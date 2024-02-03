Ледовое шоу, суздальчата и катания на лошадях в дикий мороз: семья Мекрюковых из Калуги рассказала о поездке в новогоднюю столицу

В этом году новогодней столицей был Суздаль.

На праздниках там побывала калужская семья Мекрюковых.

Главные новогодние торжества развернулись на Торгой площади.

Дарья и Алексей Мекрюковы - путешественники со стажем. Дома сидеть не любят, пассивный отдых за просмотром телевизора - точно не их вариант. Выходные проводят активно – лыжи, бег.

У Алексея - игра на гитаре, вокал, съемка и монтаж видео видео. У Дарьи – танцы, фото. Совместно занимаются вокалом, SUP-серфингом, катаются на лыжах.

И при любой возможности стараются куда-нибудь выбраться, необязательно далеко: в Тулу, Ростов, Нижний Новгород, Плёс, Переславль Залесский можно сгонять на машине на выходных.

Сначала ездили вдвоем, а когда подросла дочка Кира, сейчас ей 13 лет, стали брать и её с собой.

И теперь во время путешествий снимают небольшие ролики и выкладывают на своем YouTube-канале MEKRYUCHINO TRAVEL FAMILY. Про Суздаль тоже, кстати, сняли сюжет.

Морозный Новый год

В 2021 году Калуга была новогодний столицей России, тогда у Мекрюковых появилась традиция каждый год посещать новогодние столицы. Были в Нижнем Новгороде, Новосибирске. В этом году отправились в Суздаль.

- Мы выехали 1 января вечером на машине вчетвером: с мамой и дочкой, и часам к 22-м были в Суздале, - рассказывает Дарья. – Когда выезжали, в Калуге было -8оС, приехали в Суздаль, там: -25оС. Но, несмотря на мороз, люди гуляли.

Мы посмотрели вечерний Суздаль. Всё красиво украшено, огоньки горят. Пару часов там провели, больше не выдержали, мороз пробирает. И поехали во Владимир, где у нас была забронирована гостиница.

До Владимира 40 минут. Переночевали и с утра - опять в Суздаль. Летом мы уже там были, поэтому хорошо ориентируемся в городе. Центр был украшен иллюминацией, сверкала главная ёлка, красивая, с шатром из гирлянд. Рядом – площадка, где проходили все новогодние мероприятия. Движение в этой части города перекрыли.

По городу поставили шесть бронзовых фигурок суздальчат, типа наших космонавтиков. У них каждая фигурка олицетворяет какой-то народный промысел. Суздальчат, как и калужских космонавтиков, утеплили в вязанные шапочки и шарфики.

«Расступись, бояре едут!»

- Новогодняя программа была в Суздале каждый день. Выступали русские народны коллективы, устраивали игры, водили хороводы, и людей вовлекали, чтобы никто не замерз.

Народу было немного, туристов приехало меньше, чем они планировали. Но в кафешках - не сесть, видимо, там все прятались от мороза. Мы по Суздалю ходили перебежками: немного погуляем и – в кафе или в магазин каких-нибудь сувениров, погреться.

Но и не в каждом кафе согреешься. В одном ресторане в Гостиных рядах, с торца, есть сыроварня, я давно это место присмотрела, мы зашли, думали, что поменьше народу будет, но там было очень прохладно. Мы час просидели, даже пледы попросили.

Проблем, где перекусить в Суздале не было, уличная еда – на каждом шагу. На площади стоял большой самовар на 300 литров, чай наливали бесплатно всем желающим. В такие морозы это было здорово.

- На площади в Суздале залили каток, и каждый день было шоу Ирины Слуцкой – утром и вечером. Мы смотрели «Двенадцать месяцев». Ребята на морозе, без шапок. Красиво! И, хотя задержали минут на 40, его все дождались. Муж прямо проникся, загорелся ещё на какое-нибудь ледовое шоу сходить.

А вечером в суздальском белокаменном Кремле проходило световое шоу.

- Были и традиционные катания на лошадях. Когда мы приезжали в Суздаль летом, там туристов катали в красивых каретах, а извозчики были в русских костюмах. Зимой катают на санях.

Повозок много, а ценник не маленький: минимальный круг, минут пять – 3 тыс. рублей. Несколько лет назад мы проездом оказались в Суздале, и тогда прокатились на старой Волге, рублей 500 за это отдали. Но они честно говорят, что мы, туристы, у них основной источник дохода. И так как дочка очень хотела прокатиться, мы ей сделали подарок.

Садишься в сани, а там такое место, что практически ложишься, тебя укрывают тулупом, тепло. Нам попался извозчик– экскурсовод, давай рассказывать разные истории про Суздаль, по дороге кричит: «Расступись, бояре едут!» Галопом быстро проскакал, с ветерком. Приехал и встал в конец длиной очереди из саней.

В Суздале мы пробыли, можно сказать, всего сутки, но город можно пройти пешком за один день, все локации расположены близко друг от друга, можно все посмотреть. Теперь хотим летом сюда вернуться.

У Суздаля юбилей - 1000 лет городу и что-то, наверное, к этому празднику сделают. Сам город очень уютный, можно приехать и просто посидеть на берегу реки с термосом, чаёк, кофеёк попить, помечтать. Там очень атмосферно. А с колокольни церкви открываются очень красивые панорамные виды.

Снежная зима

- Каждая новогодняя столица по-своему красива, - говорит Алексей - Зимой поехать особо некуда, а в новогодней столице в любом случае будет праздник: центр всегда украшен, программа какая-то есть. В следующем году новогодней столицей будет Киров. Далековато, но посмотрим.

Сейчас у нас в планах – биатлон: за новогодние праздники успели еще на 4 дня съездить в Беларусь на биатлонный этап Кубка Содружества, который проходил в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», посмотрели соревнования, поболели и заодно сами на лыжах покатались по классной трассе.

В конце января слетали на 2 дня в Ижевск на Кубок России, поболели за любимых спортсменов.

Эта зима хорошая, снежная. На лыжах стараемся почаще кататься в «Орлёнке», там шикарная трасса!