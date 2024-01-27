Калужский фармацевт создает гербарий лекарственных трав из бисера

В Доме мастеров до 15 февраля царит «Магия бисера».

Свои волшебные работы привезла сюда мастерица из Товарково Людмила Шугулёва.

И это надо видеть!

Как в природе

Цветы в вазе, украшения, аксессуары, миниатюрные игрушки – всё из бисера и полудрагоценных камней, всё – авторские вещи. Сейчас бисера какого только нет: сверкающий, как стразы, гранёный, переливающийся голографический, прозрачный и матовый, металлик, с напылением...

Серьги, колье, браслеты выглядят очень эффектно и современно. Гости, пришедшие на открытие выставки, сразу попросили примерить всю эту красоту и устроить модный показ.

Сама мастерица дополнила свой образ цветочным колье из бисера. Цветы – особая любовь Людмилы Владимировны, потому что она, фармацевт по профессии, работает в аптеке и знает все о лекарственных растениях, собирает их и создаёт гербарий из бисера.

Каждый цветок, как настоящий, только из бисера.

- Срезаю цветочек, смотрю на него и прикидываю, какие техники бисероплетения могу использовать, чтобы его запечатлеть. Делаю цветок и - в вазочку, - рассказывает мастерица. - Моя профессия позволяет сплести приближенный к природе образец.

У меня никогда ландыш не будет из пяти лепестков, а семейство лютиковых с шестью тычинками. Это наука. И здесь можно будет изучать морфологию цветочков.

Когда я делаю их столько, что уже не помещаются в вазочку, то разделяю тематически, например: весна, лето, осень. Вот посмотрела - в каждом букете есть лекарственное растение. И теперь в планах на будущее - составить гербарий лекарственных трав.

Людмила Владимировна для гостей выставки провела экскурсию, рассказала о своих работах и разрешила примерить украшения .

В тяжёлое время

Рукоделием Людмила занималась с детства. Мама и бабушка научили её вязать спицами и крючком. Больше всего нравилось Людмиле тонкое французское кружево фриволите. А бисер – это любовь со второго взгляда. Раньше у мастерицы душа к нему не лежала. И занялась она им случайно.

- Всё началось в 2003 году с маленького объявления в газете, что требуются для надомного труда мастера бисероплетения, - вспоминает Людмила Владимировна. – А время было тяжёлое, зарплату в аптеке по полгода не платили, перспективы никакой.

Мой директор говорит: «Занимаешься рукоделием, поезжай, посмотри, что это такое». Я стала отказываться, потому что бисером не занималась и не любила его.

Но директор уговорил, сказал: «Попробуй, ты ничего не теряешь». Даже не помню, на какие деньги я поехала, кто мне их дал, зарплату-то не платили.

А вернулась с горящими глазам и набором бисера и самоцветов. Первым моим наставником была Ольга Сафронова. Она москвичка, и для неё это был бизнес.

А для нас – интересное творчество. Несколько лет я проработала с ней. Но потом интерес к бисеру стал падать, бизнес начал сворачиваться. Но бисероплетение осталось моим хобби на всю жизнь, не зависимо от того сколько оно мне приносит прибыли, и сколько убытка.

Новый проект

За 20 лет, что Людмилы Шегулёвой занимается бисером, у неё появились поклонницы.

- Каждый год одна женщина из Обнинска покупала у меня по цветочку, - говорит Людмила Владимировна.

- Сейчас у нее собралось много моих работ. И есть неповторимые экспонаты, которых у меня нет. А мастерица хлудневской глиняной игрушки Татьяна Полубинская - мой главный клиент по серёжкам. У неё самая большая их коллекция.

- Я так люблю бисер, это моя страсть – подтвердила пришедшая на открытие выставки Татьяна ПОЛУБИНСКАЯ. – Серёжек у меня более десяти, и бусы есть.

Я их ношу, и все окружающие завидуют. У меня есть достаточно обеспеченные знакомые, которые предпочитают золото, они сначала говорят: «Продумаешь, бисер», но, когда видят серёжки, у них рты открываются, спрашивают, откуда я их взяла.

Эти игрушки размером с мизинец.

Сейчас Людмила Шугулёва делает и миниатюрные игрушки, каждому пришедшему на открытие выставки, она подарила сувенир – дракончика или ангелочка.

- Сбылась моя мечта: собрала 12 животных восточного гороскопа, - поделилась Людмила Владимировна. - Посмотрела я на них – петушок, лошадка… А они же и в славянском гороскопе есть. Теперь думаю, надо изготовить славянский гороскоп, а ещё сделать 12 знаков зодиака. Заканчиваешь что-то и сразу приходит новая идея, составляешь план на будущее.

Подарки гостям от Людмилы Владимировны.

Есть у Людмилы Владимировны и новый интересный проект.

- Была фотография старинного гайтана из Подбужья, и нужно было сделать подобное украшение по мотивам этого гайтана, - объясняет Людмила Владимировна. - Сложность была в том, чтобы правильно подобрать бисер. Но работу я выполнила в срок. Моя племянница увидела, и попросила сделать ей подобное украшение. И мы сделаем, только немного изменим его, чтобы более молодёжным было.

Открытие выставки прошло весело и душеквно, с песнями и плясками от «Калужской тальянки»