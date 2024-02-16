В ХIХ веке в Калуге лечили в основном мужчин, женщин в больницах было мало

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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155 лет назад, 27 февраля 1869 года, была основана Калужская губернская земская больница.

Калужская губернская земская Управа приняла от Приказа общественного призрения «дела, имущество и заведения». В ведение земской Управы были переданы и Хлюстинские заведения «вместе с больными и призреваемыми обоего пола».

Золотарёв отдал свой дом

В книге 1864 года «Материалы географии и статистики, собранные офицерами генерального штаба. Калужская губерния» есть любопытные сведения о калужских больницах.

В ведомстве Приказа на тот момент состояли:

- Калужская городская больница на 150 кроватей, куда помещали военных больных,

- Хлюстинская больница, устроенная майором Хлюстиным 1805 году на 50 человек обоего пола. «В ней помещаются всякого звания и возраста лица гражданского ведомства».

- Золотарёвская больница, которая была устроена в Калуге купцом 1 гильдии Иваном Золотаревым. В его доме в 1816 году был император Александр, а в 1820-м - императрица Мария Федоровна.

В 1862 году купец обратился ходатайством к бывшему калужскому генерал-губернатору князю Хованскому от дать дом на благотворительные цели «двухэтажный дом в Калуге, стоящий 60 000 рублей принять от него в ведение Калужского приказа общественного призрения и учредить в оном навсегда городскую больницу вообще для всех больных, переводя в оную и больных состоящих в городской больнице, не имеющей удобного помещения.

Принять от него в сей Приказ 50 000 рублей, чтобы на проценты на оные содержали в этом доме неимущих калужских граждан обоего пола от 10 до 15».

10 августа 1826 года Хованский дал добро на открытие в золотарёвском доме больницы. При это он написал резолюцию: «Я его лично знаю, он человек самый почтенный и заслуживает отличия, дать ему звание коммерции советника».

Золотарёв жертвовал на больницу ещё в 1827 – 14 285 рублей и в 1835 году – 257 рублей. В год с этих средств получалось 581 рубль процентов, на которые и содержались пациенты.

- Дом неизлечимо больных. Он учрежден был на 50 человек.

- Дом умалишенных - на 40 человек.

- Инвалидный дом - на 50 человек, в котором «призреваются отставные, престарелые и увечные нижние воинские чины». Содержался он на пожертвования купцов Билибина, Золотарёва, Чернова, Торубаева, а также Михаила и Семёна Хлюстиных. Кроме того, выплаты шли из казны и из доходов Приказа.

- Смирительный дом в Калуге - на 20 человек. Содержался из доходов Приказа и платы за подлежащих заключению в нём людей.

Была ещё Поздняковская богадельня в селе Бычов на 50 человек (20 мужчин и 30 женщин), где «призреваются престарелые и увечные разных состояний. Содержится из процентов пожертвованного майором Поздняковым капитала 6 500 рублей и доходов Приказа.

Проценты на пожертвование составляют 263 рубля».

А в селе Перемышль - Баташовская богадельня на 12 человек, мужчин. Содержалась она на пожертвования дворянина Баташова - 5 714 рублей и из доходов Приказа.

Золотарёв в 1824 г. отдал под больницу свой дом.

Денег не хватало

Уездных городских больниц в 1864 году было 10, а каждой - 12 - 20 кроватей. «В больницах помещаются преимущественно воинские чины местных инвалидных и проходящих команд с платой за пользование от комиссариата и весьма немного лиц гражданского ведомства за умеренную плату».

Ежегодно в заведениях Калужского приказа содержалось 4 479 мужчин и 485 женщин. Это обходилось в 47 793 рубля. Расходов постоянно было больше, чем доходов. А с 1853 года издержки вовсе не покрывались. И в общей сложности за 9 лет недочёт составил 47272 рубля.

В калужской городской больнице ежегодно лечилось 2 536 человек. На их содержание тратилось 21 700 рублей, на каждого больного приходилось 8 рублей. 55 коп.

Хлюстинская больница в среднем принимала 343 мужчин и 279 женщин, на которых тратилось 7 679 рулей или 7 рублей 52 коп. на каждого.

В Золотаревской больнице было 23 мужчины и 18 женщин, на них выделялось 648 рублей или по 15 рубле на человека.

В доме неизлечимо больных находилось до 23 мужчин и 30 женщин ежегодно. Их содержание обходилось в 32 рубля.

В доме умалишенных принимали до 14 мужчин и 9 женщин, что стоило Приказу 59 рублей на каждого пациента.

В инвалидном доме - до 49 человек, издержки - 14 рублей на каждого.

Работы мало

Самая интересная ситуация была со смирительным домом. Там ежегодно содержалось до 33 мужчин и 11 женщин. Приказу это стоило 474 рубля или 10 рублей 77 коп. на каждого. Содержащихся в смирительном доме отправляли на разные работы.

Они «чистят все дворы и сад возле богоугодных заведений. Отвозят нечистоты и снег. Копают могилы для умерших в больницах, привозят воду, топят бани и прочее. Всего этого немного, поэтому работы оценены в 16 рублей в сутки».

В основном сюда поступали крестьяне и бродяги. «При помощи имеющих в заведении контора с трудом может обходиться в работах да и то не всегда, потому что часто случается, когда этих смирительных бывает 2 человека, иногда же – ни одного.

В этих случаях контора должна прибегать к найму людей. Лиц по судебному приговору поступает очень немного. К тому следует прибавить, что надзор за смирительным не лёгок для таких заведений, как больницы.

Одним словом, расходы по содержанию смирительного дома можно было бы обратить на что-нибудь другое, существенно полезное для общества».

Медицинская лаборатория.