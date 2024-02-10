Пожилую калужанку оставили замерзать в пустом доме

Ко всем обычным бедам ветхого дома на Московской, 60 в Калуге на днях прибавилась еще одна. Здесь отключили воду. Похоже, насовсем.

Для 70-летней бабушки, живущей в этом доме, отключение воды равносильно смерти. АГВ-отопление больше не работает, а иного способа обогреть квартиру нет.

О своих проблемах женщина писала и звонила практически во все возможные инстанции. Увы, ответ всегда один – нет возможности. Равнодушие чиновников, порой, просто зашкаливает.

Жизнь на кухне

Неприметный желтый двухэтажный дом вряд ли привлекает внимание прохожих и туристов. Стоит себе притулившись в ста метрах от огромного современного здания Дома правительства области.

Он был построен в 1889 году. В доме 15 квартир, однако реально там живут два человека. В одной квартире дедушка, в другой – 70-летняя Людмила Ивановна ГЕРЦЕНА.

Она переехала сюда в 1975 году. Уже тогда жилой дом не выглядел прочным. С годами он обветшал ещё сильнее. Огромные трещины по стенам, сквозь которые видна улица Московская, скрипучие деревянные лестницы и сгнившие полы, проблемы с электричеством. В общем обычный букет болезней старых домов.

Две недели назад к этим проблемам добавилась ещё одна. Вдруг откуда ни возьмись под домом забил фонтан воды. Прибежавшая на помощь родственница Людмилы Ивановны сразу стала звонить в аварийку.

- Набрала номер 777-112, а там первым делом поинтересовались, есть ли управляющая компания, - рассказывает родственница Людмилы Ивановны, Анастасия. - А у нас ее нет. В ответ прозвучало: раз УК у вас нет, договор ни с кем не заключен, никто к вам бесплатно не приедет.

После потопа добраться до своей квартиры бабушке очень сложно. Реакция на ситуацию Анастасии (голос за кадром).

Все попытки самостоятельно вычерпать воду ни к чему не приводили. Потоп не прекращался и в кухне воды уже было по щиколотку. На следующее утро, после ночного кошмара, Анастасия стала звонить в приемную губернатора.

- Там записали мой номер телефона и пообещали перезвонить, - объясняет Анастасия. - Позвонили нам из управления ЖКХ, дали номер ГЖИ. В ГЖИ тот же вопрос: какая у вас управляющая компания? Я все поняла и повесила трубку.

Перезвонила еще раз приемную губернатора, объяснила всю ситуацию. Меня выслушали и ответили: ну, раз по закону так, то помочь мы вам ничем не можем. Получается, что в нашей стране, если у тебя денег нет, то никому ты не нужен?

Вмерзшие в лед метлы как символ отношения чиновников к человеку.

Потоп случился во время оттепели. Когда на улице похолодало, подъезд превратился в каток. Передвигаться по нему старикам стало вообще невозможно.

- В среду, 7 февраля, я снова звонила по поводу этого потопа. Мне ответили: это ваша труба – сами ее и ремонтируйте.

В результате, вечером приехали какие-то люди и перекрыли воду. Совсем. Теперь у бабушки новая беда – холод.

Дело в том, что дом отапливается с помощью АГВ. Нет воды – нет тепла. Ледяные батареи, свистящий в щелях ветер разморозили ветхий домишко в считанные часы.

Единственное место, где можно хоть как-то согреться – кухня. Так и греется теперь Людмила Ивановна у газовых горелок.

Денег нет, но вы держитесь

Обратилась Анастасия за помощью и в региональное министерство строительства и ЖКХ. Там, видимо не вникнув в конкретную ситуацию, женщине предложили стандартное решение: раз нет УК, нужно провести общее собрание жильцов и выбрать источник финансирования ремонтных работ.

Как себе это представляют чиновники из министерства? Собрание из бабушки-инвалида с пенсией в 23 тысячи рублей в месяц и дедушки-пенсионера? Сколько десятилетий им двоим придется откладывать из этих денег на ремонт?

Остальных жильцов уже давно и след простыл. Они не просто не живут в этом доме, но, по словам Анастасии, обрезали в своих квартирах все трубы и провода, чтобы не платить коммуналку.

Впрочем, к равнодушию чиновников и Людмила Ивановна, и Анастасия привыкли. В свое время им несколько лет пришлось обивать пороги кабинетов с просьбой признать дом аварийным. Жителям объясняли, что денег для проведения технического осмотра дома нет.

- Потом, в 2015 году, нам пришло письмо, что дом поставлен в очередь на капитальный ремонт на 2030 год, - рассказывает Людмила Ивановна. - Только после письма в администрацию президента России, дело сдвинулось с мертвой точки. В мае 2017 года приходит мужчина и говорит: «Здравствуйте, я инженер, пришел сделать техосмотр». Все осмотрел и ушел. В сентябре нам прислали письмо, в котором сообщили, что дом признан аварийным.

А чиновники что?

За разъяснением ситуации с домом на улице Московской, 60 мы обратились в управление ЖКХ Калуги. Ответ в редакцию пришел оперативно, в течении одного дня. В нем подробно говорится о постановке этого дома в очередь на расселение в следующем этапе программы.

Сквозь эту трещину видна улица Московская.

- По информации министерства строительства и ЖКХ, данная программа будет разработана в текущем году, - сообщили в управлении ЖКХ Калуги. - Сроки расселения аварийных домов (в том числе дома № 60 по улице Московская) будут установлены согласно этапам разрабатываемой программы. Учитывая, что дом признан аварийным в 2017 году, он должен быть включен в первый этап разрабатываемой программы.

При этом в управлении добавили, что жильцам предлагалось переехать в маневренный фонд города, но они отказались.

- В установленном порядке с заявлениями по вопросу предоставления жилого помещения маневренного фонда граждане, проживающие доме № 60 по улице Московская, в Управление не обращались, - уточнили в коммунальном ведомстве Калуги. - Некоторые жители этого дома обращались в Управление посредством телефонной связи. Варианты жилых помещений маневренного фонда, расположенные в коммунальных квартирах в домах № 221, № 223 по улице Московская, их не устраивают.

Слишком высоко

Анастасия подтвердила, что разговоры о переезде во временное жилье, действительно, были.

- Говорили, что можно временно переехать в маневренный фонд, в общежитие на Московской, - рассказывает Анастасия. - Бабушка – инвалид первой группы. Сказали, что комнат на первом и втором этажах нет, только наверху. А она на второй-то этаж еле-еле поднимается…

В итоге, Людмила Ивановна остается жить практически в пустом холодном доме без воды. Она говорит, что согреться удается лишь на лечебных процедурах в больнице, куда она периодически ездит.

Жить одной страшно, а теперь и холодно.

- Включаю газ, чтобы согреться, мыши с потолка падают, - грустно говорит бабушка. - Страшно одной жить. Недели две назад утром встала, дверь нараспашку, а в кухне на скамейке какой-то бомж спит.

От редакции

У равнодушия нет возраста. Эта болезнь поражает человека вне зависимости от того, сколько он прожил на земле.

Однако, похоже, в среде калужских чиновников она приобретает размах эпидемии. За приказами, инструкциями, постановлениями и законодательными нормами они давно перестали видеть человека.

Риторический вопрос, но, простите, наболело.

Господа-чиновники, вы зачем существуете-то? Чтобы бумажки перечитывать, инструкции пересказывать или людям помогать?