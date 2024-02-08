Что, где, когда: куда пойти калужанам, чтобы не заснуть во время представления

На этой неделе в Калуге будут целый два рок-н-ролла, два иллюзорных шоу, один концерт и много спектаклей.
Как обычно мы подготовили для вас нашу традиционную еженедельную афишу, где вы сможете выбрать подходящее вам мероприятие и посетить его.
Итак, начнем.
Арена КТЗ (Московская, 212)
11 февраля в 19:00 состоится концерт Елены Ваенги.
Елена Ваенга – российская певица, автор песен, а также лауреат премий «Шансон года». Псевдоним «Ваенга» придумала ее мама, это название реки на Кольском полуострове. Будущая эстрадная исполнительница родилась в городе Североморск Мурманской области. Ее родной город как раз и делился на Верхнюю и Нижнюю Ваенгу. Самые известные песни артистки: «Желаю», «Курю», «Королева», «Шопен» и другие.
Калужский Дом музыки (Кирова, 6)
10 февраля в 17:00 состоится концерт «Хор! Джаз! Рок-н-ролл!».
Концертный проект Дениса Мажукова. Это единственный российский представитель, который удостоился чести записать альбом на студии Sun Records в городе Мемфисе (Египет), который считается местом рождения рок-н-ролла. На своих концертах музыкант раскрывает рок-н-ролльную эпоху 50-х годов, ритм-н-блюз 40-х, кантри 60-х годов и буги-вуги 30-х. На калужской сцене с Денисом выступит Муниципальный камерный хор, художественный руководитель - Маргарита Кулаева.
14 февраля в 19:00 пройдет концерт «Предчувствие весны».
Весной все оживает и тепло уже совсем скоро придет в наши края. На концерте зрители услышат лирические песни в исполнении солистов Елены Суяковской и Дмитрия Логунова. Музыкальное сопровождение – калужский камерный оркестр под руководством Александра Левина.
Калужская областная филармония (Ленина, 60)
10 февраля в 12:00 состоится Трансляция сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» по мотивам произведения Алексея Толстого.
Зрители услышат музыку Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Дирижер - Владимир Андропов. В программе: Красильнков «Марш-каприс» из сюиты «Мажорные краски», Рыбников «Песня Карабаса и кукол» из музыки к кинофильму «Приключения Буратино», Рыбников «Романс черепахи Тортилы» из музыки к кинофильму «Приключения Буратино», Рыбников «БУ-РА-ТИ-НО!» из музыки к кинофильму «Приключения Буратино» и другие музыкальные произведения.
10 февраля в 19:00 также пройдет литературно-музыкальная постановка «Лики России. Есенин. Рубцов. Свиридов».
Эта программа посвящена памяти великих русских поэтов и композиторов ХХ века – Рубцова, Свиридова и Есенина. Николай Рубцов и Сергей Есенин писали о любви к Родине, а Георгий Свиридов посвящал ей музыку. В программе зрители услышат песни, романсы и хоровые произведения на стихи Есенина и Рубцова, а также музыку именитого композитора Свиридова.
11 февраля в 12:00 пройдет иллюзорное шоу «Фокус-покус».
Для деток фокусник – это самый настоящий волшебник. В этом представлении свою программу представит фокусник-иллюзионист Мануэль Казарян. Маленьких гостей и их родителей ждут загадочные превращения, фокусы и таинственные исчезновения. Детям до 5 лет, которые не занимают отдельного места, вход бесплатный. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий возраст ребенка.
11 февраля в 19:00 пройдет «Мануэль. Магик-шоу».
И вновь перед зрителями выступит фокусник Мануэль Казарян. Артист предпочитает классику. В арсенале иллюзиониста различные манипуляции с газетами, платками, веревками, картами и другими вещами. Также он часто проводит фокусы с участием зрителей.
12 февраля в 16:00 состоится трансляция концерта «Мелодии России».
Гости представления услышат музыкальные произведения в исполнении Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова. Дирижером выступит уже известный нам Владимир Андропов. В программе: Холминов «Приветственная увертюра», Шалаев «Русская метелица», Маляров «Цыганская фантазия» для гуслей звончатых с оркестром, Песня кубанских казаков «Трава моя, трава» и другие.
15 февраля в 19:00 пройдет концерт «Грёзы любви».
Прозвучат романсы Ференца Листа «Грёзы любви», увертюра-фантазия Петра Чайковского «Ромео и Джульетта», песни из цикла «Любовь и жизнь женщины» Роберта Шумана и другие музыкальные произведения. Сопрано – Ирина Самойлова, Тенор – Дмитрий Башкиров, а рояль – Виктория Тантлевская.
16 февраля в 16:00 пройдет трансляция концерта «Музыка любимого кино».
Он посвящен 100-летию «Мосфильма». Выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер - Николай Цинман. В программе: И. Дунаевский («Дети капитана Гранта», «Цирк», «Весна»), Б. Чайковский («Женитьба Бальзаминова»), Петров («Берегись автомобиля», «Укрощения огня»), Гладков («Обыкновенное чудо», «Дульсинея Тобосская»), а также множество других мелодий.
Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)
9 февраля в 18:30 состоится спектакль «Интимная комедия».
Две пары, недавно связавшие себя узами брака, поселяются в одной гостинице на юге Франции. Медовый месяц у молодоженов обычно проходит легко и беззаботно, но это не тот случай. Двое из приехавших ранее уже были мужем и женой, причем развелись они с диким скандалом.
10 февраля в 18:30 пройдет спектакль «Пигмалион».
Согласно древнегреческому мифу, когда-то на Кипре жил талантливый скульптор по имени Пигмалион. Однажды он вырезал из словной кости статую и влюбился в нее. Богиня Афродита была настолько тронута такими искренними чувствами, что оживила мастеру его скульптуру.
Профессор фонетики Генри Хигинс пытается сделать из простой девушки-цветочницы светскую даму. Со временем у него это получается и незаметно для себя Хигинс становится неравнодушен к своему творению.
11 февраля в 18:30 пройдет спектакль «Восемь любящих женщин».
В богатом загородном доме, который отрезали от цивилизации снежные заносы, был найден труп. Детектива нет, поэтому восемь прекрасных женщин берут расследование в свои руки.
13 февраля в 18:30 пройдет спектакль «Любовник».
Лауреат Нобелевской премии по литературе Гарольд Пинтер занимается исследованием взаимоотношений в супружеской паре, которая уже много лет находится в браке.
15 февраля в 18:30 состоится спектакль «Шоу для настоящих леди».
Двое приятелей пытаются сбежать от гангстеров и устраиваются в шоу, артисты которого вот-вот уедут на гастроли. Правда в этот коллектив берут только девушек. Но жизнь дороже! Поэтому парни решаются примерить на себя женские наряды.
Также 15 февраля, но в 19:00 состоится спектакль «Рок-н-ролл на скамейке».
У одинокой 40-летней женщины никак не получается устроить свою личною жизнь, даже ее недавнее свидание в парке не увенчалось успехом. Правда один мужчина в ее жизни все же есть, а познакомилась она с ним на занятиях рок-н-роллом. Смогут ли герои достичь компромисса и остаться вместе, вы сможете узнать сами.
16 февраля в 18:30 пройдет спектакль «На всякого мудреца довольно простоты».
Может ли молодой, энергичный и умный юноша найти свое место в мире, полном лицемерия и фальши? Как ему это сделать? И как быть с тем, когда человек сам является безжалостным и опасным хищником? Ответы на эти вопросы, вы найдете в спектакле. Жёсткая и незабываемая комедия знаменитого Александра Островского.
Также 16 февраля в 19:00 вновь состоится спектакль «Рок-н-ролл на скамейке».
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