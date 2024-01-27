Почему девяностые для калужского рока выдались скорее замороженными, чем лихими

В новом году мы продолжаем наш цикл статей о жизни калужской рок-тусовки в советское и раннее постсоветское время.

Все статьи цикла вы можете прочитать по ссылке: Музыка СССР.

А начнем этот год с того, что закончим рассказ о калужском рок-клубе и группах периода СССР и шагнем в лихие девяностые, которые в плане музыки в Калуге были не шибко-то и лихими.

Последне десятилетие века

1990-й год, на самом деле ничего интересного не привнес в музыкальную жизнь Калуги. Но сначала я вернусь в 1989 год и немного расскажу о фестивале журнала «Аврора».

Этот год ленинградский журнал во главе с журналистом Александром ЖИТИНСКИМ устроил на Большой площади Елагина острова, в ЦПКиО им С.М. Кирова девятидневный рок-марафон.

С 16 по 24 сентября на сцене выступили 94 группы. Среди наиболее известных на тот момент:

«Бригадный подряд»,

«Время любить»,

«Записки мертвого человека»,

«Аутодафе»,

«Отражение»,

«Апрельский марш»,

«Восточный синдром»,

«НАТЕ»,

«Опасные соседи»,

«Зоопарк»,

«Чайф»,

«АУ»,

«Ноль»,

«Мифы»,

«Разные люди»,

«Присутствие»,

«НОМ»,

«Рок-Штат»,

«Пикник»,

«Аукцион»,

«Водопад им. Вахтанга Кикабидзе»,

«Фронт»,

«Крематорий»,

Борис Гребенщиков (признан иноагентом).

16 сентября на этом масштабном фестивале выступила и калужская группа – «КБ Дефектов». На фестиваль группа попала благодаря своей магнитофонной пленке, которую калужане отправили Александру Житинскому, чтобы тот дал свою рецензию.

Ну а жизнь в самой Калуге проходила несколько тихо. Даже заезжих знаменитостей было маловато. О том, кто к нам приезжал в тот период можно прочитать в статье, рассказывающей о гастролях 1988-89 годов: В Калуге «Телевизор» навевал на рокеров скуку, «Ноль» порвал баяном, а Майк Науменко устал и поддал

1990-е. Helter Skelter

Любовь-печаль

10 февраля 1990 года в кинотеатре «Центральный» был устроен ночной кинопоказ нового фильма Сергея Соловьева «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви». Надо заметить, что такие ночные шоу стали на недолгое время регулярными. Если та ночь прошла под названием «После полуночи», то последующие проходили под вывеской «Ночное рандеву».

В программе - дискотека «Радуга». Она проходила в цоколе, где тогда было кафе-мороженое, а с 1996 года открылся клуб «Синема».

В зале состоялись выступление рок-барда Игоря ДВОРНИКОВА, танцевальное шоу «Молодость» и, собственно, показ фильма.

Начиналось действо в полночь и заканчивалось в шесть утра.

Еще одно подобное шоу прошло в ДК «Строитель» 14 апреля. В анонсе мероприятия значилось:

«Шоу-представление «Ночной визит». В программе: встреча с сексопатологом (премьера эротического фильма), с артистом эстрады В. Сапачевым, с дискотекой «120 минут», с популярным танцем ламбада (показ и разучивание), с джазовым ансамблем «Хобби», с рок-группой «Шок», разыгрывается лотерея, проводятся конкурсы, аттракционы, игры, организована выставка-продажа работ молодых художников. К вашим услугам: шахматно-шашечная комната, настольный теннис, читальный зал, кафе. Увидеть желаемое и проявить свои реальные возможности поможет вам ночной марафон, который начнется в 22 часа и продлится до 6 утра».

Осенью, в том же ДК «Строитель» прошел очередной концерт калужских рок-групп. Среди прочих выступали «Дети лейтенанта Шмидта» и знаменитый на тот момент шоумен и панк Паспорт (Алексей ЕВСЕЕВ) с группой «Черный холодильник». В ее составе так же был известный в калужской рок-тусовке Владимир «Рэд» ЛАДЫГИН. В начале девяностых он стал известным, собрав группу Helter Skelter.

Год закончился декабрьским «хэви-метал слетом» в Концертном зале. Его местные металлисты запомнили благодаря приезду в город Калугу группы «Понтий Пилат». Ее вокалист Павел НЕКРАСОВ впоследствии станет лидером группы «Валькирия».

Калужскую метал сцену в тот вечер представляла одна из старейших на тот момент калужских групп «Стайер», в 1991 году отметившая свое десятилетие.

Костяк ее состава на тот момент составляли:

Сергей СТРОКАНЬ – гитара,

Александр ХАРИТОНОВ – бас-гитара,

Павел ХАРИТОНОВ – вокал.

Также на концерте выступила известная местным металлистам группа «Цербер».

Предлагаем посмотреть видео того концерта:

Отмены, отмены...

В 1991 году вновь появившийся в Калуге Евгений Горин совместно с Андреем Гусевым - заместителем редактора газеты «Окно», которая, к сожалению, быстро прекратила свою деятельность, попытался устроить большой рок-фестиваль.

В числе участников были заявлены:

«Калинов мост»,

«Телевизор»,

«Альянс»,

«Петр МАМОНОВ и Алексей»,

«Николай Коперник»,

«Внезапный сыч»,

«Новые композиторы».

Также на фестиваль пригласили Артемия Троицкого, Центральное и Ленинградское телевидение, «Комсомольскую правду», «Московский Комсомолец», «Смену», а также рок-издания: «Урлайт», «Иванов».

Но этот грандиозный сейшен был отменен по экономической причине. На все это великолепие попросту не нашлось денег…

Увы, не состоялся и еще один крупный концерт, который в конце сентября в ДК им. 60-летия Октября (ныне КТЗ) запланировал радиожурналист Игорь ФАДЕЕВ.

По составу участников он должен был быть покруче, чем у Горина с Гусевым:

«Агата Кристи»,

«Настя»,

«Ассоциация»,

«Отражения»,

«Знаки-Препинаки»,

«Лига Блюза»,

«Крематорий».

Из калужан на концерте были заявлены:

«Крестный ход»,

«Дети лейтенанта Шмидта»,

Максим Шевченко,

«Вдоль Шва».

Последний коллектив состоял из двух участников группы «Винсаний Анджей Марк».

1991 год. «Дети лейтенанта Шмидта». Фото из газеты «Провинция Информ».

«Дети лейтенанта Шмидта»

Что касается одной из самых популярных калужских групп того времени, то они весной 1991 года приняли участие в сольном концерте Александра БЕЛОГО «По дороге в Голливуд».

В самом начале девяностых Саша стал известен своими лирическими композициями: «Фея вьюг», «Не прожить мне без тебя». Затем, сменив фамилию на Андреев, он долгое время работал в Государственном джазовом оркестре под управлением Олега ЛУНДСТРЕМА и в вокальном джаз-квартете «Москва–транзит».

Сейчас Александр выступает в составе Jazzatov Band и в кавер-группе «Совок». С Александром так же выступала и группа «Пророк».

Я помню тот концерт. В 1991 году еще учился в школе и был в составе организаторов дискотеки «Студия 23». Мы часто сдавали в аренду наше богатое звуковое оборудование многим калужским шоу-программам и концертам.

Увы, но на том концерте в ДК КЗТА (ныне «Орион») было очень мало народа.

А в конце августа 1991 года «ДЛШ» устроили свой сейшн в киноконцертном зале гостиницы «Зуль».

Вновь в подготовке концерта принимала участие дискотека «Студия 23» и ее руководитель Владимир РУСАНОВ.

В составе «ДЛШ» на тот момент значились:

Александр ИВАНОВ – клавишные,

Николай СТЕПАНОВ – вокал,

Олег ЗИНОВКИН – гитара,

Сергей СМИРНОВ – бас-гитара,

Михаил МАМОЧКИН – ударные.

В это же время в Калуге на улице Никитина и в клубе Машзавода, усилиями Владимира ФЕРАПОНТОВА появляется студия звукозаписи «САХ-рекордз», звукорежиссером которой был Михаил БОГАТЫРЕВ.

Уже в первые месяцы работы студии на ней выходит альбом «Странник» Андрея АРТАМОНОВА.

В записи принимали калужские музыканты:

Геннадий ЖАРОВ – клавишные, бас-гитара,

Николай ДЕМЕНТЬЕВ – гитара,

Михаил БОГАТЫРЕВ – ударные.

Следующими, кто записался на этой студии стала загадочная металлическая группа «Трашед», в составе которой были музыканты, взявшие себе псевдонимы:

Ник Дэмиан – гитара,

Джордж Бернер – бас-гитара,

Майк Макгоднер – ударные.

За этими псевдонимами скрывались все те же Жаров, Дементьев и Богатырев.

В 1992 году они укатили в Германию выступать по клубам, но более я ничего об этой группе не слышал.

1991 Стайер. Фото Сергея Поварова из газеты «Провинция Информ».

Халявный сейшен

Новый 1992 год ознаменовался большим апрельским концертом в ДК «КЭМЗ». На радость доморощенным металлистам, коих в зале было меньше, чем музыкантов на сцене, вполне прилично выступила группа «Крестный ход».

Выступили и рокеры из других городов:

«Аппарат» из Архангельска,

«Мортимер» из Костромы,

«Каркас» из Москвы

и еще один столичный состав, который был тогда уже достаточно известен – «Холостой выстрел».

Все музыканты приехали в Калугу бесплатно, на свои же деньги, просто из желания выступить в нашем городе.

Замороженное состояние

Еще один концерт должен был состоятся весной 1992 года, но был отменен из-за плохой организации. На сцене должны были выступить «Дети лейтенанта Шмидта» и Helter Skelter.

Что касается последней. Helter Skelter появились в нашем городе в самом начале девяностых. Группу собрал бывший участник «Черного холодильника» Владимир «Рэд» Ладыгин. Уже в начале 90-х группа успела записать несколько магнитофонных альбомов. В составе постоянно менялись барабанщики.

Были выступления в знаменитом питерском клубе «Там-там» и в городе Кривой Рог. Но с начала 1994 года группа находится в «замороженном» состоянии. На самом деле в «замороженном» состоянии в то время находился весь калужский рок.

Правда, именно в тот период появляется группа Festerguts, оставившая очень яркий след в калужской рок-тусовке. О ней у нас уже скоро выйдет большой материал.

К концу девяностых в Калуге появляются несколько новых команд, а Валентин Черняк начинает устраивать свои рок-фестивали.

Но обо всем об этом в следующий раз.

А пока, если что-то пропустили, вы можете почитатьс другие статьи нашего цикла. Они находятся по ссылке: Музыка СССР.