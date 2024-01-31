В Калуге предпринимателя заставляют строить деревянную избу с наличниками на окнах

Калужский областной суд запретил предпринимателю строительство рядом с парком Циолковского. Одна из претензий к проекту – плоская крыша.

Это решение может лечь бременем и на других собственников территории всего квартала и на долгие годы затормозит его благоустройство.

В противостоянии бизнеса и документа 1983 года пока победила бумага с печатью.

Зона преткновения

О непонятном противостоянии начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения Чудакова и бизнесмена Якова Казацкого известно давно. «Сражение» за небольшой, но лакомый участок калужской земли началось около десяти лет назад.

Тогда собственник земли расселил ветхий деревянный жилой дом, попросту купив жильцам новые квартиры. В начале 2015 года пустующий дом напротив входа в парк Циолковского сгорел, и собственник его снес.

Кстати, пожары старых деревянных отживших свое домов в этом квартале не редкость. Еще один дом, уже практически напротив входа в музей истории космонавтики вспыхнул через год, в 2016-м. Совпадение?

Не будем вдаваться в конспирологические размышления, а посмотрим на то, что имеем в реальности. На месте второго сгоревшего дома предлагали построить парковку (она там очень нужна, в связи с открытием второй очереди музея истории космонавтики). Рядом – трехэтажный жилой дом, а на месте сгоревшего здания на углу у входа в парк – магазин и гостиницу.

Оставим в стороне шлейф этой истории и оценим это решение объективно. Парковка, гостиница, магазин и жилой дом – с одной стороны и бумага 1983 года с другой. Что сегодня в 2024 году важнее?

На наш взгляд, конечно, благоустройство территории. Для начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения Чудакова – бумага.

Его можно понять, он чиновник, и, разреши строительство вопреки документу, ему придется изрядно понервничать.

Речь идет о принятой в 1983 году охранной зоне вокруг могилы Константина Циолковского. До 2015 года границы таких зон было разрешено изменять, потом запретили.

Во время одной из перепалок, простите, обсуждений возможности строительства на этом участке гостиницы, Чудаков сетовал на невозможность перехода за границы этих самых зон, но при этом говорил о возможности запустить процесс пересмотра границ.

Разговор этот шел на заседании общественного совета при управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области в 2022 году, когда в очередной раз отклонили проект предпринимателя.

Регенерировать выгребную яму

В комментариях к решению последнего суда, Евгений Чудаков говорит о так называемой зоне «Н» для парка Циолковского, той самой охранной зоне.

- На этом участке действуют ограничения, связанные с охранной зоной «Н» для парка Циолковского, а это значит, что строительство объектов капстроительства здесь запрещено, но допускается регенерация историко-градостроительной среды, - пояснил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Обратим внимание на слово «регенерация». Оно часто звучит в обсуждениях этого проекта. Еще в 2022 году главный архитектор Калуги Алексей Комов говорил, что в данном случае можно считать проект предпринимателя регенерацией.

Не будем вдаваться в дебри документального творчества чиновников федерального минкульта, скажем лишь, что регенерация - это восстановление утраченных элементов архитектурных или градостроительных ансамблей.

Ансамблей, а не только крыш и наличников окон.

В качестве эксперта на суде выступила председатель общественного совета при инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, государственный эксперт РФ по проведению государственной историко-культурной экспертизы Ольга ДОРОХИНА.

- Судебный эксперт также выявил, что архитектурные решения не отвечают требованиям регенерации, - поясняет Евгений Чудаков. - Пока действуют ограничения зоны «Н», возведение зданий с нехарактерными плоскими кровлями, обширным остеклением и помпезным фасадным декором невозможно по линии застройки ранее располагавшихся небольших деревянных домов со скатными кровлями и окошками в деревянных наличниках.

Вплотную к пустырю стоит вот этот дом. Где здесь наличники - непонятно.

По мнению предпринимателя, плоская там крыша или скатная – снизу вообще не будет видно.

- Строить такое здание невозможно, - заявляет Яков Казацкий. - Скатная кровля просто не влезает в установленное ограничение по высоте 10 метров. При этом построить меньшее по высоте здание тоже нельзя, потому что, по мнению экспертов, оно должно сочетаться (быть одинаковой высоты) с рядом стоящим памятником архитектуры «Дом Унковского».

Что же касается наличников и окошек, то предприниматель иронично сетует:

- Хорошо хоть выгребную яму не предложили во дворе восстановить.

Впрочем, в решении суда сказано, что застройщик может изменить свой проект и вновь представить его для рассмотрения. Судя по настроению предпринимателя, вряд ли он будет это делать в ближайшее время.



В итоге - пустота

Вся эта история вполне могла бы сойти за идею рассказа для современного Салтыкова-Щедрина. Пока чиновники доказывают соответствует или не соответствует проект «регенерации». Пока само понятие регенерация столь расплывчато, судебные тяжбы вокруг пятачка на углу у входа в парк Циолковского могут продолжаться десятилетиями.

Чуть дальше по улице стоит ещё один претендент на "красного петуха". Дом, по всему видно, расселили, стекла разбиты. Ждем очередного пожара?

Вообще, весь этот участок улицы Королева состоит из заборов и ветхих развалюх.

За заборами - пустыри. Это, например, место, где хотели обустроить автостоянку.

Следом за очередным забором еще один пустырь. Что здесь предполагали построить - неясно.

Решение суда не позволит благоустроить еще пять площадок вдоль улицы имени академика Королева. Ведь тягаться с чиновниками в объяснении понятия «регенерация» оказывается сложнее, чем благоустраивать родную Калугу. И дело даже не в экономическом ущербе для города, о котором говорит предприниматель. Два миллиона рублей недополученных налогов за недвижимость - капля в море по сравнению с ущербом культурным.

Теперь невозможно будет даже представить, что собственники пустующих площадок могут собраться вместе и обсудить реальную застройку в едином стиле всей этой улицы вдоль парка.

Иногда стоит прислушаться к словам Константина Эдуардовича.

Так и нам, и гостям города остается только любоваться покосившимся забором на пути в главную туристическую достопримечательность Калуги – Музей космонавтики.