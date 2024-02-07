Калужане продолжают жаловаться на электронный дневник

Я представитель так называемого поколения Z. Практически с детства мы держим в руках телефоны, ловко учим писать бабушек смс-ки, и все чаще выбираем работу в сети.

С появлением электронных дневников жизнь должна была стать проще. Учителя оторвали голову от бесконечного заполнения журналов и дневников, дети получили возможность удобным им образом смотреть на свои успехи и оценивать прогресс, а родители всегда на связи со школой, видя реальные оценки любимого чада. Их не подделаешь, и страницу из электронного дневника не вырвешь.

Казалось, решается куча проблем. Что же могло пойти не так? Почему все чаще к нам в редакцию с жалобами на новый сервис обращается все больше и родителей, и педагогов?

Мы решили детально разобраться в вопросе. Если вкратце - разработчики не подумали о комфорте. Для многих «Новая школа» - это черная дыра, поглощающая время и нервы.

Теперь подробнее.

Танец с бубном

Один из тех, кто недоволен «Моей школой» - отец семиклассника Сергей ТИТОВ. Его сын учится в школе №6 Калуги.

Одна из самых раздражающих проблем - авторизация постоянно вылетает.

- 2-3 раза в неделю приходится исполнять танец с бубном: переходить в госуслуги, вводить пароль, вписывать смс-код, предоставлять разрешения приложению на доступ к информации из госуслуг, затем переходить в приложение, настраивать вход по пин-коду, и только потом заходить. Через 3 дня опять всё заново, - возмущается отец мальчика. - В упрощенную учетную запись ребенка, можно войти только через браузер, а в приложении она не работает. Поэтому приходится заходить под учеткой родителя. Поддержка приложения не работает. Просто вылетает плашка, что ведутся технические работы, авторизация по имени пользователя и паролю недоступна, - продолжает описывать недостатки мужчина. - Такое ощущение, что разработчикам недоплатили денег, они всё свернули и ушли в туман. На жалобу в Минобразование пришла стандартная чиновничья отписка.

Ответ Минобразования на перечисленные проблемы.

Нужна инструкция

Есть претензии к дневнику и у матери семиклассника Елены САВКИНОЙ.

- Пользуюсь новым электронным дневником. Если сравнивать с прошлым, есть свои плюсы и минусы. Новый постоянно вылетает, просит ввести пароль, пишет о подозрительной активности, все время подтверждаю, что я это я. По тому, как он ведется, у меня жалоб нет. Можно увидеть рейтинг ребенка, но только в рамках класса, а в прошлом была возможность посмотреть и в сравнении с параллельными.

Впрочем, по словам калужанки, хоть дневник явно требует доработки, в их школе учителя быстро адаптировались к нововведениям. Но так произошло не везде.

АКИМОВА Алена – мама второклассницы из школы № 15 как и практически все, с кем мы переговорили, имеет проблемы со входом в дневник и постоянной разавторизацией.

- Бедные учителя не раз признавались, что программа доставляет много хлопот, - рассказала она.

А что учителя?

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 25» города Калуги Алена ГАВРИКОВА уверена, что новая версия безусловно требует доработки в некоторых деталях, но и имеет множество преимуществ.

- Трудности возникают у педагогов и родителей в связи с тем, что сервисы могут «виснуть», доступ в интернет не всегда бывает стабилен. Но все это решаемо, и довольно быстро решаемо, - говорит учитель.

Создатель собственной онлайн-школы Ольга ОКУНЕВА считает, что такая система эффективна.

- Много раз наблюдала за тем, как дети неоднократно проверяют свой общий рейтинговый балл, прогнозируя какие-либо результаты. Они понимают, что сейчас нужно сделать упор на математику или информатику, - рассказала педагог. - Все это в формате таблиц, что визуально удобно. Еще есть фишка, связанная с весомостью оценки, раньше, по крайней мере, была. Это критерий, который показывает, что пятерка за домашку менее весома, чем за контрольную, где ты остаешься с заданием один на один, без учебника и вспомогательных записей.

По мнению Ольги, самый большой минус – постоянные новшества и обновления, к которым трудно привыкнуть.

После общения с учителями и родителями нам удалось очертить круг главных проблем «Моей школы», которые наиболее сильно раздражают общественность. Основная проблема – людей постоянно выкидывает из системы и приходится авторизовываться заново. Разный функционал браузерной версии и приложения, который сбивает с толку. Сложности с интерфейсом на фоне отсутствия инструкций и плохая техподдержка.

С запуска «Моей школы» в Калужской области прошло уже несколько месяцев, а данные проблемы до сих пор не устранены, что удивительно. Они ведь по большей части технического характера и прошедшего времени должно было хватить на исправления.

Почему так – остается только гадать.

Не наша школа

Мы задались вопросом – а как обстоит дело с электронным дневником в самом передовом городе нашей страны – Москве? Неужели и в златоглавой люди сталкиваются с теми же проблемами, что и провинция?

Преподаватель одной из частных московских гимназий Яна СТЕПАНОВА пользуется системой МЭШ – московская электронная школа. По ее мнению, этот ресурс удобный, можно своевременно выставлять оценки и вписывать домашнее задание. У приложения яркий и понятный интерфейс. Судя по ее словам, у столичного электронного дневника нет такого количества недоработок, сколько у провинциального аналога.

- МЭШ позволяет прикреплять интерактивные задания из широкой библиотеки, что помогает лучше усвоить материал. Там можно также найти сценарии уроков с прикрепленными материалами. Это, конечно, удобно, - рассказывает педагог. - Единственный, на мой взгляд, минус - отсутствие возможности посмотреть оценки по другим предметам, чтобы составить полную картину успеваемости ученика.

То есть, все-таки создать удобный неглючный инструмент оказалось возможным. Так почему у «Моей школы» это до сих пор не получилось?