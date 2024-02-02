Калужскую писательницу в ХIХ веке лишили пенсии за роман о произволе чиновников

4 февраля (23 января) 1839 года в деревне Игнатьевское Малоярославецкого уезда Калужской губернии родилась писательница, журналист Надежда Ланская.
В ХIХ женщины-писательницы были большой редкостью.
Интересно, что в одном из романов Надежда Ланская описала реальные трагические события, случившиеся в Малоярославце.
Семья дворян Ланских была богатая и большая. У отставного поручика Владимира Ланского было 13 детей.
Надежду отдали в частный пансион в Калуге, чтобы она получила хорошее воспитание и образование. Затем она училась в закрытом московском Екатерининском институте для благородных девиц.
Замуж она вышла за выпускника Императорского московского университета, врача Льва Яковлева. И уехала с ним в г. Мозырь Минской губернию, куда его направили на службу.
Там Надежда стала писать острые заметки о городской жизни, сотрудничала с местной газетой. Но потом с мужем Надежды произошло несчастье. В результате несчастного случая он потерял ногу. Ему пришлось выйти в отставку.
Семья переехала в Киев. Там Надежда продолжает писать статьи в газету, бороться с беззаконием и коррупцией, от неё достается и чиновникам, и военным начальникам. Такие статьи не нравились местным властям. В итоге, семье пришлось уехать из Киева.
Любовь и смерть
В 1878 году Надежда с мужем купили имение Воротышино в Смоленской губернии. Здесь Надежда пишет повесть «Ночная бабочка: Простая, но подлинная история». Сюжет был взят и калужской жизни.
Эта история бедной девушки-гувернантки, служившей в семье Малоярославецких дворян Кудрявцевых, живших в имении Панское. Ей вскружил голову 25- летний наследник Кудрявцевых Евгений, у которого уже была невеста. Но юная девушка поверила в искренние чувства и поддалась соблазну.
Об этом романе узнала мать молодого человека и выпроводила гувернантку, велев отвезти её на почтовую станцию. Евгений просил девушку подождать его там.
Но потом мать уговорила его жениться на более выгодной партии. А гувернантка четверо суток просидев на станции в Малоярославце, заболела нервной горячкой и умерла. Евгений, кстати, так и не женился, говорят, был потрясен смертью девушки. Все это описала Надежда Ланская, изменив имена персонажей.
Не выдавали читателям
Сотрудничала Надежда и со столичными журналами, написала несколько романов и рассказов. Её книга «Лавры и тернии. Роман из времен Русско-Турецкой войны» вызвала возмущение властей.
Там были разоблачены деяния и произвол крупных киевских чиновников. И читатели легко узнавали, кто прототипы героев романа. Крупнейшим российским библиотекам в Санкт-Петербурге и Москве было запрещено выдавать роман читателям.
А Надежда Яковлева-Ланская была лишена пенсии, которую получала за мужа.
Со своими «коньками»
Когда муж Надежды Владимировны умер, она поселилась у небогатых родственников сначала в имении в Старой Руссе, а потом в имении в Смоленской губернии. Так как наследства она не получила, а пенсию у нее отобрали, жила скромно, но продолжала писать.
Последние годы жизни прожила в колонии для престарелых писателей в бывшей усадьбе Пушкиных в селе Михайловское.
Жившая там же писательница Тимофеева-Починковская писала: «С 23 мая у нас поселилась Яковлева-Ланская… Это очень ещё добрая, подвижная и остроумная женщина, без «своей» прислуги, но с своими «коньками».
Я насчитала их у нее уже три: ее «родовое Игнатьевское», сожженное крестьянами в 1905 году, ее управляющий Скуино, убитый тогда же, и только-что похороненная ею «Мурка».Страсть к собачьей породе преобладает в ее психологии, вероятно, по тем же причинам, что у Паскаля и Шопенгауера. Душа не нашла себе отклика в людях…
Надежда Владимировна приехала к нам очень бодрая оживленная и, по-видимому, совершенно здоровая, несмотря на несчастный случай с вывихнутой рукой. Но, ещё подъезжая к Михайловскому, она внезапно затосковала и, по рассказам кучера, все время повторяла: «Ах, зачем я сюда приехала…
- Мочи нет, до чего захотелось назад в Петербург! - признавалась она мне в первый же вечер, когда мы бродили с ней, по обыкновению, у террасы в цветнике.»
Умерла Надежда Яковлева-Ланская 8 (21) мая 1914 года, её похоронили недалеко от Пушкина. Могила не сохранилась.
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