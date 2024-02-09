Как раньше калужские крестьяне определяли время, особенно зимой

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ века собрали интересные сведения, как крестьяне высчитывали время, дни недели и месяцы. В Мещовском уезде было так:

«Точного определения времени нет в домашнем обиходе, где не имеется часов. Встают летом до солнца. И зимою, чуть ли не с петухов, то есть ещё темно. Бабы зимой, действительно, встают с петухов – в полночь, чтобы прясть, зато ложатся, как смеркнется.

«Завидно поужинали», - говорят они. Обед определяют по солнцу (по тени, когда самая короткая тень). По тени узнают и часы приблизительно. Зимой время обеда наугад.

У многих есть часы, маленькие стенные за рубль, с самым простым механизмом. К часам строго-настрого запрещают подходить детям, чтобы не испортили.

Бабы сами не дотрагиваются до часов: «Ну их! Ещё спортишь!» Даже гири подтягивает мужчина с важностью, бережно. Зато чистить часы, никто никогда не чистит. И пыль на них всегда обретается в огромном количестве. Устройства часов не знают.

Мужчины некоторые знают названия месяцев. Порядок их и число дней каждого месяца редкий знает. Бабы не знают совсем месяцев, не имеют понятия о числах. Время определяется неделями от Пасхи, от Рождества, неделями мясоеда и постов.

Например, время найма работниц – Великий пост, с Алкадей (1 марта Евдокия). Срок найма - до заговин (15 ноября), да ещё «неделю прослужить за разбитую посуду», то есть за сломанную ложку, чашку разбитую.

Время определяется по важным праздникам: покос – с Петрова дня до Казанской, ржаная уборка - с Казанской, аль с Ильи и до Успения, прочая уборка – до Воздвижения, молотьбу к «Кузьму-Демьяну» закончили, или к святкам».

Первый петух поет в полночь

В Жиздринском уезде «метеорологические наблюдения делают по животным. Если кроты в начале осени долго взрывают землю – осень будет долгой. Если гуси и журавли улетают рано – ранняя зима. Возвращение этих птиц предсказывает тепло.

Лягушка начинает турлыкать (квакать) – в первый раз весной, значит, был гром, кричать – предвещает дождь. Когда появляется много жучков (божьих коровок), смело сей гречиху - морозом не убьет. Если на гречихе много пчёл – будет хороший урожай.

Корреспондент этнографического бюро Тенишева Варвара Зорина писала про Жиздринский уезд: «Меня удивляет, что крестьяне, не имея часов, очень точно определяют время.

Когда садятся завтракать, значит семь часов, когда они летом выпрягаю лошадей перед обедом, вы можете быть уверены, что двенадцать часов - это «обед».

В ясный солнечный день время обеда они узнают по тени, да и вообще время они определяют по солнцу.

«Полдни прошли, надо запрягать» - говорит крестьянин. Значит, четыре часа дня, и все крестьяне, как бы сговорившись, выезжают в поле.

Полночь они определяют по пению петуха: первый петух - полночь, второй петух - полночь прошла, третий петух - близко к рассвету.

Вместо чисел и месяцев крестьяне говорят название праздника, так: Великий Никола, Зимний Никола. Праздниками они могут высчитать, в какой день будет праздник, через сколько недель.

Например, если Евдаким на первой неделе Великого поста в понедельник, то Сорок мучеников на второй неделе во вторник. И так они высчитывают все праздники».

Способ умножения

В Калужском уезде (в 1890 году в состав уезда входило 13 волостей, включая Калугу) крестьяне умели считать и писать.

«Местные крестьяне в домашнем обиходе определяют время двумя способами: по часам и по солнцу. Часы имеются почти в каждом доме: настенные и карманные. Время обыкновенно определяется сообразно с вставанием, приемом пищи: утренняя заря – завтрак (8 ч.) полдни – 12 ч., вечер - с 4-х часов, ужин - как село солнце. …

По звёздам время не определяют. Многие крестьяне знакомы с механизмом как настенных, так и карманных часов. Назначая время для определённых действий, например для найма, уплаты податей, окончания и начла работ, ссылаются более на праздник, чем придерживаются чисел гражданского календаря.

Счёт местные крестьяне знают довольно хорошо. Приёмы при счетах общеупотребительные. К счету по пальцам прибегают лишь дети, да малоразвитые, с ограниченными способностями, взрослые.

Счёт по камушкам, зернам и т.д. - не в употреблении Я знаю только одного пастуха, который вёл счёт дней и недель по зазубинам на палке.

Счёт употребляется и парами, и пятками, и десятками, редко тройками, еще реже дюжинами. … Старинного счета сороками и девяностыми нет совершенно.

Когда в домашнем обиходе … нужно дойти до значительного числа и записать это число, то грамотные его записывают цифрами, малограмотные и безграмотные отмечают это число своеобразным знаком мелом, или углем, или просто зазубиной, или зарезом на чём-нибудь. Но к этому прибегают лишь в исключительных случаях, когда в семье нет грамотных.

В сложениях, когда в числе имеются сотни, десятки и единицы, обыкновенно, сперва складывают сотни, затем десятки. И если из них складывается сотня, то её тут же прибавляют к уже имеющимся. Точно также, наконец, складываю единицы.

Подобным порядком, как сложение, производится и вычитание. Для доказательства, как крестьянами производится умножение, приведу пример.

Куплено, например, 13 аршин ситца по 14 коп. Чтобы произвести расплату, её вычисляют так: «10 аршин по 10 коп. – это будет рубль, еще три аршина по 10 коп. – это будет 30 копеек. Всего, значит, выйдет рубль 30 копеек.

Затем 10 аршин по 4 коп. – 40 коп. И три аршина по 4 коп. -12 коп. Сорок да двенадцать – пятьдесят две копейки.

И того с передним рублем 30 коп. будет всего – навсего 1 рубль 82 коп.

Подобный приём замечается и при делении. Счеты общеупотребительны. Головоломных арифметических задач в ходу весьма мало. Из них, например, употребляются такие: «Шли брат с и сестра, муж с женой, да брат с шурином. Сколько всего?»