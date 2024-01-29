Почему в Калуге дворники вешают лопаты на гвоздь и уходят из профессии

Снегопады последних дней показали системную проблему в Калуге с дворниками. Их практически нет.

Многие пожилые калужане помнят времена, когда своего дворника все знали в лицо, каждое утро эти люди с лопатами и метлами расходились по своим участкам.

Сегодня таких спасителей от снега, грязи и пыли днем с огнем не сыщешь.

Мы разобрались, в чем причина вымирания профессии дворник в Калуге.

Берем всех

Малая механизация, о которой так любят докладывать городские власти, конечно, отличное подспорье в деле уборки дворов и тротуаров. Однако, если погода хоть немного нахмурится, то все эти бобкеты и прочие юркие чудо машины уже не могут справиться. Причина в том, что их крайне мало.

В 2019 году Калуга закупила 36 комбинированных дорожных машин и 14 тракторов. На более чем трехсоттысячный город, который год от года прирастает новыми районами, такого количества коммунальных машин для уборки улиц – капля в море.

Разговоры о категориях дорог при объяснении очистки тротуаров не совсем понятны. Там – трафик движения, общественный транспорт, а здесь что? На наш взгляд, вполне справедливы предложения калужан чистить подходы к зданиям городской управы в последнюю очередь, чтобы нагляднее была чиновникам ситуация в городе.

С другой стороны, если техника не справляется, то почему на тротуарах и дворах не видно привычных дворников? В ноябре 2023 года количество вакансий на эту должность в областном центре превысило шесть десятков.

Обещание зарплаты в 20-35 тысяч, похоже, привлекло не многих. По данным одного из агрегаторов вакансий, в декабре 2023 года средняя заработная плата дворника в Калуге составила 21 637 рублей. На руки, соответственно, за вычетом 13% налогов - 18 824.

Реальный пример

Василий Петрович убирает два участка уже много лет. До недавнего времени дворничество было неплохим подспорьем к основному заработку. Но сейчас он, скорее всего, аккуратно сложит метлы и лопаты в свой подвальчик и повесит на него замок.

- В месяц у меня выходит около 15 тысяч на руки, - грустно говорит Василий Петрович. - У меня два участка. Тяжело, конечно, годы не те, думаю уйти. Не справляюсь, да и денег не хватает.

Одно дело выйти из-за офисного стола и весело помахать лопатой десять минут, и совсем другое - каждое утро, ни свет не заря, в любую погоду отправляться на улицу. Мести, грести, убирать.

Кстати, раньше в обязанности дворников была очистка от снега и грязи метра проезжей части вдоль своего участка. Сейчас про это никто уже не вспоминает – лишь бы тротуары расчистили.

- С дворниками всегда были проблемы, рассказывает всю жизнь проработавшая в домоуправлении, а теперь в УК калужанка Валентина Ильинична. - Раньше мы им платили по тарифу за квадратный метр. Люди работали, брали по полторы тысячи метров. Получали, конечно, не миллионы, но все же зарплата была. А сейчас человеку, чтобы получать 20 тысяч в месяц, нужно убирать не один и не два участка. Да и ситуация изменилась. Можно получать гораздо большие деньги без этого изнурительного труда. У нас не хватает дворников. Вот сейчас два студента пришли, подработать. Мы взяли с радостью, хотя понимаем, что они ненадолго и работают неумело. Но хоть что-то.

Вот это «что-то» и пытается сегодня очистить тротуары от гор снега. Конечно же, не под силу это сильно поредевшей армии дворников Калуги.

Полосатый тротуар

Многие калужане замечали, что на одном и том же тротуаре есть участки вычищенные, а есть полностью заваленные снегом. Взять, к примеру, прямую и длинную улицу Плеханова.

Начинается она от улицы Труда и первая сотня метров тротуара – сплошные снежные завалы, потом чуть почищено, чуть дальше – вновь целина или снежная каша по щиколотку.

Более-менее нормальные дорожки для пешеходов появляются лишь при приближении к улице Кирова.

Такая «полосатость» связана с поделёнными участками между собственниками. Территории и, соответственно, тротуары на одной улице находятся в зонах ответственности множества организаций. И такая ситуация практически по всей Калуге.

Разобраться, кому убирать тот или иной участок, порой, невозможно. Особенно это касается межквартальных проездов, на границе этих самых зон ответственности. Городской голова Калуги признает эту ситуацию, однако обратившимся к нему с жалобами жителям советует лишь «взбадривать» свои УК.

Печальные выводы

У семи нянек дитя без глазу, - это как раз про нынешнюю ситуацию с ответственностью за чистоту города.

Муниципалы докладывают о произведенной работе на их территории, согласно нормативам, УК ссылаются на нехватку дворников и техники или просто отмалчиваются, ГЖИ принимает жалобы. Все вроде при деле. А тротуары так и остались в снежной каше.

Быть может, пора уже уходить от латания дыр и ручного управления? Когда градоначальник на еженедельном совещании читает очередную жалобу и говорит своим подчиненным коммунальным службам: «Посмотрите этот адрес, почистите», - складывается впечатление, что системно эту проблему никто решать не хочет.

- Сделали же централизованно вывоз мусора, есть одна организация, которая ответственная за это, почему нельзя так же сделать и с уборкой тротуаров в Калуге, - размышляет Василий Петрович, который уже скоро к своей профессии дворник будет добавлять «бывший».

И ведь есть в его словах, над чем задуматься. А то и взять на вооружение.

А в это время

В нашу редакцию всю неделю поступают жалобы на непроходимые дороги в городе.

Первая жалоба пришла из центра Калуги.

- Улица Дзержинского вдоль сквера Карпова, путь по пешеходной дорожке просто изматывает, - сообщает нам калужанин. - Смесь песка и снега, ноги вязнут, а снизу лед.

Жители Кошелева принимают эстафету и сообщают.

- Вдоль основной дороги микрорайона парковочные места не чищены, если надо в магазин, машину поставить негде, и кто вообще отвечает за расчистку парковочных мест вдоль всей дороги? - интересуются калужане.

И снова весточка с центральных улиц Калуги.

- Улица Суворова, напротив ТЦ Семейный. Смотрю под ноги, как бы не упасть в этой снежной каше, а над головой вот что творится! - сообщает жительница Калуги. - Передвигаться по городу очень трудно. Поднимите, что ли, зарплату дворникам, а то ни одного!

Обратили внимание наши читатели еще на одну проблему – уборочные тракторы едут по тротуарам с поднятым ковшом! Видимо, чтобы отметиться на ГЛОНАСС и отчитаться, будто бы уборка произведена.

Такая «работа» была замечена нашими читателями на улице Билибина, Суворова, Рылеева, Терепце.

- К сожалению, не все управляющие компании справились. Дворы в плохом состоянии, особенно выезды, -сказал на прошлой неделе в ответ на жалобы калужан городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. – Взбодрим управляющие компании, чтобы они обратили внимание на свои обязанности.





Видимо, почитав комментарии к видео нашего читателя с улицы Билибина, власти таки «взбодрили» управляющую компанию и на слеудющий день тротуар на ней вычистили аж до плитки.