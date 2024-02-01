«Предъявите билет»: что посетить в Калуге на этой неделе

Первый месяц нового года позади.

А что же подготовила для нас первая неделя февраля? Французская комедия, итальянская опера и, конечно, спектакли по русским произведениям.

Скорее смотрите и выбирайте события, которые вы хотели бы посетить.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

3 февраля в 11:00 и 12:30 состоится спектакль - феерия «Щелкунчик».

Представление для всей семьи. Мышиный король не сможет осуществить свои коварные планы, Щелкунчик победит злых мышей, а Мари превратится в прекрасную принцессу. Однако крестный девочки часовщик и волшебник Дроссельмейер сказал, что для того, чтобы добро победило и праздник состоялся необходимо преодолеть испытания. Так тому и быть! В спектакле зрители увидят волшебную новогоднюю феерию с живыми артистами, масками и куклами.

7 февраля в 19:00 пройдет концерт «Бах на все времена. Виктория Тантлевская».

Солистка Калужского дома музыки Виктория Тантлевская представляет свою новую программу. Этот вечер органной музыки будет посвящен Иоганну Себастьяну Баху. В программе гости услышат И.С.Бах - Прелюдия c-moll, хоральные прелюдии, фрагменты из «Магнификат» и «Страстей по Матфею», Бах-Гуно - Ave Maria и другие музыкальные композиции.

Арена КТЗ (Московская, 212)

2 февраля в 19:00 состоится концерт «Горшенев. Песни брата».

Он посвящен знаменитому Михаилу Горшеневу, широко известному, как «Горшок». Лидер группы «Король и Шут» является автором большей части музыки и некоторых текстов. Одни из самый знаменитых музыкальных произведений коллектива: «Ели мясо мужики», «Лесник», «Кукла колдуна», «Мертвый анархист», а также «Дурак и молния».

4 февраля в 19:00 состоится юмористическое шоу «Андрей Бебуришвили. Stand Up».

Андрей – популярный в нашей стране комик. Он резидент «Камеди Клаба», а еще победитель шоу «Камеди Баттл». Стендапер родился в Волгограде в 1992 году и со студенческих лет стал принимать участие в КВН.

5 февраля в 19:00 пройдет спектакль-комедия «Сирена и Виктория».

Сирена и Виктория очень тесно дружат. Первая – успешная бизнесвумен, а вторая – скромный педагог. Однажды, когда от учительницы ушел супруг, Сирена пригласила мужчину «по вызову» с загадочным именем «Козерог», который пообещал исполнить любые желания женщин…

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

3 февраля в 19:00 состоится опера Гаэтано Доницетти «Колокольчик».

Ночь. События происходят в комнате старого аптекаря дона Аннибале Пистаккио, которая как раз находится рядом с аптекой. Старый мужчина захотел жениться на молодой девушке Серафине. Меньше всего такому браку рад ее поклонник по имени Энрико. На протяжении всей ночь он постоянно звонит в колокольчик под видом очередного посетителя, не давая старику исполнить свой супружеский долг.

4 февраля в 12:00 пройдет музыкально-театрализованное представление «Кот в сапогах» по мотивам сказки французского писателя Шарля Перро.

Это сказка о том, как важно любить животных. Младший сын мельника Жак унаследовал говорящего Кота. Умное пушистое животное в скором времени обогатило своего хозяина, и он стал маркизом де Карабасом. Простой деревенский юноша получил все, о чем можно мечтать: богатство, уважение монарха и любовь прекрасной принцессы.

7 февраля в 19:00 пройдет «Танцевальный вечер с ВИА «Орион».

Зрители услышат известные ретро-композиции, танцевальные хиты и другие мелодии, которые исполнит вокально-инструментальный ансамбль. Художественный руководитель – Лев Поливода.

8 февраля в 11:00 пройдет «Сказка для самых маленьких «Муха-Цокотуха» на стихи Корнея Чуковского.

Малыши и их родителя погрузятся в атмосферу настоящей русской ярмарки-сказки и отправятся на базар вместе с Мухой-Цокотухой. Маленьких зрителей в игровой форме познакомят с традиционными народными играми, также они станут полноправными участниками представления. Ребята побудут и милыми букашечками, и отважными друзьями Комара, которые помогут ему спасти главную героиню из паучьих сетей.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

2 февраля в 18:30 состоится спектакль «Онегин» по роману Александра Сергеевича Пушкина.

После смерти дяди юный аристократ Евгений остается жить в деревне в имении почившего родственника. Вместе со своим другом Ленским, Евгений посещает дом Лариных, где в него влюбляется Татьяна, однако Онегин отвергает чувства неискушенной любовью девушки. Впоследствии судьба сыграет с ним злую шутку, ему станет нужна Татьяна, но девушка отвергнет эгоистичного франта.

3 февраля в 18:30 состоится спектакль «Недоросль».

Госпожа Простакова - суровая и властная женщина. Узнав, что Софья, находящаяся под ее опекой, стала богатой наследницей, женщина захотела выдать ее замуж за своего необразованного сына Митрофанушку. Девушке повезло, этот брак не состоялся. Как и кому ее удалось спасти, вы сможете узнать сами.

3 февраля в 19:00 состоится спектакль «МОСКВА-ПЕТУШКИ».

Никому неизвестный Венедикт Ерофеевв в 1970-ом году написал поэму в прозе, тогда он работал на прокладке телефонного кабеля в Подмосковье. В СССР его произведение не могло быть выпущено ни под каким предлогом, ведь оно полно отсылок к библии, что совсем не приветствовалось цензурой. Текст был полностью опубликован лишь в 1989 году.

Главный герой Венечка совершает короткое путешествие на подмосковной электричке. Он пьян, а его поездка поразительно напоминает путешествие греческого царя Одиссея, которое произошло около 3 тысяч лет назад.

4 февраля в 12:00 состоится спектакль для детей «Звериные стихи».

Постановка, основанная на стихотворениях поэта «серебряного века» Саши Черного, который очень любил детей и животных. Эта любовь и нашла выражение в его произведениях. В этом забавном представлении актеры не просто прочитают стихи из циклов «Зверье», «Зверюшки», но и также удивят зрителей красочным карнавалом.

14 февраля в 18:30 пройдет спектакль «Ханума».

Всемогущая и властная сваха Ханума может свести вместе кого угодно. Но на этот раз ей предстоит непростая задача. Прокутивший свое состояние князь спасается от кредиторов и хочет жениться на богатой девушке. Ее отец, состоятельный купец, готов пойти на многое ради титула, даже выдать свою дочь за старого князя. Но сердце девушки давно принадлежит другому – бедному учителю, и она совсем не хочет брака по расчету. Что будет делать Ханума, и, как любовь в этой истории все-таки сможет одержать победу, вы сможете узнать сами.

7 февраля в 18:30 пройдет спектакль «Играем в дружную семью».

Комедия положений с подлинными французскими нотками! Жизнь одной на первый взгляд благополучной семьи разрушает всего один телефонный звонок. Выясняется, что жена втайне встречается с другом семьи, а ее «преданный» муж изменяет жене с молодой фотомоделью.

7 февраля в 19:00 состоится спектакль «Бобок».

Спившийся литератор приходит ночью на кладбище и внезапно начинает слышать голоса усопших. Оказывается, после смерти, тоже есть жизнь. Так, поневоле мужчина становится свидетелем скандалов и интриг обитателей могил.

8 февраля в 18:30 состоится спектакль «Примадонны, или шоу продолжается».

Уже знакомые зрителям по «Шоу для настоящих леди» друзья Майкл Кларк и Пол Гейбл ездят с гастролями по Америке, однако разбогатеть у них так не получается. Надежда остается только на чудо, и она оправдывается. В газете приятели видят объявление, в котором сказано, что богатая старушка ищет двух своих наследниц, с которыми потеряла связь уже много лет назад. Незадачливые артисты не хотят упускать шанс получить миллионы, поэтому примеряют на себя уже знакомые женские образы и едут к обладательнице огромного состояния Флоренс Снайдер.

9 февраля в 18:30 состоится спектакль «Интимная комедия».

Впервые эта комедия была поставлена в 1930-ом году. Две пары молодоженов приезжают во Францию и поселяются в одной гостинице. Казалось бы, что может испортить этот романтический отдых? Возможно то, что двое из них уже ранее были женаты и развелись с жутким скандалом.