Почему власти Калуги решили отказаться от Циолковского

Калужане на прошлой неделе пожаловались в редакцию на удручающе плачевное состояние дома Циолковского на улице Георгиевская.

Получивший статус объекта культурного наследия регионального значения, дом этот «памятником» остался лишь на бумаге.

Краеведы Калуги много лет пытаются привлечь внимание общественности к этому зданию, в котором девять лет жил и работал Константин Эдуардович Циолковский.

Похоже, всего чего добились люди – замок на дверях, разбитые окна и мусор в проемах этого жилья нашего великого земляка.

Этот ужас снимают туристы

В коллективном письме жителей соседней пятиэтажки говорится не только о состоянии дома, но и о его окружении.

- Жители дома 18 по улице Георгиевской города Калуги возмущены скудоумием властей, говорится в письме в редакцию. - На полуразрушенный, утопающий в отходах дом Циолковского по улице Георгиевской приколотили новую свеженькую вывеску! Это выглядит как издевательство.

Рядом с этой вывеской - разбитые окна этого «уникального памятника», из окна торчит пустая бутылка из-под спиртного, мусор. Рядом кучи не убираемого месяцами мусора, контейнерная площадка вся в мусоре и снегу, сами контейнеры - посередине проезжей части дороги.

Вчера там стояли и фотографировали этот ужас туристы. Это - туристическая привлекательность города!

Возмущение жителей можно понять. Многострадальный Дом Циолковского в течение нескольких лет периодически выходит на первые полосы региональных изданий.

В апреле 2021 года на территории этого памятника, как водится, под видеокамеры и вспышки фотоаппаратов, был проведен субботник с участием первых лиц области и города.

- Сегодня сделали первый шаг, чтобы привести в порядок прилегающую к дому территорию, - написал после этой уборки на своей странице в соцсетях губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - На этом объекте будем продолжать работы. Проведение субботников - давняя хорошая традиция в нашей стране.

Поматросили и бросили

В свое время этот объект обследовала прокуратура Калуги. В марте 2021 года ведомство установило, что в городе не принимается мер к содержанию дома, в котором жил Константин Циолковский. Тогда в адрес городского головы прокуратура вынесла представление. Итогом стал упомянутый выше телевизионный субботник.

Внесение объекта в реестр памятников истории и культуры регионального значения, конечно же победа активистов и краеведов. Однако уже через год, летом 2022 года калужские защитники Дома Циолковского вновь забили тревогу. Мало внести дом в реестр, его необходимо реставрировать, охранять.

- Мы просто обязаны этот дом спасти, здесь исток мировой космонавтики, - красиво заявила в 2022 году член рабочей группы по сохранению исторической памяти Надежда МАКСИМОВСКАЯ.

Добиться круглосуточной охраны не удалось. А ведь были уже прецеденты. К примеру, после многократных обращений краеведов был установлен круглосуточный пост охраны в Доме Ципулина. А вот с Циолковским как-то не получается.

Обнесенный сеткой рабицей, дом смотрит разбитыми окнами на проходящих мимо калужан и туристов. И свеженькой, действительно, будто с издевкой прибитой табличкой.

Заберите, он нам не нужен

Внесение в региональный реестр подразумевает не только вывешивание на здании таблички и нового навесного замка на двери. Да, в дом сейчас не попасть, сквозь разбитые стекла видны забитые железными листами проемы. Вопрос в реконструкции. Об этом тоже неоднократно говорили и краеведы и чиновники. И все соглашаются – надо его подновить, обустроить, даже сделать филиалом музея.

Впрочем, дальше разговоров дело не пошло. По словам чиновников, главное препятствие – отсутствие финансирования.

- В 2022 году была разработана научно-проектная и рабочая документация по реставрации объекта культурного наследия регионального значения г. Калуга, ул. Георгиевская, д.16 «Дом, в котором в 1893-1902 гг. жил и работал Циолковский К.Э.», - пояснили нам в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. - В связи с ограниченностью бюджетных ассигнований денежные средства на проведение реставрационных работ в 2023 и 2024 году бюджетом МО «Город Калуга» не предусмотрены.

Нет денег – нет проблем. Более того, в управлении считают, что нужно вообще избавиться от этого «объекта». Не потянет бедная Калуга реставрацию столь масштабного здания.

- В адрес Министерства культуры РФ было направлено обращение о передаче данного объекта культурного наследия в федеральную собственность, - подтвердили решение в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. - В соответствии с полученным ответом закрепление дома, в котором в 1893-1902 гг. жил и работал Циолковский К.Э. за федеральным имуществом не представляется возможным до решения вопроса финансирования.

Получается какая-то нескончаемая «сказка про белого бычка»: федералы возьмут, если будет финансирование, но финансирования нет, поэтому город всучивает дом федералам.

Бедный Константин Эдуардович, мог ли он предположить, разрабатывая в этих стенах свою знаменитую формулу реактивного движения, названную в последствие его именем, что его благодарные потомки заколотят окна его жилья, повесят замок и начнут футболить этот дом от ведомства к ведомству…