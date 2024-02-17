Калужанин Тимур Суворкин написал фантастический роман: Россией управляет искусственный интеллект, Церера хочет уничтожить землян, мир спасают школьники

Тимура Суворкина многие знают как художника, который любит экспериментировать и провоцировать публику, то он пишет светодинамические полотна, то показывает, как выглядит мир, если бы мы воспринимали ультрафиолет.

Но оказалось, что Тимур ещё и писатель-фантаст. Его роман «Над астероидами безоблачное небо» оценили в литературной мастерской Сергея Лукьяненко.

Теперь он издан, и на днях Тимур передал его и книги других участников литературной мастерской калужской библиотеке им. Гоголя. Там можно их взять почитать. А скоро выйдете еще один роман Тимура «Ариадна стим».

Детская антиутопия

О своих книгах и о литературной мастерской Тимур Суворкин рассказал на творческой встрече в библиотеке им. Гоголя.

- Тимур, когда вы увлеклись сочинением романов?

- Давно, ещё лет с 20. Но в 20 был такой ужас, что это всё теперь спокойно лежит в столе и, надеюсь, никогда его не покинет. Сейчас же у меня появились неплохие задумки.

И я дважды участвовал в литературной мастерской. О первой случайно прочитал в интернете. У меня как раз лежал фантастический детектив «Ариадна стим», я решил его дописать и подать. И роман прошел.

Это был прекрасный опыт. В группе было 10 человек – писателей, каждый читает твой текст, а ты читаешь текст других людей. И можно на примере других романов разобрать, что хорошо у коллег, а какие ходы работают не очень. Советы были великолепные. И главное, литмастерская - это большое количество писателей, собранных вместе в герметическом помещении - в гостинице.

У нас был настолько плотный режим работы, что я выходил оттуда только один раз на часок. Полно профессионалов и начинающих писателей. По вечерам можно собраться в номерах и все подробно обсудит.

Это было страшно интересно. Но в первый раз мой роман «Ариадна стим» победителем не стал, его нужно было серьезно дописывать. Сейчас я его дописал, он выйдет в апреле.

После этого я очень хотел поучаствовать во второй литмастерской, поработать в группе Лукьяненко, так как это один из моих самых любимых писателей. Ну и хотелось победить. Лукьяненко в этот раз ввёл группу детской фантастики.

Я в принципе не работаю на эту тему и не пишу научную фантастику. Для меня это был определенный вызов.

Я решил всё смешать и усложнить. Написать весёлую детскую антиутопию в духе Оруэлла и Брэдбери со сжиганием книг – таким жирным намеком на фашизм, и чтобы были дети, и при этом все было весело. Думаю, у меня неплохо получилось.

Впечатлений от литературных мастерских у Тимура множество, есть уже и новые сюжеты для будущих книг.

Противостояние Земли и Цереры

- Расскажите о книге подробнее. Как она называется?

- Книга называется «Над астероидами безоблачное небо». Она про то, как в ХХV веке к власти на Церере – это малая планета в поясе астероидов - пришли условные фашисты с культом личности, со всеми замашками из Оруэлла и Брэдбери. И как двое школьников вынуждены всему этому противостоять.

Самая главная идея - противостояние Земли и, по сути, её обретшей независимость колонии, которая находится в поясе астероидов. Это вполне может быть в будущем, когда мы заселим Марс, Луну, Венеру, там могут появиться националистические настроения, и Марс, например, решит отделиться от Земли. Было интересно разобрать, как это выглядит.

У меня на Церере к власти пришёл генерал-президент Борис Франкович Тушняков, который очень любит себя, строит культ личности, считает себя лучшим учёным, лучшим поэтом и вообще лучшим гражданином.

Ему нравиться издавать глупейшие приказы, писать глупейшие стихи, он кайфует от власти. И культивирует мысль, что церерцы – лучшие, сильная нация, которая покорит космос.

А земляне, скорее, такой мешающий элемент. Они сидят на удобной планетке и мешают людям мечтать о покорении космоса. Поэтому он хочет поскорей сделать Землю необитаемой, чтобы все трудились на астероидах и строили светлое космическое фашистское будущее. Роботы и все предметы с Земли запрещены, книги сжигают, пепел отправляют в теплицы, чтобы подпитывать растения.

А что происходит в это время на Земле? Сразу скажу, что одна из главных тем литературной мастерской - это построение позитивного образа будущего и позитивного образа России будущего.

У писателей-фантастов есть намёк на те идеи, которые люди могли бы в будущем применить или избавиться от тех ошибок, которые человечество может совершить.

В моей книге в России к власти пришёл искусственный интеллект, конечно, с согласия людей. Это, на мой взгляд, нормальная конструкция власти в будущем, когда грамотный искусственный интеллект может спокойно управлять государством, потому что ему нужны только вычислительные мощности, ему не нужно коррупционных схем, у него нет никаких своих интересов.

Поэтому страной управляет искусственный интеллект Е-Катерина 2.0, правящий из Аатомно-зимнего дворца. Е-Катерина борется с Борисом Тушняковым, но ей немного не до этого, потому что около Юпитера идёт война с пришельцами.

И тогда за дело берутся наши героические школьники.

Аркадий Корзинкин – классический неуклюжий шестиклассник, живущий в очень хороших условиях, так как его отчим работает в церерской контрразведке, знакомится с Ритой Саблиной – это девочка, у которой родители с Земли, и она, как раз, является сильно угнетённым элементом на Церере.

Вместе они проходят через ряд приключений и в конце концов понимают, что на Церере что-то прогнило. А когда узнают, что по Земле скоро ударят из сверхмощного оружия, решают землян предупредить. Прибывают на Землю и вместе с императрицей разрабатывают план по общему спасению Земли и Цереры.

У зрителей было много вопросов к Тимуру.

- Правда, что роман вы написали за два месяца?

- Когда роман полностью встал в голове, его можно быстро написать. В романе должно быть 10 авторских листов по 40 тыс. знаков каждый, в среднем 400-500 страниц.

Если детское произведение - от 5 до 10 авторских листов. Будет меньше, издательство не примет. Я могу бить от 10 до 15 тысяч знаков в день.

В романе «Над астероидами безоблачное небо» 260 тысяч знаков, по сути, его можно за месяц написать.

Другой вопрос, что перед этим все должно сконструироваться в голове. Поэтому пять месяцев было продумывание, а два месяца писал. Я достаточно свободен по времени, у меня своя художественная школа.

И порой я трачу всё своё время, а иногда не пишу ни единого знака в день, потому что сижу и обдумываю, а это требует колоссального напряжения. Когда я добивал «Ариадну стим» пришлось не спать несколько дней. А вот Сергей Лукьяненко рассказывал, что садится и сразу пишет из головы, не продумывает план.

- Сейчас писателей часто упрекают в том, что они мало внимания уделают своим героям, не прописывая их.

- Для меня это одни из важных моментов. Стараюсь более глубоко прописать в книгах героев, к которым отношусь серьезно. Если личности неполноценные, то и писать серьёзное произведение нельзя.

Читателям будут не интересны приключения героя, когда у него нет внутреннего мира, когда это картонная картинка, которая двигается по рельсам сюжета. Даже в малых произведениях я пытаюсь в несколько строк дать интересы героя или поставить его в ту ситуацию, которая понятна людям и заставит сопереживать.

Например, в «Ариадне» один из персонажей - робот, но интересно расписать робота, кем он является.

В «Астероидах» самым объёмным персонажем получился отчим-контрразведчик. Это такой гад, но метущийся, которому потом надо принять верное решение в жизни. В этом романе есть шаблонные персонажи, но они стоят на небольшом участке сюжета и нужны лишь для вспомогательной роли.

Оформила нейросеть

- Тимур, вы художник, рисуете ли вы эскизы к своим книгам? И кто оформлял обложку романа?

- Так как у нас фантастика, книгу оформляла нейросеть, а потом художник дорисовывал. По «Астероидам» я для себя эскизы не рисовал, у меня не было времени. И я не очень хорошо умею рисовать научную фантастику, мне ближе фэнтези и стимпанк.

По «Ариадне» я рисовал, потому что «Ариадна» - моя личная любовь, самая главная книга, которую я на сегодняшний момент сделал.

- Как вам творчество нейросети?

- Нейросеть шикарно оформила, она большая молодец. Компьютеры рулят, даже порой страшно немного становится.

Признаться, когда я увидел, как действует нейросеть в плане рисования, я даже подзабросил живопись и немного расстроился. Она хороша! Конечно, это достаточно вторичные картинки, но, если нужно сделать что-то ремесленно-обложечное, получается здорово.

И я постоянно смотрю, как нейросеть пишет. Пока не страшно. У меня есть знакомая, которая профессионально занимается нейросетью, так короткий рассказ, немного дополненный автором, уже выглядит на уровне девятиклассник пишет от души.

Я прямо зачитывался местами. Там нейросеть ужасы пишет про некую мясную многоножку, которая ползала по квартирам и собирала в себя людей.

Будет ли потом нейросеть писать романы? Уверен, что да. Проблема в том, что она не напишет ничего кардинально нового.

Серегй Лукьяненеко передал калужанам привет.

Предугадать будущее

- Писателям-фантастам не раз удавалось предугадать изобретения будущего. Есть ли в ваших романах такие вещи?

- Если я предугадал, что государством будет управлять искусственный интеллект, буду счастлив. Что касается хитроумных гаджетов, то в «Ариадне» люди работают в ХIХ веке, а в «Астероидах» по большей части добрый стёб над научной фантастикой.

То есть там все едят пищеконцентраты, летают на реактивных ранцах. Это ретро-футуризм и стёб над тем, как представляли научную фантастику в 1970-80 годах

Популярны попаданцы

- Какие советы вы можете дать тем, кто хочет начать писать книги?

- Со своего собственного опыта могу сказать, что лучше не начинать с крупного романа. Нужно начинать с рассказа. Иногда рассказ писать сложнее, потому что это одно событие, которое нужно красиво изложить и притом ещё сделать интересным. Говорят, что писатель 10 лет пишет в стол.

Литературное мастерство растёт только, кода мы постоянно пишем и когда берём достаточно сложные темы. Желательно ещё участвовать в каких-либо литературных сообществах. И, когда мы понимаем, что выходит что-то дельное, в интернете есть конкурсы, участвуйте.

- О чём будет ваш следующий роман?

- Сейчас у меня есть проблема. Я направил в издательство роман «Ариадна стим», он им так понравился, что они решили заключить со мной контракт на пять романов. «Ариадна стим» - это стимпанковый детектив, грубо говоря, ХIХ век на максималке, где сыщику дают машину «Ариадна стим», которая ведёт расследование.

Теперь надо написать ещё четыре романа. А это сложно. Помимо этого, я хочу сделать несколько коммерческих штучек.

Сейчас очень модны попаданцы. Это о том, как условный Вася шёл по улице и случайно попал в тело Петра I, Петра II, Петра III и т.д. И меняет историю к лучшему, делает Россию великой. Я подумал поинтересней обыграть этот жанр.

Хочу написать о таком условном Славике - продавце в «Пятерочке», у которого вообще нет перспектив в жизни. Но однажды он отнимает у дьявола бутылку сонного вина, выпивает и ему снится, что он становится придворным в каком-то фантастическом королевстве.

Чем больше пьёт вина, тем больше власти в этом королевстве получает. И однажды дорастает до короля, спасает императрицу, начинает вести условную империю к расцвету. А подлая императрица устраивает заговор, и Славик – всё, и королевство -всё.

Книги литературной мастерской Сергея Лукьяненко теперь можно взять в библиотеке им. Гоголя.