После жалоб калужан Горуправа почистила дороги у областной больницы

Ранее мы писали, что калужанам не пройти и не проехать к областной больнице.
Во вторник, 30 января, мы выезжали к Калужской областной больнице по жалобе читателя и убедились, что путь для пешеходов и водителей к больнице был трудным.
В тот же день по возвращении в редакцию из Анненок мы направили запрос в Городскую управу.
Указали на проблемы
В письме мы подробно указали на схеме проблемные участки и спросили, кто все-таки отвечает за их уборку.
Вот такие четыре проблемных места мы указали в запросе городским властям.
В ответе Горуправы, который мы получили 2 февраля, среди прочего был ответ:
— В ночь на 2 февраля парковка была расчищена в местах, доступных для техники. На улице Вишневского и переулке Вишневском 1 февраля провели расчистку пешеходных переходов и остановок.
В четверг, 8 февраля, мы снова приехали к областной больнице, чтобы проверить, стало ли легче пешеходам и водителям?
В первую очередь заглянули на парковку. Напомним, в прошлый раз дорога на парковке была прочищена, но не сами парковочные места. Автомобили боялись заезжать чуть глубже, рискуя сесть дном на снежную кашу.
Сегодня железных коней парковали смело и плотным рядом. Но неудобства пока добавляет образовавшийся лед.
Первые два фото - то, что мы увидели на парковке 30 января.
Так выглядит большая парковка днем 8 февраля.
Тротуары почищены, пешеходы могут идти без каких-либо затруднений. Местами, однако, скользко, а у пешеходного перехода узкий проход. В целом, стало гораздо лучше, чем в наш прошлый приезд.
Так выглядели тротуары 30 января.
Пешеходные дорожки сегодня.
Идем к парковкам, что на переулке Вишневском. Сам переулок с 30 января стал еще шире, прочистили хорошо. На парковки, наконец, смогли заезжать и легковые автомобили, не попадая в снежный плен. Но и здесь есть один нюанс, – снова местами лед, который можно преодолеть только разогнавшись.
Переулок Вишневского и парковка.
Для скорой помощи проблем тоже не было, автомобиль на наших глазах поехал к приемному отделению.
Если не забывать об уборке дорог и тротуаров, чистить их своевременно, то и зима проходит в удовольствие как для пешеходов, так и для водителей. На сегодняшний день главной проблемой дорог у областной больницы остается лед и нехватка парковочных мест. Если лед по весне растает, то о расширении дороги и создании новых парковок надо позаботиться городским властям.
Пешеходный переход у остановки.
Переулок Вишневского.
Лед на парковке и лед под ногами - единственное, что сейчас затрудняет путь калужан.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.