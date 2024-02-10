Психолог из Калуги рассказала, как выстраивать партнёрские отношения в семье

В клубе практической психологии «Точка опоры» Библиотеки им. Белинского психолог, кандидат психологических наук, доцент Елена КЛИМОВА рассказала, как выстроить партнерские отношения в семье.

- Сейчас много людей живет в негативе, и то, что мы имеем - это результат нашего совместного негативного мышления, - говорит Елена. - Но каждую секунду человек выбирает.

Вы можете выбрать: идти протоптанной дорожкой, а можете включить осознанность и что-то изменить. Это сложно, не в одну секунду делается, особенно, если живешь в деструктивном обществе, где тебе всё время напоминают деструктивные паттерны.

Деструктивные отношения

- Что такое семья? Мне нравиться определение, что семья - это семь Я.

Что принято в вашей семье? Есть традиции? Если нет, может вам их создать?

Это может быть: проведение семейных праздников, совместные ужины, игры, вечером - обсуждение прошедшего дня, совместный просмотр фильмов, передач, чтение перед сном, прогулки всей семьей, объятия, поцелуи, пожелания, совместные поездки на отдых.

Давайте порассуждаем, какие бывают деструктивные отношения. Это, когда вы пытаетесь изменить друг друга, вы враждебно настроены друг к другу, то есть, если кто-то что-то не так делает, начинаете ругаться.

В ваших отношениях присутствуют игнорирование, есть контроль и ревность. Вы забыли о себе, вы не уверены в себе, вместо ответственности каждого за свои действия присутствует гиперответственность, либо безответственность.

Вы не можете быть самим собой, вам хочется казаться лучше, между вами нет доверия, отсутствует взаимопонимание, нет близость, нет ощущения безопасности: вы не говорите, что думаете. Вместо поддержки вы соперничаете.

Вы наказываете друг друга, если что-то не так. У вас нет собственного пространства, решения принимает кто-то один. Вы обсуждаете проблему с кем-то другим, вы нарушаете границы друг друга, у вас нет общих ценностей.

В общении присутствуют двойные послания (вы говорите намеками или говорите одно, а подразумеваете другое), обесценивание. Вам приходится скрывать отношения от друзей и семьи. Есть чувство истощенности, вам страшно потерять отношения.

Посмотрите на эти признаки и поставьте галочки, если это у вас есть. Если в вы отметили половину, это уже много.

Виновата агрессия

- Чтобы отношения стали конструктивными, надо работать над собой. По большому счету, как я к себе отношусь, как я себя люблю, так я люблю и другого.

А что приводит к тому, что отношения становятся деструктивными? Агрессия.

Некоторые говорят, что агрессия может быть конструктивна. Я считаю, что конструктивной агрессии быть не может. Агрессия - это деструктивное поведение, которое причиняет вред либо себе, либо другому человеку.

И, когда вы начинаете общаться с близкими, должны задать себе вопрос: а зачем я это сейчас говорю? Я хочу, чтобы другой мне пошёл навстречу или я хочу адреналина?

Давайте посмотрим, какая бывает агрессия и когда она возникает.

Здесь два варианта. Первый, когда есть ожидания, и они не оправдались. Второй, уже есть негативные ожидания, я уже плохо настроен к этому человек, и тогда я веду себя деструктивно.

Чтобы от деструкции перейти к конструктивным отношениям, надо осознать свои ожидания. Если у меня есть чёткие представления, как каждый человек должен вести себя в семье, будет агрессия.

Страшно, если это и ваша установка, если вы, считаете, что так мужчина не поступает. Тогда у вас начинается агрессия по отношению к себе.

Например, ко мне часто приходят и говорят: «Я плохая мама, я не увидела…» То есть она уже диагноз поставила и наказала.

У человека бывает деструктивное представление о себе. Оно может быть навеяно обществом, какими-то людьми. Если мы хотим быть счастливыми, не обязаны соответствовать ни чужим ожиданиям, ни своим.

Вы договариваетесь, в том числе с собой, говорите не «должен», а «важно». Можно требовать с претензией, а можно поговорить по-хорошему.

Если вы начинаете мотивацию с принуждения, поучения, получите в ответ: «Я сам знаю, как мне жить, не учи меня». Это, если человек не жертва. А жертва будет понуро делать и ненавидеть себя.

Эмоции надо прорабатывать

- Агрессия притягивает агрессию. В треугольнике Карпмана все агрессоры -спасатель, жертва, преследователь.

Внутренняя агрессия начинается с ожидания по отношению к себе или другому, потом идут негативные чувства, например, злость, обида, зависть, ревность, страх, разочарование (это отречение от любви к другому). Если мы негативные эмоции не проявляем и не прорабатываем, они приведут к болезни.

Что такое психологическая травма? Это когда вы не прожили эмоцию с каким-то близким, значимым человеком, когда не отреагировали, не проговорили. Если это сделать до ночи, она не пойдет в психосоматику.

Поэтому, если произошло что-то, надо отреагировать, если это сделать не с кем, написать в дневнике. Вылить гнев на бумаге. Это не менее эффективно. Написать все мысли, чувства. И проговорить вслух. Эмоция должна выйти наружу.

Если обижены, пишите за что обижаетесь, а потом – за что благодарны И проговариваете. Часто ситуация отпускает. Это одна из техник. Потом можно этот лист сжечь, пустить по воде, как хотите.

Если кто-то лежит на диване

-Как поступить, если что-то случилось? Ты говоришь: «А зачем мне эта ситуация? Что я могу с этим сделать?» Мы выбираем нашу реакцию.

Когда что-то ожидаем, то в случае, если что-то пойдет не так, у нас возникает негативная реакция из-за негативных установок. От того, что вы будете злиться, ничего не измениться.

Потому, когда происходит что-то, что мы не ожидали, вы задаете вопрос: «Что я могу сейчас сделать, как исправить ситуацию?»

Если мы попадаем в агрессию, то ходим по кругу. Учимся не применять на себя роль спасателя. И если нам хочется что-то сделать для другого или за другого, спрашиваем, хочется ли ему этого.

И ещё спрашиваем у себя, есть ли на это силы и энергия? Если вы не спрашиваете другого, превращаете его в жертву.

Жертва бывает двух видов: есть от преследователя, а есть беспомощный ребенок – это когда вы что-то делаете за него, говоря: «Нет, ты сам так хорошо не сделаешь». Если в семье кто-то лежит на диване и не рыпается, значит, другой перетянул на себя ответственность.

Если мы попали в роль жертвы, что делать? Можно пострадать, поплакать, потом понять, что я хочу? Если всё плохо, зачем ещё и страдать? Надо сказать, какие потребности у вас есть и что бы вы хотели изменить в отношениях.

Если человек переходит на крик, я понимаю, что ему больно. Значит, его ожидания не сбылись. И если мы хотим вывети его из этого состояния, сначала поддержим, скажем: «А что случилось? Как я вас понимаю, конечно, обидно.»

А когда он пришёл в равновесие, говорите: «Зачем так громко это говоришь, я оглохла». Здесь хорошо работают я-высказывания: «Когда я слышу такие слова, я чувствую то-то и тот-то. Ожидала в этой ситуации вот такого. Могу тебя попросить в следующий раз вот так» .

Заботливое отношение

- Что такое про любовь? Это, когда мне нравиться что-то делать для другого и ему нравится, что я делаю для него. Мне близко такое определение про любовь: когда нравится друг друга касаться.

И не всегда физически. Можно словами касаться. И это будет про заботливое отношение.

Давайте посмотрим, какие признаки конструктивных отношений.

Вы доверяете себе и друг другу. Вы нравитесь себе и вам нравится ваш партнёр, вы близки, вам хочется поделиться с этим человеком.

Ваши отношения – это безопасное место, то есть, когда вы что-то говорите, знаете, что вас не будут критиковать, насмехаться над вами.

Вы общаетесь, обсуждаете проблемы, вместе принимаете решения, которые касаются обоих. У вас есть свобода выбора, есть собственное пространство и время.

Вы воспринимаете отношения как дар, ценность, когда никто никому ничего не должен.

То, что вы делаете для другого - это ваш дар ему. То, что он делает для вас - это его подарок. Он тратит на вас своё время – самое главное что у нас есть.

И вы готовы отпускать, вы доверяете человеку.