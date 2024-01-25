«Я буду век ему верна»: где посмотреть в Калуге настоящую классику

Классика – это то, что всегда современно.

На этой неделе название многих событий вам покажется знакомым, поэтому вы будете знать, чего ожидать. Как обычно мы подготовили для вас нашу традиционную еженедельную афишу.

Итак, начнем.

Инновационный культурный центр (Октябрьская, 17А)

28 января в 19:00 пройдет спектакль «АННА. Монолог без слов».

Моноспектакль по мотивам произведения Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Для зрителей исполнят авторские композиции и продемонстрируют нестандартный пластический рисунок-исследование. Постановку будет сопровождать «говорящий» видеоряд. Гостям покажут и расскажут историю женщины XIX века языком современной хореографии.

Арена КТЗ (Московская, 212)

1 февраля в 19:00 состоится концерт «Глеб САМОЙЛОВ с симфоническим оркестром. АГАТА КРИСТИ. 35 лет на бис».

Мероприятие приурочили к празднованию 35-летия группы. Глеб Самойлов вместе со своими музыкальными товарищами вновь решили подарить зрителям возможность насладиться знаменитыми композициями. Прозвучат не только такие хиты, как «Опиум», «Ковер-самолет», «Как на войне», но и настоящие раритеты.

2 февраля в 19:00 пройдет концерт «Горшенев. Песни брата».

Это концерт памяти Михаила Горшенева, более известного, как Горшок, он же основатель группы «Король и Шут». Одни из самых знаменитых музыкальных композиций коллектива: «Кукла колдуна», «Лесник» и «Ели мясо мужики».

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

27 января в 17:00 пройдет «Концерт фортепианной музыки. Станислав Корчагин».

Молодой исполнитель является выпускником РАМ им. Гнесиных. Станислав Корчагин - победитель международного конкурса им. С. Прокофьева 2011, дипломант VII Международного конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко (2018), он также играл в серии концертов Kawai в Германии (Дюссельдорф, Крефельд, Линденберг). Буквально в прошлом, 2023 году, музыкант принимал участие в фестивале Шопеновского общества в городе Дармштадт (Германия). Сейчас артист выступает на концертах и преподает в Российской Академии музыки имени Гнесиных.

31 января в 19:00 состоится «Концерт Романа Ланкина и Сергея Шитова».

Роман Ланкин – востребованный исполнитель авторских песен, обладатель Гран-при и Приза зрительских симпатий международного Фестиваля «Петербургский аккорд». Отличительная черта его творчества – аранжировки и нестандартные трактовки традиционных произведений. Сергей Шитов – «Король московского кларнета», солист Президентского оркестра и руководитель группы «26 Герц». В программе зрители услышат классические и современные авторские песни, также их ждут джазовые импровизации и экспромты, а еще бразильская босса – нова.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

26 января в 11:00 и 13:00 состоится концерт «Запомни, этот город – Ленинград! Запомни, эти люди – ленинградцы!»

Программа посвящена 80-летию снятия блокады города. 27 января 1944 года ленинградцы были освобождены от плена, в котором они провели долгие 872 дня. Чтобы сохранять историческую память, был организован этот концерт. Зрители услышат песни военных лет, которые вдохновляли солдат на совершение подвигов, а простому народу помогали выстоять в это суровое время. Также будут музыкальные произведения, которые создавались после войны: «На дороге жизни» Александра Розенбаума; «Дети Ленинграда» Дмитрия Булавинцева и другие.

28 января в 11:00 пройдет «Сказка для самых маленьких «Муха-Цокотуха».

Интерактивно-игровая музыкальная программа погрузит малышей в русскую ярмарку-сказку. Дети отправятся на базар вместе с Мухой-Цокотухой, купят самовар и узнают, что будет, если не пригласить кого-то на чаепитие.

29 января в 16:00 состоится «Трансляция концерта русского народного хора им. Пятницкого».

Хор по праву является национальным достоянием нашей страны. Он основан 2 марта 1911, а его создатель – исследователь, собиратель и пропагандист русского народного творчества Митрофан Ефимович Пятницкий. В составе хора лучшие артисты из 30-ти регионов России. Среди них свыше 40 лауреатов региональных, всероссийских и международных конкурсов.

31 января в 16:00 пройдет «Трансляция концерта камерного ансамбля «Солисты Москвы».

Дирижер - Юрий Башмет. В программе: Вивальди «Времена года». Зрители услышат сопрано, меццо-сопрано и скрипку.

1 февраля в 19:00 состоится концерт «Ave Maria».

Слова католической молитвы, которые составлены из двух фрагментов Евангелия от Луки около 1000 лет назад. Солисты филармонии исполнят для зрителей «Ave Maria» известных композиторов разных времен с XVIII по XX вв.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

26 января в 18:30 состоится спектакль «Вечно живые (летят журавли)».

Это история о двух влюбленных, жизнь которых омрачило страшное событие – война. Сколько хорошего пара могла сделать для людей! Борис – прекрасный инженер, а Вероника – первоклассный скульптор. Как они переживут эти суровые испытания, которые подкинула им судьба? А самое главное, смогут ли они сделать правильный нравственный выбор, ведь такое тяжелое время раскрывает самые мрачные уголки человеческой души.

27 января в 18:30 состоится спектакль «Интимная комедия».

Две пары молодоженов из Англии приехали во Францию и поселились в одной гостинице. Казалось бы, что может испортить столь прекрасный медовый месяц? Кое-что все же есть. Одна из пар до этого уже состояла в браке и развелась с жутким скандалом.

27 января в 19:00 пройдет спектакль «Хармсюита».

Что вы увидите на сцене? Самый настоящий абсурд! Зрителям покажут клоунаду, нелепую шутовскую и лишенную логики постановку. Не обойдется и без черного юмора.

28 января в 12:00 пройдет спектакль для детской аудитории «Звериные стихи».

Постановка основана на стихах знаменитого поэта Саши Черного. Дети и их родители увидят не только прочтение песен и стихотворных произведений из циклов «Зверье», «Зверюшки», они станут свидетелями волшебного сказочного карнавала. Ведь поэт «серебряного века» невероятно любил малышей и зверюшек, поэтому уделял им особое место в своих зарифмованных строках.

28 января в 18:30 пройдет спектакль «Ханума».

Князь, лишившийся своего состояния, спешно ищет богатую невесту, а купец ради титула готов выдать замуж за старика свою единственную дочь. Вот только девушка не согласна, она любит другого - бедного учителя. Когда ситуация с женитьбой столь неоднозначна, за дело берется знаменитая сваха Ханума.

30 января в 18:30 состоится спектакль «Бобок».

Рассказ, по которому поставлен спектакль, написал Достоевский еще в 1843 году. Спившийся литератор забредает ночью на кладбище и внезапно начинает слышать покойников. Оказывается, после смерти усопшие все еще могут испытывать чувства и вести диалог. Так, пьянчуга становится невольным слушателем сплетен обитателей загробного мира.

31 января в 18:30 состоится спектакль «Примадонны, или шоу продолжается».

Два приятеля Майкл Кларк и Пол Гейбл гастролируют по США. Однако заработать большие деньги у них так и не получается. Если в кармане ни копейки, остается только одно – надежда на счастливую случайность. И чудо происходит! В газете они видят объявление, что умирающая старушка с огромным состоянием ищет двух своих наследниц, которых не видела уже много лет. Недолго думая, актеры вновь примеряют на себя уже знакомые женские образы и едут к бывшей звезде мюзиклов Флоренс Снайдер.

31 января в 19:00 пройдет спектакль «Вечер».

В одной белорусской деревеньке под названием Вешки осталось лишь трое стариков. От Микиты, сварливого по своей природе мужика, дети уехали в город. Василь тоже давно живет один и лишь иногда сын шлет ему письма. У Ганы погиб на войне супруг и трое детей, остался лишь сын, правда, жизнь не была к нему благосклонна, он сидит в тюрьме.

1 февраля в 18:30 пройдет спектакль «Борис Годунов» по пьесе Александра Сергеевича Пушкина.

Боярин Борис Годунов был избран царем в 1597 году. Правда, правил он недолго, лишь до 1605 года. По-настоящему развернуться ему не дали. Властитель оказался в центре скандалов и интриг, его даже обвинили в убийстве сына Ивана Грозного. В своем произведении Пушкин поднимает тему об искушении властью, о трудностях правителя и о том, что нужно сделать народу, чтобы жить мирно и счастливо.

2 февраля в 18:30 состоится спектакль «Онегин».

Пушкин написал в письме поэту Петру Вяземскому такие слова: - Я пишу теперь не роман, а роман в стихах: дьявольская разница.

Молодой эгоистичный аристократ по имени Евгений приезжает в деревню, где в него влюбляется юная девушка Татьяна, однако мужчина ее отвергает. Проходит время, она выходит замуж за высокопоставленного человека и становится светской дамой. Девушка становится нужна Онегину, однако на этот раз отказ получает уже Евгений.