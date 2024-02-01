На те же грабли, или Почему очередной этап калужской транспортной реформы повторяет старые ошибки

В четверг, 1 февраля, в Калуге состоялась вторая часть реформы пассажирских перевозок Правобережья.

Городские власти в конце прошлого года сообщали, что этот этап будет направлен в первую очередь на облегчение жизни жителей Веснушек.

Что из этого получилось на самом деле, читайте в нашем репортаже с места событий.

Маршрут для Веснушек

Реформа пассажироперевозок на правобережном направлении, напомним, началась 1 декабря. Тогда жителям улиц 65 лет Победы, Серафима Туликова и прочих пустили 12 новеньких автобусов под номером 26.

Первый день у людей они вызывали радость: транспорта было много, ходил каждые 10 минут. Спустя месяц работы появились жалобы калужан на сбои в расписании, пассажиры выстраивались в большие очереди.

Система барахлит и по сей день.

Жилой комплекс Веснушки плотно заселен и продолжает строиться, но не имеет собственного маршрута общественного транспорта. Забирают калужан с кольца Веснушек кошелевские маршруты: №№ 29, 76. Просторным и пунктуальным дополнением к ним идет 18-й троллейбус.

Другой помощник в перевозке пассажиров - 25-й маршрут из Шопино, единственный, который заезжает вглубь не на шутку разросшегося микрорайона и собирает людей на импровизированных остановках.

Почему импровизированных? Потому что знак остановки есть, но ее по факту нет. Подробнее об этом дальше.

Сегодня утром реформа добавила жителям Веснушек маршруты:

№ 4(л) «мкр. Веснушки (кольцо) — Правгород — Аэропорт — Грабцево» (введен взамен частного маршрута №4, который возил старое Правобережье);

№ 72(л) «ул. Минская — Д/С Карусель — Правгород — Общежитие «Фуяо Стекло Рус» — ул. Автомобильная».

В 7:45 я прибыла на место, чтобы посмотреть, как работает транспорт на новых направлениях. В это время от кольца Веснушек отъезжал автобус №4 (л). Отсюда уехать, пусть даже в толкучке (которая, к слову, в этот момент не наблюдалась), все-таки можно – на Правобережье существуют места проблематичнее.

Где остановка!?

Больший интерес вызывал другой маршрут - № 72 (л).

Согласно схеме движения, он идет через весь микрорайон, останавливаясь у детского сада «Карусель» и у дома № 43 по улице Минской.

К детскому саду я подошла в 7:55. Отправление нового автобуса по расписанию должно было состояться в 8:14.

— Извините, но где остановка? – спрашиваю идущую со стороны садика семейную пару.

— Вот здесь должна быть, – указывают мне на заваленную снегом обочину проезжей части.

Недоумеваю. Смотрю на дорожный знак «автобусная остановка», торчащий из кучи снега. Жду автобус, топчусь у края проезжей части.

Знак сообщает: остановка где-то тут.

8:05, ко мне присоединяется девушка. Разговорились.

— Я вот прочитала, что он в 8:14 отправляется, мне удобно на нем на работу ехать, как раз к 9.00 успеваю, – говорит моя собеседница.

Пока беседуем, на другую сторону дороги переходит женщина, забирается на бордюр у проезжей части, засыпанный снегом.

— Это там автобус ждут?

— Ну да, там 25-й автобус пассажиров забирает, всегда люди стоят.

— Прямо на бордюре, на куче снега?

— Да это еще ничего, вот в снегопады тут такую гору намело, мы с женщиной еле забрались на нее, стояли, ждали шопинский автобус. Когда подъехал, мы с горы спускались, чтобы сесть.

Городские власти подготовили особое место для ожидания транспорта.

Автобус-призрак

Женщина на той стороне дороги поглядывает на телефон, мы с девушкой обсуждаем участь жителей Веснушек.

Собеседница рассказывает, что жителям дальних домов далеко идти на кольцо, а 25-й автобус раз в час ходит.

К тому же, оказывается, что на маршруте работают два водителя. Один из них ездит строго по расписанию, а вот второй – как ему вздумается.

— Всю эту неделю как раз второй водитель ездит, – сетует девушка. – Не знаешь, когда его ждать. Это автобусы-призраки, они на картах не отражаются.

Одним словом, вывод очевиден - 72-й маршрут тут очень нужен.

На какое-то время замолкаем и, притопывая на месте, поглядываем то на часы, то на дорогу. Спустя некоторое время к знаку остановки подходит еще одна жительница, уверенно переходит через дорогу и залезает на заснеженный бордюр – к первой женщине.

Время 8:15. Автобуса №72 нет.

Начинаем нервничать.

— Надежда умирает последней, – две калужанки по ту сторону дороги разговорились.

Первой не выдерживает опаздывающая на работу девушка, с которой мы говорили ранее. В 8:22 разочарованная она прощается и быстрым шагом идет через дворы Веснушек на кольцо.

Эта девушка очень старалась приехать вовремя на работу. УКТ подвело.

В ожидании 72-го автобуса.

Перехожу на другую сторону дороги, залезаю на сугроб к оставшимся ждать автобус женщинам.

В 8:25 одна из них обращается к собеседнице и ко мне:

— Через четыре минуты такси приедет, я вас до кольца довезу, девочки!

Переглядываемся с другой калужанкой, понимаем, что такой нужный 72-й ждать нет никакого смысла…

Но, добравшись до кольца Веснушек, поражаемся увиденному. Оттуда в 8:35 трогается тот самый №72 (л), который мы полчаса ждали у детского сада!

Это как понимать, товарищи из горуправы и УКТ?! Почему вы обманываете людей? Кто ответит за нарушение маршрута и возместит калужанке расходы на такси в час, когда оно стоит, как звездолет?

Вот на таком островке мы топтались, ожидая автобус.

Перекур на полчаса

Оглядываюсь по сторонам. На остановке 13 человек. Спустя пять-семь минут подъезжает автобус №4 (л).

Люди заходят в салон, но тут же выходят - водитель их разворачивает.

- В чем дело? – спрашиваю женщину, с которой мы ранее ждали 72-й автобус у детсада.

- Говорит, у него сейчас перерыв, полчаса стоять будет, - отвечает она.

На часах 8:42. Людям на работу – к 9.00. Перерыв на полчаса, говорите?! В час пик? Какое неожиданное ноу-хау реформы, не находите?

К счастью через пару минут подходит 18-й троллейбус и льготный 25-й автобус. В них размещаются все ожидающие, кроме одного, которого в 8:48 забирает подъехавший 76-й.

И вот в 8:50 появляется другой 4-й автобус и открывает двери на уже опустевшей остановке…

В этот автобус сесть не удалось никому. У него перерыв полчаса.

Всех забрали старые маршруты.

Новый четвертый пришел на опустевшую остановку. Позже в него села одна девушка.

Автобус на «Квань»

В этот день новые автобусы увидели и в другой части Правого берега, у комплекса «Квань», куда пришел маршрут № 44 (л).

Один из автобусов стоял на остановке и мы разговорились с водителем.

- Пассажиров много?

Мужчина заглядывает в кабину, куда-то смотрит в сторону панели.

- 135 человек за четыре рейса.

- По вашему опыту, это много-мало?

- На других маршрутах бывает больше, конечно. Ну и мы сегодня первый день, дальше видно будет.

На остановке в автобус села одна женщина.

От редакции

Пока мы отслеживали все то безобразие, что творилось с новыми правобережными маршрутами, в бот обратной связи нашего телеграм-канала сыпались жалобы на укороченный маршрут №76.

Если раньше он ходил от Кошелева до Леруа Мерлен с заходом на вокзал, то теперь едет только до сквера Медсестер.

Чиновники уже объяснили это тем, что сократили маршрут «в рамках оптимизации». Мол, есть же маршрут №4.

Но на фоне получасовых перерывов в час пик на этом самом пресловутом четвертом маршруте, откровенного несоблюдения маршрута движения автобусами №72, все эти объяснения звучат просто издевательски. Если не сказать глумливо.

Несомненно, реформировать систему пассажироперевозок в Калуге надо уже давно. Но воплощать ее в жизнь надо так, чтобы не испоганить топорным исполнением!

Важно учитывать опыт прошлого, но транспортные чиновники делать это до сих пор не научились и наступили на те же грабли, что и во время реформы так называемого северного куста.

Посудите сами. Ситуация с маршрутом 76 очень напоминает то, что когда-то происходило с 95-м маршрутом, когда власти попросту пожертвовали интересами жителей микрорайона Кубяка.

Безобразие с маршрутом № 72 - почти точное повторение того, как в начале северной транспортной реформы пострадали жители Канищево.

Вот что мешает нашим чиновникам планировать работу так, чтобы избегать повторения своих ошибок?

Пришлось немало бродить по Веснушкам, чтобы найти и увидеть транспортную реформу.