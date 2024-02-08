Коллекторов обязали ставить в известность приставов о контактах с должниками

С 1 февраля вступили в силу поправки в Закон о взаимодействии коллекторов и кредиторов с должниками.

Спустя три дня федеральное агентство «Подъем» сообщило о весьма примечательном случае, когда коллекторами стали пугать целую деревню в Калужской области.

Мы выяснили, почему жителям Животинок в Калуге не удастся воспользоваться послаблениями к должникам в новом варианте Федерального закона, и что представляют собой эти поправки.

Закошмарили деревню

В результате пертурбаций с собственниками скважины в деревне Животинки, жителей теперь, грубо говоря, поставили на счетчик. В прямом и переносном смысле. Раньше водяная скважина числилась за одним госпредприятием, потом ее взял на обслуживание другой оператор. Новый собственник, как полагается, поставил счетчики на воду, а оплату за прошлые годы решили взять по средним нормативам.

Как сообщает издание «Подъём», просроченные долги оператор продал коллекторскому агентству. Все это было сделано, как пишет издание, без ведома местных жителей. В результате, ничего не подозревавшим деревенским жителям стали угрожать всеми карами небесными и «личным взаимодействием специализированных сотрудников агентства до полного взыскания задолженности».

Как известно, работу коллекторских агентств в России регламентирует 230-й федеральный Закон, вступивший в силу в 2016 году. Ограничения во взаимодействии, прописанные в этом Законе, существенно облегчили жизнь должника, оградили его от угроз и оскорблений со стороны коллекторов.

Однако, есть маленький нюанс: законодатель решил, что долги по ЖКХ не распространяется этот закон.

Впрочем, ситуация с деревней Животинки требует отдельного разбирательства. Одно можно сказать точно уже сегодня: жители деревни не смогут воспользоваться ни самим Законом, ни вступившими в силу изменениями в него. А они немаленькие.

Какие именно - об этом 7 февраля рассказали калужские судебные приставы на специально для этого созванной пресс-конференции.

Всех в кучу

До принятия поправок этот закон касался только коллекторов, сейчас же он распространяется на деятельность и микрофинансовых организаций, и банков.

- Раньше мы тоже могли контролировать банки и микрокредитные организации, но это было осуществлять очень сложно, - поясняет заместитель главного судебного пристава Калужской области Татьяна КОНДРАШОВА. - Основная масса нарушений, которые выявлялись в работе с должниками, касалась не коллекторских агентств, а микрофинансовых организаций. Были нарушения и у банков. Сейчас все эти организации объединили под общим законом. Теперь приставы будут вести реестр абсолютно всех организаций, которые дают в долг гражданам деньги. Он будет формироваться автоматически из реестра Банка России.

Еще одно нововведение касается фиксации взаимодействия с должниками. Теперь все коллекторские агентства и кредитные организации должны вести запись переговоров с должниками.

Соответственно если раньше подтверждение доводов заявителя о неправомерных действиях коллекторов приставы должны были получить от самого заявителя, то сейчас и коллекторы, и банки и микрофинансовые организации обязаны сами фиксировать все взаимоотношения с должником. То есть – записывать все разговоры с ними.

Для этого все они должны обладать специальным программным обеспечением. В этой части им предоставлена отсрочка до 5 августа.

- Записи переговоров должны храниться не менее трех лет, - поясняет Татьяна Кондрашова. - Четкого механизма отслеживания записи нет. В любом случае мы рекомендуем гражданам по возможности фиксировать любое взаимодействие с представителями коллекторского агентства, микрофинансовой организации или банка. Сохранять СМС сообщения, делать скриншоты переписок в мессенджерах и так далее.

Если мы выявим, что кредитор сообщит об отсутствии взаимодействия с должником, у него не окажется, скажем записи разговора, а заявитель представит такую запись, то организация будет наказана.

Робот-коллектор

Все коллекторские организации, как правило, использовали альфа-номер телефона, который абонентом не опознается и по сути является роботом.

Раньше звонки с таких номеров не учитывались как взаимодействие с должником. Сейчас понятие робот-коллектор узаконено. Выбиватели долгов могут его использовать, но эти звонки уже подчиняются закону. То есть делать их можно строго в определённое время и определенное количество раз.

- Кроме этого, при таких звонках у человека обязательно должна быть возможность переключиться на общение с оператором, - уточнила Татьяна Кондрашова. – такие переговоры тоже должны записываться.

Обязательное оповещение

Есть ещё один нюанс. Теперь кредитор должен в течение 5 дней уведомить должника о привлечении профессиональных коллекторов.

- Раньше на это давался месяц, и было много случаев, когда людям начинали досаждать, и это вызывало негодование у должников, которые ничего не знали о передаче дел коллекторам – рассказывает представитель службы судебных приставов.

Приставы получили право на ограничение определенного вида взаимодействия с должником. Если выясняется, что какой-то банк, коллекторское агентство или микрофинансовая организация злоупотребляет, например, телефонными звонками, то приставы вправе запретить этой организации звонить должнику.

Время взаимодействия с должником сохраняется прежним. В рабочие дни с 8 утра до 10 вечера, в выходные и праздники – с 9 утра до 8 вечера. Звонки вне этих промежутков – вне закона.

Приходить к должнику могут не чаще одного раза в неделю, а звонить не более двух раз в неделю и не чаще одного раза в сутки.

Сколько их

Кстати, в Калужской области сегодня официально зарегистрировано три коллекторских агентства. За прошлый год, по словам Татьяны Кондрашовой, приставы не составили на них ни одного протокола.

Основная масса противоправных действий в отношении должников идёт от организаций, зарегистрированных в других субъектах РФ.

- В 2023 году было более 300 обращений от граждан об угрозах со стороны коллекторов, банков и микрофинансовых организаций, - пояснили представители УФССП России по Калужской области. - Были выявлены случаи, когда количество звонков превышало разрешенное, когда фиксировались звонки на рабочие номера должников и блокировали работу этих организаций. Установлено 55 фактов нарушений. Общая сумма штрафов за прошлый год составила более 2 млн. рублей.