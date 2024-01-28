Людмила Варламова привезла в Калугу «Семейные ценности»

Выставка в Калужском музее изобразительных искусств рассказывает о трёх поколениях одной семьи.

Называется выставка «Семейные ценности» и увидеть её можно до 25 февраля.

Здесь четыре московских художника. Каждый по-своему уникален.

Евгений Расторгуев и его жена Тамара Гусева - первое, старшее, уже ушедшее поколение семьи. Они родились в послереволюционные годы, Евгений Анатольевич в 1920-м, в Нижегородской губернии, в селе под Городцом, в интеллигентной семье. Его отец был преподавателем.

Рисовал Евгений с детства, поступил в Горьковское художественное училище, там познакомился с будущей женой, театральным художником Тамарой Гусевой.

Тамара Петровна – родом из Питера, родилась в 1918-м. Потом переехала в Нижний Новгород.

Была замужем за художником Алексеем Варламовым, которого выросшие в Советском Союзе помнят по картинке «Ленин с детворой» в букваре. В этом браке родился сын Александр.

Но потом супруги разошлись. Тамара вышла замуж за Евгения Расторгуева, и они счастливо пожили вместе всю жизнь.

Второе поколение художников этой семьи - Людмила Варламова, вдова сына Тамары Гусевой. Александр Варламов не был художником, зато женился на талантливой художнице.

Их дочь Наталья тоже творческий человек, художник-аниматор, иллюстратор. Это уже третье поколение.

Евгений Расторгуев «Дурачок», 2002 год.

Прошёл всю войну

За границей Евгения Расторгуева называли «Русским Шагалом». Его персонажи смешные, трогательные, наивные. В работах всегда состояние спокойствия, тепла и доброй иронии.

В зале будто идёт разговор между картинами. Часто на них встречается детская вертушка, у Расторгуева это символ фантазии, творческого полёта, мечты. Он любил рисовать свой город детства Городец, брал оттуда многие сюжеты.

И у этого художника - свой почерк. Ты всегда узнаешь, что это – Расторгуев.

Евгений Расторгуев «Променад», 2008 год. Эту картину художник нарисовал за год за смерти. Его не стало в 2009 году.

Кстати, Евгений Анатольевич занимался не только живописью, но и книги писал, был членом Союза писателей, а принимала его туда Римма Казакова. Расторгуев прожил долгую жизнь, был свидетелем разных исторических событий.

И с 1950-х годов вёл записи, которые потом собрал в книгу «Записки из зазеркалья».

- Я знала Евгения Анатольевича и Тамару Петровну с детства. Они стали моими близкими людьми. И для меня они не ушли, я их очень люблю, – на открытие выставки приехала Людмила ВАРЛАМОВА. - Это были прекрасные люди – умные, интеллигентные. У них дома была великолепная библиотека. Мы вместе ходили на пленэры.

Евгений Расторгуев – наш мэтр, мы его звали Евгений - гений. Его работы находятся в Третьяковке, в Русском музее, в частных коллекциях в нашей стране и за рубежом.

Евгений Анатольевич прошел войну, у него больше 100 военных работ. Потом закончил суриковский институт, учился у Сергея Васильевича Герасимова. Тот взял его на живописный факультет по его фронтовым работам. Это потрясающие вещи!

Как я заметила, люди, которые прошли войну, не говорили о ней. Для них война – испытание, боль, печаль. И Евгений Анатольевич свои фронтовые работы нам не показывал, они были просто спрятаны в папке.

А когда его не стало, я увидела их и была поражена. Мы потом показали эти рисунки, сделали выставки.

Евгений Расторгуев «Собиратель ракушек», 2001 год.

- Самое интересное, что сейчас в соседнем зале вашего музея идёт выставка «Неизвестные шедевры», где есть работа Моисеенко. Это питерский художник, они с Евгением Анатольевичем дружили. В 1940 году вместе выставлялись в Москве, там и познакомились.

А в 1941-м Евгения призвали на Ленинградский фронт. И, когда они копали окопы, он увидел, что Моисеенко ведут под ружье. Спрашивает: «Вы куда его?» Ему отвечают: «У него нет документов».

Тогда Евгений вступился за друга, сказал, что знает его, что это художник, они вместе выставлялись. Спас его от расстрела. И никогда никому об этом не говорил.

Мы узнали эту историю, когда Моисенко рассказал её нашему знакомому искусствоведу. Можно сказать, что Евгений Анатольевич подвиг совершил, не побоялся вступиться.

Работа Тамары Гусевой.

Работа Тамары Гусевой. Эскиз костюмов персонажей к пьесе Погодина «Человек с ружьем», 1969 год.

С любовью к Пушкину

Главные семейные ценности Людмилы Варламовой – это работы её родных, её семьи. Сама Людмила художник-экспериментатор, занимается живописью, графикой, росписью по фарфору, делает иллюстрации, создает коллажи.

Смешивает материалы, техники. Рисует на тканях – черном бархате, гобелене, легких вуалях. В Калугу Людмила привезла необычные работы, выполненные офсетной краской. А посвящены они Пушкину.

Работа Людмилы Варламовой «Пиковая дама», 1998 год.

- Я намерено выбрала пушкинскую тему: в этом году мы отмечаем 225-летие Пушкина. У меня уже была выставка в Полотняном Заводе, я очень люблю это место, там потрясающая атмосфера, потрясающие люди.

А рисовала я на металлической пластине, используя офсетную краску. И потом отпечатывала на бумаге. Когда отпечатываешь, ещё можно дорисовать, но делать это нужно очень быстро: офсетная краска мгновенно сохнет. Поэтому я бежала в ванную, смачивала и быстро-быстро какие-то детали дорисовывала.

У меня большая серия этих работ. Я их начала создавать её в 1998 году. А впервые показала в 2000 -м в Камеруне. Была выставка в русском посольстве.

А знаете, почему в Камеруне? Они считают, что предки Пушкина были из Камеруна. И там на открытии местные девочки танцевали, пели, читали стихи Пушкина, это было чудесно!

Я люблю Пушкина, и до сих пор продолжаю эту тему, не бросаю, она неисчерпаема. Некоторые вещи из пушкинской серии есть у маэстро Спивакова, я этим очень горда.

Работа Людмилы Варламовой «Прогулка Татьяны», 1998 год.

Работа Людмилы Варламовой «Поэт и дама», 1998 год.

Выбрала анимацию

Дочь Людмилы Наталья Варламова продолжила творческую династию. Она закончила ВГИК. Наташа художник-постановщик анимационных фильмов. У неё много проектов.

Она работала на Союзмультфильме, была художником -постановщиком кукольного мультфильма «Привередливая мышка», который получил главный приз в Сеуле как лучший фильм для детей.

Занималась созданием рекламных роликов, один из них завоевал «Серебряного Дельфина» на Канском фестивале рекламы. А сейчас Наташа преподает и в свободное время продолжает рисовать.

Работа Натальи Варламовой «Копенгаген». Иллюстрация к циклу произведений «Кочевая сказка», 2020 год.

Анимацию Наталья выбрала не случайно: её бабушка Тамара Гусева училась во ВГИКЕ, сделала мультфильм «Сармико», а потом её пригласили в театр, и она всю оставшуюся жизнь была театральным художником, создавала костюмы, декорации и писала картины.

Внучку Наталья Петровна и Евгений Анатольевич обожали.

- Я помню, Наташе было три года, мы все вместе пошли в Пушкинский музей, - рассказывает Людмила ВАРЛАМОВА. - Она сидит у деда на руках и говорит: «Дедуля, мне понравились золотые рыбки Матисса». И Евгений Анатольевич был в таком восторге.

Он говорил, что все дети гениальные до определенного возраста, это уже потом что-то с ним происходит. Евгений Анатольевич и Тамара Петровна много ездили по миру, в разных странах открывались их выставки, брали и Наташу. Всегда были вместе.

Людмила Варламова бережет семейные работы и мечтает, чтобы их увидели в разных городах.