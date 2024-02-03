Логопед из Калужской области Яна Семенова стала девятой в столетней династии

Год педагога и наставника в нашей стране завершился, но говорить о важности профессии учителя мы не перестаем.

В Кировской школе-интернате работает учитель-логопед Яна СЕМЕНОВА. Прадед Яны Александровны в 1920 году дал старт педагогической династии, став первым педагогом в своем роду, а за 100 последующих лет в семье выросло уже 9 учителей!

О семье и педагогическом призвании мы поговорили с Яной.

Основал школу

- Мой прадед Стариков Аким Григорьевич в 1920-е годы, после коллективизации, закончил педучилище в Речице Гомельской области, - рассказывает Яна. - Работал директором школы в деревне Хвоенск до 1941 года, потом переехал в деревню своей жены. Во время немецкой оккупации прадед и прабабушка жили в партизанском отряде. После освобождения Гомельской области от фашистов прадед, как единственный учитель, организовал школу в деревне Хлупинская Буда.

Работал до 1962 года. Потом ушел на пенсию.

Аким Григорьевич. Фото из семейного архива.

Моя бабушка Малеева Александра Акимовна 1943 года рождения. Из шести детей деда Акима в учителя пошли четверо, в том числе и моя бабуля.

В 1968 году она закончила Мозырский пединститут имени Н.К. Крупской по специальности учитель начальных классов.

Дедушка Малеев Александр Михайлович закончил химико-биологический факультет Гомельского пединститута в 1969 году, потом по распределению поехал учителем туда же, где уже работала моя бабушка - в деревню Хлупин. Там они и нашли друг друга.

Позже оба уехали по направлению в Казахстан, Целиноградскую область, город Атбасар. Там же родились моя мама, тетя и я.

Александра Акимовна. Бабушка героини.

Александр Михайлович, справа. Дедушка героини.

Из Казахстана в Брянск

- В Казахстане бабушка работала учителем начальных классов, а дедушка стал директором школы-интерната, - говорит Яна. - Мы все жили там до 1994 года, а потом дедушкин друг позвал его на родину отца, в Брянскую область, где нужен был директор ПТУ.

Тогда мои бабушка с дедушкой принимают решение быть поближе к своим родителям, переезжают в Брянскую область. Бабуля пошла учителем начальных классов в школу № 2.

Она у меня строгая, ее даже побаивались, но справедливая. Она тему расскажет, если кто-то не понял, еще двадцать раз расскажет, пока не поймет каждый. Дети ее любили.

Дедушка ушел на пенсию в 2006 году, а в 2007 его не стало. Бабушка ушла на пенсию в 2012 году. В ноябре 2023 года ей исполнилось 80 лет.

Две дочки

У бабушки с дедушкой две дочки. Старшая - моя мама Амельчонок Татьяна Александровна. Она получила среднее специальное образование в Казахстане, отучилась на преподавателя физкультуры, а тетя Анна Александровна Кнауэр закончила истфак, несколько лет работала учителем истории, пока вслед за мужем не переехала на ПМЖ в Германию.

После переезда из Казахстана, в 1998 году, мама поступила в Брянский университет на учителя физкультуры и параллельно работала по профессии вместе со своим папой в ПТУ. Мама по жизни «энерджайзер». Я после учебы приходила к ней, а на уроках у них без конца игры, активности, мама там наравне со всеми участвует.

Слышала, как ребята между собой: «О, Татьяна Александровна - мировая училка!», «Да, она классная!» Приятно было, конечно.

Мама обожает спорт, а я у нее совсем не спортивная. Она так переживала: «Почему ты не на волейболе? Не на баскетболе? Почему не на соревнованиях?» Боже упаси, думаю.

Зато теперь моя 12-летняя дочка ходит и на плавание, и на волейбол. Радует бабушку.

Сейчас мама - директор Злынковской спортивной школы.

Татьяна Александровна, мама героини, неутомимая спортсменка.

Учительская стезя

- Я закончила Брянский государственный университет имени И. Петровского в 2012 году, родила дочку, переехала в Киров Калужской области и уже через год с небольшим, осенью 2013 года, устроилась учителем-логопедом в Кировскую школу-интернат, - рассказывает о своем пути Яна Александровна. - С малышкой по очереди сидели бабушки-дедушки, а в скором времени ее взяли в ясли. Работаю 11-й год.

Раньше я говорила родным, что точно не буду учителем, но мое мнение изменилось. На момент поступления в вуз учитель-логопед - это была достаточно новая профессия.

На старших курсах была практика в детском саду, и мне очень понравилось работать с малышами. У них всегда такие большие глазки, так внимательно слушают, что-то спрашивают.

Так и работаю с маленькими детьми. Им нравится на занятиях использовать фрутокрышки - это крышечки от детских питьевых пюре, любят на песочном столе работать.

Мы с ними пальчиком проводим дорожки по песку, когда занимаемся автоматизацией звука, дуем на песочек, рисуем буковку.

Еще малыши любят пальчиковый театр. Не куклы на руку, а именно на пальчики. «А кто к нам пришел сегодня на занятие?», спрашиваю, и они уже радостные такие, оживленно реагируют.

Яна Семенова на работе.

Нельзя требовать

Опыт приходит со временем, признается Яна Александровна. Ее собственная дочь заговорила позже, к трем годам, хотя мама занималась с ней, как необходимо. Но потом за год девочка догнала своих сверстников, все звуки у нее были чистыми. «Просто пришло время», считает наша героиня.

- За 10 лет работы я поняла, что если ребенок неговорящий, то требовать от него: «Скажи», «Нет, ты скажи, что именно ты просишь», «Скажи словом, не показывай пальцем», - это бессмысленно. Я изучила и прошла множество вебинаров и семинаров, но вопреки всему скажу: вот если не говорит ребенок, все равно он тебе ничего не скажет, как бы ты его не заставляла. Нужен другой подход, надо запускать речь с самого начала, с фундамента. Только так.

- С годами появляется ли больше детей с логопедическими проблемами?

- Да, определенно есть такая тенденция. Я работала в группе с детками с ОВЗ и могу точно сказать, что да, много детей нуждаются в помощи логопеда и дефектолога. Но многие мамы не видят проблем в развитии ребенка: «Ну, не говорит он в 5 лет, ну и что, его папа тоже поздно заговорил».

А то, что ребенок при этом не держит контакт глаза в глаза, не выполняет речевые инструкции - «Ну, вот такой он у нас, не очень контактный». Не видят проблемы.

Начал ребенок лепетать, уже следим за развитием речи, следим, как держит в ручке игрушку, заинтересован ли он игрой.

Династия продолжится?

- Когда я играла во дворе с подружками, то всегда хотела играть в школу, - вспоминает Яна Александровна. - Мне все время надо было кого-то учить.

Но была и другая сторона. Я училась в школе, где работала моя бабушка. Поэтому, когда наш 7 «Б» что-то вытворял, бабуля всегда меня отчитывала:

- Яна, ты должна была смотреть, чтобы никто не баловался!

- Почему я сразу? Это не я!

- Я тут работаю! Мне будет стыдно!

И в такие моменты я думала: «Да чтобы я была учителем? Чтобы моим детям так же попадало? Нет-нет!» Но время все расставило на свои места, - добавляет Яна.

Старшей дочери нашей героини Насте в феврале исполнится 12 лет, сыну Яны 7 лет, Саша - первоклассник.

Учитель-логопед очень надеется, что дочь или сын продолжит их педагогическую династию.