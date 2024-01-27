«Стройные и негромкие, не выйдут из себя и не разозлятся»: калужским детям рассказали, почему надо равняться на переживших блокаду Ленинграда

27 января в России и не только отмечают 80-летие со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Восемь десятков лет - это долгая жизнь. И на данный момент в Калуге ее продолжают всего 23 человека, переживших блокаду Ленинграда. Эти 872 дня голода, бомбежек и страха. Но что все это значит для подрастающего поколения? Как дать им понять, что чувствовали наши предки, съедая в день только 125 граммов хлеба? Как вызвать в современных школьниках эмоциональный отклик на события тех времен?

Накануне важного юбилея в калужском лицее №48, который находится на Терепце, это попытались сделать при помощи проекта «И выстоял бессмертный Ленинград!». По моему, у них это получилось.

Люди из стали

Председателю городского Совета ветеранов Евгению ЯНКЕЛЕВИЧУ уже трудно подниматься на сцену.

- 3 августа 1941 года моя мама Креулина Софья Ивановна ушла на фронт, - громким четким голосом начал рассказ об истории своей семьи Евгений Михайлович и до этого вовсю баловавшаяся малышня притихает. - Через некоторое время она получила письмо от моей бабушки, о том, что мой дед записался в ленинградское ополчение. Сказал, что раз дети пошли воевать, то и я пойду. Моя мать прошла всю войну и выжила. Дед пропал без вести, а бабушка умерла в блокадном Ленинграде. Мы нашли ее на Пискаревском кладбище, благодаря книге памяти .

Закончил свое выступление Евгений Михайлович вроде бы банальным: «Можно сказать, блокадники - это люди из стали». Но после этого атмосфера в зале от его гораздо более эмоционального, чем можно передать на бумаге, рассказа, сложилась такая, что все внимание было приковано к выступающим.

Школьники самостоятельно, без просьб и назиданий взрослых, подготовили программу.

Настоящие ценности

Председатель Совета ветеранов КЗАМЭ Лидия ЛЕОНТЬЕВА занимается сбором информации о работниках предприятия, которые пережили блокаду. Со многими она была знакома лично.

- Степанов Константин Алексеевич - руководитель зенитного подразделения, - рассказывает Лидия Васильевна об одном из коллег и дети в актовом зале, уже полностью переключают внимание на сцену и отключаются от всего остального. – Он защищал ленинградцев от фашистских налетов. Именно его зенитная батарея 27 января 1944 года салютовала в честь прорыв блокады.

Антонина Павловна Болховитина участвовала в обороне Москвы, - рассказывает еще об одной своей коллеге Леонтьева. – Она в составе комсомольского эшелона рыла окопы, траншеи. Затем закончила медицинские курсы, и ее направили в госпиталь Ленинграда.

Леонид Григорьевич Бессонов. Активный, шустрый, быстрый товарищ такой был. Он пехотинец, защищал Ленинград. Воевал в болотах, топях. Был трижды ранен, контужен, но выжил.

В заключение своего выступления Лидия Васильевна мягко вбросила аудитории важные ценностные ориентиры:

- Все эти люди, как один, были стройные, скромные, говорили негромко, никогда не выходили из себя и не злились.

Девочки подготовили наряды в духе того времени и раздавали хлеб.

Третьеклассники рассказали о своих прадедах-освободителях Ленинграда.





Бессмертный полк от учеников лицея.

Играла в шахматы с Жуковым

За кулисами мы поговорили с Валентиной Гавриловной Шершебневой, дочерью героя Воронина Гаврилы Петровича.

- Мой папа защитник Ленинграда. Мы в семье до сих пор называем Питер Ленинградом, я там родилась и не могу по-другому, - пожимает плечами наша собеседница.

До Берлина Воронин не дошел. У него была медаль за защиту Кенинсберга, нынешнего Калининграда.

- Он служил под командованием Жукова, и я лично была с ним знакома. У военных были минуты отдыха, - вспоминает Валентина Гавриловна. – Жуков любил охоту, как и мой отец. Они ходили на кабана, привозили добычу домой, а там были мы с мамой. Жуков играл с нами. У него было три дочери, но они находились в оккупации. Он очень любил с нами время проводить, а со мной в шахматы играл.

Как рассказала наша собеседница, выступление далось ей очень тяжело.

- Я вышла на сцену и не могу говорить, еще других наслушалась. Слезы сами стали капать, - признается она.

Валентина Григорьевна пришла с внуком.

- Я бы хотел увидеть своего прапрадеда, а не только на фотографии. Хочется поговорить с ним, я очень горд! – говорит Павел Семенов.

Занавес

Показ проекта «И выстоял бессмертный Ленинград!» продлился два с половиной часа, вместо планируемых 45 минут. Несмотря на конец рабочего дня и всеобщую усталость, зрители, даже самые маленькие, не отрывали глаз от сцены и слушали истории о людях, которые отстояли город на Неве. Меня приятно порадовали неравнодушные ученики и педагоги, которые после семи уроков в пятницу провели мероприятие не для галочки, а для воспитания молодых и неокрепших умов.

Даже самые маленькие из них с серьезными глазами слушали слова, доносившиеся со сцены. Мамы легонько хлопали их по спине, чтобы не дергались, а сами тихонько вытирали накатывающиеся слезы. Мероприятие оставило после себя комок в горле, след от слезы на щеке и осознание того, что дети, порой избалованные и непослушные, могут серьезно говорить на такие темы.