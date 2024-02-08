После жалоб калужан Горуправа почистила дороги у областной больницы

Ранее мы писали, что калужанам не пройти и не проехать к областной больнице.

Во вторник, 30 января, мы выезжали к Калужской областной больнице по жалобе читателя и убедились, что путь для пешеходов и водителей к больнице был трудным.

В тот же день по возвращении в редакцию из Анненок мы направили запрос в Городскую управу.

Указали на проблемы

В письме мы подробно указали на схеме проблемные участки и спросили, кто все-таки отвечает за их уборку.

Вот такие четыре проблемных места мы указали в запросе городским властям.

В ответе Горуправы, который мы получили 2 февраля, среди прочего был ответ:

— В ночь на 2 февраля парковка была расчищена в местах, доступных для техники. На улице Вишневского и переулке Вишневском 1 февраля провели расчистку пешеходных переходов и остановок.

В четверг, 8 февраля, мы снова приехали к областной больнице, чтобы проверить, стало ли легче пешеходам и водителям?

В первую очередь заглянули на парковку. Напомним, в прошлый раз дорога на парковке была прочищена, но не сами парковочные места. Автомобили боялись заезжать чуть глубже, рискуя сесть дном на снежную кашу.

Сегодня железных коней парковали смело и плотным рядом. Но неудобства пока добавляет образовавшийся лед.

Первые два фото - то, что мы увидели на парковке 30 января.

Так выглядит большая парковка днем 8 февраля.

Тротуары почищены, пешеходы могут идти без каких-либо затруднений. Местами, однако, скользко, а у пешеходного перехода узкий проход. В целом, стало гораздо лучше, чем в наш прошлый приезд.

Так выглядели тротуары 30 января.

Пешеходные дорожки сегодня.

Идем к парковкам, что на переулке Вишневском. Сам переулок с 30 января стал еще шире, прочистили хорошо. На парковки, наконец, смогли заезжать и легковые автомобили, не попадая в снежный плен. Но и здесь есть один нюанс, – снова местами лед, который можно преодолеть только разогнавшись.

Переулок Вишневского и парковка.

Для скорой помощи проблем тоже не было, автомобиль на наших глазах поехал к приемному отделению.

Если не забывать об уборке дорог и тротуаров, чистить их своевременно, то и зима проходит в удовольствие как для пешеходов, так и для водителей. На сегодняшний день главной проблемой дорог у областной больницы остается лед и нехватка парковочных мест. Если лед по весне растает, то о расширении дороги и создании новых парковок надо позаботиться городским властям.

Пешеходный переход у остановки.

Переулок Вишневского.

Лед на парковке и лед под ногами - единственное, что сейчас затрудняет путь калужан.