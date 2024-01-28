Шаманские ритуалы, изюбри и пение китов: Калужанин Алексей Алешко рассказал о поездке Байкал

Худрук Калужского театра кукол Алексей Алешко на днях вернулся из поездки на Байкал и поделился с нами своими впечатлениями.

- На Новый год мы обычно работаем, поэтому после праздников, у нас есть неделя отгулов, и каждую зиму я куда-то езжу, - говорит Алексей.

- В это время большинство людей уже выходит на работу, туристический поток спадает, и можно спокойно походить, посмотреть, сфотографировать красивые места.

- Билеты старюсь покупать по акциям. Я подписан на авиакомпании, они присылают спецпредложения, промокоды. Билеты на Байкал – на самолет до Иркутска – я купил в сентябре за 12 тыс (туда и обратно).

Затем связался с местным турагентом, написал, когда могу прилететь, он мне скинул туры. Я выбрал, что больше подходит, и мы удаленно подписали договор.

Интересно, что в такие туры присылают памятку, что с собой надо взять, как быть одетым. И три дня я провёл на Байкале, а потом три дня в Иркутске.

Сбился сон

- В Иркутск я вылетел 11 января. Перелёт занимает 6 часов. Обычно я легко переношу дорогу. Но так далеко ещё не ездил, и сильной смены часовых поясов не ощущал. А у нас разница с Иркутском - 5 часов.

Вылетаешь вечером из Москвы и прилетаешь по местному времени в 7 утра, а по-нашему это 2 часа ночи. И уже не поспишь, потому что утро и впереди день.

Перестройка проходит тяжело. У меня всё сбилось, я не мог спать. День насыщенный, ты много ходишь, в 9 вечера возвращаешься в номер уставшим, но по-нашему времени это только 4 часа дня.

А когда прилетел домой, спал в самолете и ещё два дня дома отсыпался. Приходил с работы, ложился 8-9 вечера и спал до 9 утра. Поэтому, если вы собираетесь на Байкал, надо такую особенность учитывать.

Как в детстве

- Побывать на Байкал я мечтал давно. Это такое сакральное место, где можно получить ответы на какие-то давние вопросы, это как общение с самим собой.

Байкал имеет статус озера. Но, по исследованиям ученых, это зарождающийся океан. Любое озеро имеет свой срок, как и все на Земле. Оно рождается и умирает. А у Байкала эти сроки давно прошли, но всё равно каждый год он обновляется, живет. И это чудо, которое не подчиняется никаким законам природы.

В нашей группе было 10 человек. Мы приехали на остров Ольхон – самый большой на Байкале. Жили в местечке Хужир. Но до него ещё надо добраться. Он находится посередине острова.

Мне повезло, потому что сейчас на Байкале начал образовываться лёд. Там до конца декабря ходят паромы. С иркутской стороны есть пролив между материком и островом - Малое море. Он уже замерз. Но официальной дороги нет, только катера на воздушной подушке ходят.

Прочный лёд встанет только в феврале, тогда откроют дорогу, пустят автобусы, машины, на льду появятся дорожные знаки. Дорога будет функционировать в феврале-марте. А с марта-апреля вновь - переходный период. Лёд на Байкале может стоять до конца мая. Вокруг всё цветёт, а в воде льдины плавают.

- Сейчас лёд чистейший. Меня просили записать видео льда. Рядом с берегом я прикладывал ко льду телефон, включал видео и водил камерой по ледяной поверхности Байкала. Это красота несусветная!

От перепада температур идут трещины, образуются торосы - ледяные нагромождения. Почти каждый день все меняется. Байкал живой, он трещит. Ходить страшно, будто под тобой стекло.

А если катер «Хивус» рядом бежит, давление меняется, Байкал реагирует. Местные называют это пением китов. Хотя киты там не водятся, и никто не знает, как они поют.

-Воду из самого Байкала я не пил (у некоторых туристов есть такая традиция), но снега, честно признаться, поел, как в детстве.

Там вообще ощущение детства. Ты весь день на природе. Зима. Ты тепло одет, карабкаешься по льду как черепашка, ползаешь, барахтаешься, сосульки рассматриваешь, в гроты залезаешь.

Такое ребяческое веселье. Эмоций много. Природа! И больше ничего не нужно, ты настолько напитываешься, отдыхаешь от работы, людей, гаджетов.

Шаманские традиции

- Мы жили возле скалы Шаманки на мысе Бурхан. Изучали остров.

На двух «буханках» ездили на самую северную часть, смотрели разные шаманские штучки: как надо бурханиться чем-то белым, задобрить богов. Бурхан - имя верховного божества.

Когда бурханятся, окунают в молоко безымянный палец и брызгают по четырем сторонам света. В этот момент важно думать о хорошем. Или белый рис сыплют, птички бегают, собирают его.

На Байкале сильные ветра, снега, огромные волны, и человек благодарил богов за возможность заниматься промыслами. Там всё пронизано шаманской культурой.

- На Ольхоне стоят сэргэ – родовые столбы, сверху до низу обвязанные разноцветными лентами. Это сакральное место с особой энергетикой. Каждый цвет ленточки имеет своё значение.

Считается, что сэргэ связывают между собой три мира. Но они находится и в других местах, как дань предкам.

Есть остров Огой, где стоит буддистская Ступа просветления. Считается, что если пройти босиком вокруг 107 раз, прикоснуться к ней и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Наедине с природой

- На Байкале 230 дней в году солнечно, нам стоит только позавидовать. В первый день нашего приезда было пасмурно, я расстроился, но потом все дни сияло солнце. Когда я уезжал из Калуги, как раз стояли морозы, а на Байкале было даже теплей. Но там много воды, скалистая местность и сильные ветра.

Хужир прикрыт, холод не так ощущается. А когда мы поехали на мыс Хобой, почувствовали байкальскую зиму. Хобой – самая северная точка, где сходятся Малое море и Большое море.

И ты видишь панораму: Малое море замерзло, а с другой стороны - вода. И в этот день было очень ветрено, поэтому казалось холодней, чем на самом деле.

На Байкале ты наедине с природой. Нам встречались изюбри - это разновидность благородного оленя. На Ольхоне нет хищников. И олени там спокойно обитают. Ты видишь, как они ведут себя в дикой природе, это очень здорово.

В нашей группе оказался местный фотограф, который 17 лет назад приехал на Байкал автостопом и остался там. Преподаёт в школе, завёл своё хозяйство. К нему на соседский пустующий участок приходит лис с его котом играть.

На Байкале ты чувствуешь себя маленькой частичкой большого мира. Мы гости на этой планете и надо любить, уважать, беречь природу. Это же так красиво! Там прямо мощь, и она показывает человеку его место.

Пока мы гуляли, водители готовили нам уху из омуля. И мы ели под открытым небом. А когда ты целый день гуляешь на свежем воздухе, еда ещё вкусней!

Катались на коньках. Взять коньки на прокат стоит 500 рублей в сутки. Тебя отвозят в удобное место, где хороший лёд, красивый вид. Катаешься, рассматриваешь наплески (когда ветрено, вода находит на берег и замерзает), ледяные гроты, пещеры, куда можно залезть, и там даже теплей.

Звездное небо

- Ужин у нас был в 8 часов. Кормили очень хорошо, три раза в день. Сейчас и на Байкал приходит европеизация, продукты там все привычные. Но есть и местные традиционные блюда, например, мы ели позы – это типа хинкали из теста и фарша.

А после ужина ходили смотреть на звезды. Небо там потрясающее. В отличие от городов там мало светового шума. На Ольхоне долго время не было электричества. Только в 2005 году по дну озера провели кабель.

А до этого местные заводы имели мощные генераторы, обеспечивающие население светом. И звёзды яркие, как ожерелье. Начинаешь изучать звездное небо, оно там немного другое, нам непривычное. А потом возвращались в номер и спали без задних ног.

Прогулки по Иркутску

- Последний день перед самолетом я провел в Иркутске. Город красивый. Он стоит на реке Ангаре. Это единственная река, которая вытекает из Байкала. В него впадает более 300 речушек, а вытекает только Ангара.

Иркутск был основан в ХVII веке и интересен тем, что туда были сосланы декабристы. Они много сделали, чтобы Иркутск приобрел культурные черты. Дома декабристов были центром притяжения, там проходили балы.

С декабристов же были сняты все титулы, но в Иркутске их все равно называли князьями. Там есть дома Волконских, Трубецких. Волконские прожили в Иркутске более 20 лет. У них был зимний сад, теплицы. Они учили крестьян выращивать разные культуры. У них на Новый год были ананасы.

Очень красивая историческая часть города – это деревянные постройки, резные улицы, целый квартал. Отреставрированные красивые, кружевные дома. Много и старого жилого фонда, есть покосившиеся домики, окна уже под землей, они, конечно, отживают свой век. Но и кружевной новодел, стилизованный под старину, строится.

К Новому году по городу расставили множество скульптур из льда. Там же одно время жил Леонид Гайдай. И есть памятник: сидит Гайдай, напротив него – Трус, Балбес и Бывалый. А рядом изо льда сделали машину из фильма и съемочную камеру.

На одной из улиц стоит ледяной бабр (так называли тигра, который обитает в окрестностях) – символ Иркутска. Возле выставки, посвященной хоккею, установили ледяных хоккеистов.

Есть ледяная копия старой советской елочной игрушки «Снежная королева». По всему городу ледяная феерия.

Я зашел в иркутский театр кукол, он называется «Аистёнок» Коллеги поживают хорошо. Познакомился с директором и главным режиссером, на репетицию сходил.

Сейчас они меняют состав спектакля «Алые паруса», вводят молодых актёров. Очень интересно было увидеть работу коллег. Театр кукол у них сильный, находится он в историческом центре, в красивом здании.

Сходил в драмтеатр, он тоже в красивом здании конца ХIХ века, посмотрел Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Был в краеведческом музее, в музее истории Иркутска.

Зашёл в галерею современного искусства, там выставлены местные авторы. Это очень необычное пространство. Там можно увидеть мистические скульптуры бурятского мастера Даши Намдакова.

Были мысли доехать в Улан-Удэ, там рядом Бурятия, шаманская культура. Очень интересно, когда соприкасаются этносы, религии, обычаи. Но времени не хватило, будет повод вернуться в эти места ещё раз.