коррупция и лицемерие, не просто найти свое место молодому и энергичному юноше. Но что делать если он сам является очень опасным? Ответ на этот вопрос вы сможете узнать сами. Спектакль-лауреат 7-го Всероссийского фестиваля «Старейшие театры России в Калуге».

16 февраля в 19:00 пройдет спектакль «Рок-н-ролл на скамейке».

У одинокой 40-летней женщины не очень ладится с личной жизнью. Даже ее последнее свидание, которое прошло в парке, тоже не принесло желанного результата. Однако поклонник у дамы все же имеется, а познакомилась она с ним на занятиях рок-н-роллом.

17 февраля в 12:00 состоится спектакль «Звериные стихи».

Это представление для взрослых и детей создано на основе стихотворных произведений знаменитого русского поэта Саши Чёрного. Он очень любил малышей и животных, поэтому посвящал им свои стихи, в которых было место поросятам, кошкам и даже крокодилам. Артисты прочитают и споют стихи из циклов «Зверьё», «Зверюшки», а также устроят для зрителей карнавал.

17 февраля в 18:30 пройдет спектакль «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил» по пьесам Александра Островского.

Главный герой – мелкий чиновник по имени Миша Бальзаминов. Умом и талантами он не блещет, но очень стремится быть счастливым. Жизненный успех для него – это богатство, и как же его добиться по мнению Миши? Правильно, - выгодно жениться.

18 февраля в 12:00 вновь состоится спектакль «Звериные стихи».

18 февраля в 18:30 пройдет спектакль «Интимная комедия».

Она была впервые поставлена в далеком 1930-м году. Юг Франции. Две пары молодоженов поселились в одной гостинице на время медового месяца. Что может его испортить? Кое-что все-таки способно. Двое из них уже когда-то были женаты, а полгода назад развелись, да еще и с жутким скандалом.

20 февраля в 18:30 состоится спектакль «Убивец».

Зрителям представят ключевые сцены из романа «Преступление и наказание». Здесь Раскольников и Разумихин будут в гостях у Порфирия Петровича обсуждать жестокую теорию Родиона. Также Раскольников придет за поддержкой к Соне Мармеладовой. Между ними состоится разговор о Боге и милосердии. Будет и напряженный психологический поединок - разговор между Родионом и Порфирием Петровичем. Служитель закона уже понял, кто является преступником и пытается вывести его на чистую воду.

21 февраля в 18:30 пройдет спектакль «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова.

Молодой чиновник Чацкий возвращается из странствий и первым делом посещает дом девушки Софьи. Однако та встречает его очень холодно, да и, вообще, у нее чувства к другому. Чацкий же, в свою очередь, не может смириться с устоями высшего света и начинает высмеивать пороки московского общества: их фальшь, невежество и чинопочитание. Высший свет его не понял и окрестил мужчину безумцем.

22 февраля в 18:30 пройдет спектакль «Гамлет».

Пьеса Вильяма Шекспира считается наиболее значительным произведением для театра, которое когда-либо было написано. Это напряженная история, в которой юный принц мстит за смерть своего отца, призрак которого ему явился. Перед зрителями возникают сложные и неоднозначные образы. Действительно ли Гамлет любит девушку Офелию? Спровоцировал ли дух короля своего сына на месть? И самое главное – не лишился ли принц рассудка, может все это лишь манипуляция с его стороны?

22-24 февраля состоится спектакль «Низкий поклон».

Его поставила актриса Калужского драмтеатра Ирина Бургонова. Постановка посвящена жизни и творчеству Клавдии Шульженко. Зрители перенесутся в советскую эпоху и увидят грандиозный путь женщины: от простой девушки из Харькова до знаменитой артистки СССР. В спектакле будут песни в исполнении Ирины Бургоновой, а также видеохроника выступлений Клавдии Ивановны. Главный посыл этого представление – раскрытие внутреннего мира певицы и демонстрация ее бесконечного уважения к своему зрителю.

23 февраля в 18:30 пройдет спектакль «ВЕЧНО ЖИВЫЕ (ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ)».

Пара влюбленных. Вероника – прекрасный скульптор, а Борис – талантливый инженер. Сколько всего хорошего они могли сделать для народа, если бы в их жизнь не вторглось страшное событие – война. В суровые времена людям приходится делать непростой нравственный выбор. Как распорядятся они своей жизнью, вы сможете узнать сами. Пьесу создал писатель-фронтовик в 1943 году.