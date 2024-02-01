На те же грабли, или Почему очередной этап калужской транспортной реформы повторяет старые ошибки

В четверг, 1 февраля, в Калуге состоялась вторая часть реформы пассажирских перевозок Правобережья.
Городские власти в конце прошлого года сообщали, что этот этап будет направлен в первую очередь на облегчение жизни жителей Веснушек.
Что из этого получилось на самом деле, читайте в нашем репортаже с места событий.
Маршрут для Веснушек
Реформа пассажироперевозок на правобережном направлении, напомним, началась 1 декабря. Тогда жителям улиц 65 лет Победы, Серафима Туликова и прочих пустили 12 новеньких автобусов под номером 26.
Первый день у людей они вызывали радость: транспорта было много, ходил каждые 10 минут. Спустя месяц работы появились жалобы калужан на сбои в расписании, пассажиры выстраивались в большие очереди.
Система барахлит и по сей день.
Жилой комплекс Веснушки плотно заселен и продолжает строиться, но не имеет собственного маршрута общественного транспорта. Забирают калужан с кольца Веснушек кошелевские маршруты: №№ 29, 76. Просторным и пунктуальным дополнением к ним идет 18-й троллейбус.
Другой помощник в перевозке пассажиров - 25-й маршрут из Шопино, единственный, который заезжает вглубь не на шутку разросшегося микрорайона и собирает людей на импровизированных остановках.
Почему импровизированных? Потому что знак остановки есть, но ее по факту нет. Подробнее об этом дальше.
Сегодня утром реформа добавила жителям Веснушек маршруты:
№ 4(л) «мкр. Веснушки (кольцо) — Правгород — Аэропорт — Грабцево» (введен взамен частного маршрута №4, который возил старое Правобережье);
№ 72(л) «ул. Минская — Д/С Карусель — Правгород — Общежитие «Фуяо Стекло Рус» — ул. Автомобильная».
В 7:45 я прибыла на место, чтобы посмотреть, как работает транспорт на новых направлениях. В это время от кольца Веснушек отъезжал автобус №4 (л). Отсюда уехать, пусть даже в толкучке (которая, к слову, в этот момент не наблюдалась), все-таки можно – на Правобережье существуют места проблематичнее.
Где остановка!?
Больший интерес вызывал другой маршрут - № 72 (л).
Согласно схеме движения, он идет через весь микрорайон, останавливаясь у детского сада «Карусель» и у дома № 43 по улице Минской.
К детскому саду я подошла в 7:55. Отправление нового автобуса по расписанию должно было состояться в 8:14.
— Извините, но где остановка? – спрашиваю идущую со стороны садика семейную пару.
— Вот здесь должна быть, – указывают мне на заваленную снегом обочину проезжей части.
Недоумеваю. Смотрю на дорожный знак «автобусная остановка», торчащий из кучи снега. Жду автобус, топчусь у края проезжей части.
Знак сообщает: остановка где-то тут.
8:05, ко мне присоединяется девушка. Разговорились.
— Я вот прочитала, что он в 8:14 отправляется, мне удобно на нем на работу ехать, как раз к 9.00 успеваю, – говорит моя собеседница.
Пока беседуем, на другую сторону дороги переходит женщина, забирается на бордюр у проезжей части, засыпанный снегом.
— Это там автобус ждут?
— Ну да, там 25-й автобус пассажиров забирает, всегда люди стоят.
— Прямо на бордюре, на куче снега?
— Да это еще ничего, вот в снегопады тут такую гору намело, мы с женщиной еле забрались на нее, стояли, ждали шопинский автобус. Когда подъехал, мы с горы спускались, чтобы сесть.
Городские власти подготовили особое место для ожидания транспорта.
Автобус-призрак
Женщина на той стороне дороги поглядывает на телефон, мы с девушкой обсуждаем участь жителей Веснушек.
Собеседница рассказывает, что жителям дальних домов далеко идти на кольцо, а 25-й автобус раз в час ходит.
К тому же, оказывается, что на маршруте работают два водителя. Один из них ездит строго по расписанию, а вот второй – как ему вздумается.
— Всю эту неделю как раз второй водитель ездит, – сетует девушка. – Не знаешь, когда его ждать. Это автобусы-призраки, они на картах не отражаются.
Одним словом, вывод очевиден - 72-й маршрут тут очень нужен.
На какое-то время замолкаем и, притопывая на месте, поглядываем то на часы, то на дорогу. Спустя некоторое время к знаку остановки подходит еще одна жительница, уверенно переходит через дорогу и залезает на заснеженный бордюр – к первой женщине.
Время 8:15. Автобуса №72 нет.
Начинаем нервничать.
— Надежда умирает последней, – две калужанки по ту сторону дороги разговорились.
Первой не выдерживает опаздывающая на работу девушка, с которой мы говорили ранее. В 8:22 разочарованная она прощается и быстрым шагом идет через дворы Веснушек на кольцо.
Эта девушка очень старалась приехать вовремя на работу. УКТ подвело.
В ожидании 72-го автобуса.
Перехожу на другую сторону дороги, залезаю на сугроб к оставшимся ждать автобус женщинам.
В 8:25 одна из них обращается к собеседнице и ко мне:
— Через четыре минуты такси приедет, я вас до кольца довезу, девочки!
Переглядываемся с другой калужанкой, понимаем, что такой нужный 72-й ждать нет никакого смысла…
Но, добравшись до кольца Веснушек, поражаемся увиденному. Оттуда в 8:35 трогается тот самый №72 (л), который мы полчаса ждали у детского сада!
Это как понимать, товарищи из горуправы и УКТ?! Почему вы обманываете людей? Кто ответит за нарушение маршрута и возместит калужанке расходы на такси в час, когда оно стоит, как звездолет?
Вот на таком островке мы топтались, ожидая автобус.
Перекур на полчаса
Оглядываюсь по сторонам. На остановке 13 человек. Спустя пять-семь минут подъезжает автобус №4 (л).
Люди заходят в салон, но тут же выходят - водитель их разворачивает.
- В чем дело? – спрашиваю женщину, с которой мы ранее ждали 72-й автобус у детсада.
- Говорит, у него сейчас перерыв, полчаса стоять будет, - отвечает она.
На часах 8:42. Людям на работу – к 9.00. Перерыв на полчаса, говорите?! В час пик? Какое неожиданное ноу-хау реформы, не находите?
К счастью через пару минут подходит 18-й троллейбус и льготный 25-й автобус. В них размещаются все ожидающие, кроме одного, которого в 8:48 забирает подъехавший 76-й.
И вот в 8:50 появляется другой 4-й автобус и открывает двери на уже опустевшей остановке…
В этот автобус сесть не удалось никому. У него перерыв полчаса.
Всех забрали старые маршруты.
Новый четвертый пришел на опустевшую остановку. Позже в него села одна девушка.
Автобус на «Квань»
В этот день новые автобусы увидели и в другой части Правого берега, у комплекса «Квань», куда пришел маршрут № 44 (л).
Один из автобусов стоял на остановке и мы разговорились с водителем.
- Пассажиров много?
Мужчина заглядывает в кабину, куда-то смотрит в сторону панели.
- 135 человек за четыре рейса.
- По вашему опыту, это много-мало?
- На других маршрутах бывает больше, конечно. Ну и мы сегодня первый день, дальше видно будет.
На остановке в автобус села одна женщина.
От редакции
Пока мы отслеживали все то безобразие, что творилось с новыми правобережными маршрутами, в бот обратной связи нашего телеграм-канала сыпались жалобы на укороченный маршрут №76.
Если раньше он ходил от Кошелева до Леруа Мерлен с заходом на вокзал, то теперь едет только до сквера Медсестер.
Чиновники уже объяснили это тем, что сократили маршрут «в рамках оптимизации». Мол, есть же маршрут №4.
Но на фоне получасовых перерывов в час пик на этом самом пресловутом четвертом маршруте, откровенного несоблюдения маршрута движения автобусами №72, все эти объяснения звучат просто издевательски. Если не сказать глумливо.
Несомненно, реформировать систему пассажироперевозок в Калуге надо уже давно. Но воплощать ее в жизнь надо так, чтобы не испоганить топорным исполнением!
Важно учитывать опыт прошлого, но транспортные чиновники делать это до сих пор не научились и наступили на те же грабли, что и во время реформы так называемого северного куста.
Посудите сами. Ситуация с маршрутом 76 очень напоминает то, что когда-то происходило с 95-м маршрутом, когда власти попросту пожертвовали интересами жителей микрорайона Кубяка.
Безобразие с маршрутом № 72 - почти точное повторение того, как в начале северной транспортной реформы пострадали жители Канищево.
Вот что мешает нашим чиновникам планировать работу так, чтобы избегать повторения своих ошибок?
Пришлось немало бродить по Веснушкам, чтобы найти и увидеть транспортную реформу.
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