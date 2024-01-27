В Калуге поставили «Собачье сердце»

«Собачье сердце» показали в ИКЦ рамках проекта «Внеклассная Классика». Это такой урок литературы в необычном формате.

Проект идёт в Калуге уже несколько лет. Руководит им артист драмтеатра Владимир Прудников. На «Внеклассной классике» ставили и Пушкина, и Чехова, и Гоголя.

Теперь взяли непростого для постановки Булгакова.

Режиссером спектакля стал Константин Тришин, что заинтриговало ещё больше. Калужане уже хорошо знают Константина по необычным спектаклям «Евгений Онегин», «Бобок» «Хармсюита». И от «Собачьего сердца» ждали сюрпризов. Но это классическая постановка без экспериментов.

- Так как проект «Внеклассная классика» рассчитан на школьную аудиторию, мы старались идти более спокойным образом, - объяснил режиссер. – К «Собачьему сердцу» у меня давно любовь. Сначала я, как, наверное, многие, посмотрел фильм, и был безумно в него влюблен.

А в старших классах прочитал повесть Булгакова, она меня сильно поразила. Теперь появилась возможность этот материал показать. Но с того момента, как мы решили, что будем ставить «Собачье сердце», я не открывал даже кусочки фильма.

Наткнулся на первую зарубежную экранизацию, полистал её немного. А фильм Бортко не пересматривал, мне важно было идти от текста. Но я не боюсь никаких перекликаний с фильмом, потому что фильм прекрасный, гениальный.

Поменяться возрастом

Спектакль у Константина получился классическим, но всё же неожиданный прием в «Собачьем сердце» есть. Здесь интересный выбор актёров. Шарикова сыграл Сергей Путинцев, и это яркая актерская работа, а 60-летнего профессора Преображенского - 24-летний Дмитрий Трифонов и сыграл замечательно, у него даже голос изменился.

- И взгляд тоже, - добавляет Константин Тришин. – У Дмитрий очень говорящие глаза. Я знал, кому даю Преображенского. А Сергей Путинцев был для меня открытием, мы с ним до этого не работали.

Я старался брать тех, кто рядом со мной в драмтеатре, чтобы была возможность в любой перерыв выйти порепетировать, что-то обсудить.

И в роли профессора Преображенского никого другого, кроме Дмитрий Трифонова, не видел, хотя у нас много прекрасных артистов, но в данной ситуации мне показалось интересным взять Дмитрия. Это же не психологический, а игровой театр. А в игровом театре интересно меняться возрастами.

Актерский состав спектакля минимален. На сцене всего шесть человек. Некоторые играли не одну роль и замечательно с этим справлялись.

- Я люблю такой прием чтобы у артиста не была возможности во время спектакля пойти покурить, отдохнуть, - смеется режиссер. - Я не расслабляюсь, и никто не расслабляется.

По словам режиссера, подготовка была долгой. Спектакль планировали выпустить в октябре 2023-го, потом - в ноябре, в декабре. Но, так как работы в театре много и сложно всех собрать на хорошую репетицию, премьера случилась только в январе.

Откуда собака

Отдельное спасибо Констинтину, так это за то, что не заставил Сергея Путинцева натянуть костюм собаки и превратиться в ротовую куклу. Роль пса Шарика досталась кукле-марионетке. Хотя у Константина есть собственный пёс Брют, с которым они неразлучны даже на репетициях, можно было бы его задействовать.

- Была идея моего Брюта поместить в спектакль, но я от неё отказался, пусть хоть кто-то в наше семье отдыхает, - говорит режиссер. - Я начал сотрудничать с калужским театром кукол, и мне показался интересным использовать куклу.

На любой площадке

Спектакль длится чуть больше часа, так как проект рассчитан на молодёжь, чтобы не было утомительно. Интересно, что художником по костюмам в этот раз выступила артистка драмтеатра Светлана Никифорова

- Светлана помогала нам, приходила на репетиции. Искала по всему городу костюмы, заходила в секонд-хенды, подняла все свои контакты, и собирала ото всюду по частичкам, - рассказывает Константин Тришин. - Практически все костюмы для спектакля были специально приобретены или сшиты.

А художником-постановщиком стал сам режиссер. Изначально предполагалось сделать на сцене декорации «Калабуховского дома» на Пречистенке.

Но со временем от этой идеи отказались, важно было, чтобы спектакль могли играть на любой площадке: и в библиотеке, и в актовом зале школы. Поэтому декораций минимум.

И в феврале «Собачье сердце» поедет по Калужской области, уже запланировано четыре спектакля. В Калуге же его можно будет посмотреть в ИКЦ 30 января в 15:00, 13 февраля в 13:00 и 14 февраля в 18:30.

А в это время

Судя по отзывам зрителей в группе «Внеклассная классика» в соцсетях, спектакль их зацепил, ни одного негативного комментария. Судите сами:

Повторюсь еще раз - это было великолепно! Браво режиссеру и актерам! Играли замечательно!!! Дмитрий Трифонов просто суперский профессор Преображенский! Веришь каждому слову! Шариков в исполнении Сергея Путинцева тоже получился хоть куда! Евгения Сергеева великолепна в своих преображениях из Зины в женщину в мужском костюме). А за то, что так емко, коротко, лаконично, эффектно и не изменяя сути передали настроение произведения - отдельная благодарность! Еще раз - браво!

Это великолепная интерпретация классического произведения. Игра актеров, сценическая постановка и эмоциональная глубина захватывают с первых минут. Безупречное исполнение идеально сочетается с потрясающей визуализацией сценического образа произведения.

Мои поздравления с премьерой!! "Желаю, чтобы все!...Долгой и счастливой жизни спектаклю…Нетривиально, со вкусом, зал внимал, смотрела стоя и не устала. Шарику отдельный привет..

Хороший спектакль! Сразу забирает внимание и не отпускает, хоть сюжет и известен. Динамично, насыщенно, разнообразно. Прекрасные актёрские работы! Спасибо создателям!