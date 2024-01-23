Полярник с электрогитарой: уроженец Калужской области зимует в Антарктиде в 83-градусный мороз

Прямо сейчас в Антарктиде работает наш земляк Дмитрий ШЕПЕЛЕВ. Он родился в селе Вознесенское Тарусского района.

Мечтой о бескрайних снежных просторах его заразили преподаватели в гидрометеорологическом техникуме. Там начался путь полярника, который провел три зимовки в самом холодном месте земли, посмотрел на звездное небо сверху вниз и по сей день продолжает изучать шестой континент.

Вместе со своими коллегами Дмитрий раскатал и утрамбовал взлетно-посадочную полосу из снега и фиксирует метеоданные, которыми пользуются по всему миру.

Мы позвонили Дмитрию на шестой континент и, преодолевая некоторые помехи связи, поговорили об особенностях работы, пингвинах и музыке.

Как все начиналось

- То, что я нахожусь в Антарктиде не мечта детства, а особенность специальности. Я поступил учиться в гидрометеорологический техникум на направление экология, гидрометеорология и мониторинг окружающей среды, - начинает рассказ наш собеседник. - Там преподаватели много рассказывали о Cевере, Южном и Северном полюсе, некоторые из них там работали. Тогда заразился этой идеей.

Сейчас Дмитрий проводит зимовку на арктической станции «Прогресс».

«Прогресс» распологается в антарктическом оазисе Ларсеманн-Хиллс на берегу залива Прюдз. Он руководит станцией, а до этого провел две зимовки на станции «Восток».

Она уникальна тем, что находится в самом холодном месте на земле, где абсолютный минимум составляет -89 градусов, а также тем, что является единственной внутриконтинентальной русской станцией.

- Абсолютный минимум в мою зимовку на «Востоке» был - 83 градуса, - уточняет Шепелев.

Наш земляк на зимовках обслуживает станции, заготавливает воду. Данные регистрируются автоматически на метеостанциях, затем наш земляк их снимает, делает визуальные наблюдения. Сведения направляют в Санкт-Петербург, Обнинск, а оттуда по всему миру.

Человек и звезды

- На станции «Восток» в Полярную ночь - кромешная темнота и загадочное звездное небо. Гало млечного пути светит так, что видно тени на снегу, - мечтательно рассказывает наш собеседник. - Мы всегда поднимаем голову, чтобы посмотреть на звезды, а здесь нужно опустить, ведь они практически на уровне колен.

Дмитрий поделился с нами снимком северного сияния.

Закат на Белом континенте.

Судя по словам метеоролога, зимовка на станции «Восток» сильно отличается от зимовки на «Прогрессе». «Восток» находится на высоте 3488 метров над уровнем моря. Там разряженный воздух, холодно - все факторы дают большую физическую нагрузку.

- При первой зимовке, которая проходила на «Востоке», был страх. Я переживал не из-за холода или одиночества, а из-за хищников, - вспоминает полярник. - Прекрасно понимал, что там никого нет, но боялся повернуться спиной, оглядывался. Через несколько месяцев это прошло, наступила тишина и покой. На «Востоке» нет ни одной живой души, а на станции «Прогресс» водятся пингвины, тюлени и поморники - птицы такие.

Пингвины

- Мы соблюдаем Мадридский протокол, который регулирует все наши взаимодействия с животным миром. Есть норма - ближе пяти метров к пингвинам не приближаться, - объясняет полярник. - Они дружелюбные, любопытные и дают к себе подойти, но, если расстояние будет меньше метра, у животного будет стресс.

Взлетно-посадочная полоса из снега

На станции «Прогресс» функционирует снежный аэродром, который построили Дмитрий и его коллеги. Благодаря этому специалистов могут доставлять на континент по воздуху.

- Снег укатываем, пока он не примет необходимый вид. Плотность снежной полосы намного выше всех известных нам поверхностей и бетона в том числе, - отмечает исследователь. - Грузовые, тяжелые самолеты эта полоса способна принять - пример тому посадка ИЛ-76.

Когда полярники начинали строить полосу, то не прерывались весь год, сейчас постоянно поддерживают ее в достойном состоянии.

Снежный аэродром принимает 76-е самолеты уже второй год.

Рядом с «Прогрессом» на краю земли соседствуют индийская станция «Бхарати» и китайская «Чжуньшан».

Полярники из разных стран взаимодействуют между собой.

Метеоролог рассказал, что китайцы пытаются построить такой же аэродром с посадкой тяжелых самолетов, но у них пока не получается.

- Мы, если честно, не очень понимаем, почему у них не выходит. Наверное, это связано с тем, что они думают, что это очень сложно делать, необходимо много людей, - предполагает Шепелев. - На самом деле нас 11 человек. Круглый год поддерживаем работу аэродрома - спокойно и не торопясь.

Алло, Большая земля!

- Интернет у нас не так летает, как на Большой земле, но мы имеем возможность общаться по WhatsApp. Для общего пользования есть несколько компьютеров, можно посидеть в свободное время, что-то скачать, посмотреть - рассказывает метеоролог. Самое главное, что есть связь. С ней зимовка проходит намного легче, и мы постоянно на связи с семьей и друзьями.

Шепелев поделился с нами, что его взрослые дети гордятся папой и поддерживают его. Маленькие дети еще не до конца понимают, скучают.

- Дети папе в трубку стихи рассказывают. А некоторые друзья даже приезжают, работать тут остаются, - с гордостью в голосе говорит наш собеседник. - Я их заражаю Антарктидой, на шестом континенте не каждому удается побывать. Пока есть такая возможность - приобщаю своих ребят. Даже скептики приезжают и потом говорят - хороша метафизика!

Дмитрий поделился с нами снимком судна «Академик Федоров».

До шестого континента полярники 42 дня плывут на экспедиционном судне.

- Корабль идет до «Прогреса» от Санкт-Петербурга, с заходом в иностранный порт, там происходит догрузовка.

Как рассказал наш собеседник, экспедиция начинается в тот момент, когда нога ступает на судно. С этого момента на каждом лежит ответственность за то, как пройдет зимовка.

- Корабль - большая структура, где надо в трюмах следить за продуктами, сортировать их. Это полноценный труд, мы не отдыхаем нат корабле, уже начинает идти небольшая зарплата, - отмечает Шепелев. - Корабль показывает кто есть кто.

Как жить?

Станция - монолитное сооружение. Она состоит из нескольких зданий - электростанция, служебно-жилое здание, где полярники живут и работают, вспомогательные склады, очистные, топливо и нефтехранилища.

На станции «Прогресс» есть все условия для полноценной жизни.

- «Прогресс» — столица Антарктиды, здесь и вода, и унитаз, как дома, свет, тепло. Это счастье для полярника. Есть прачечная, баня и душ, - уточняет Шепелев.

На станции «Восток» совсем иные условия.

- Сейчас там строят новую станцию, а в старой нет душа, туалет там, как в поезде. «Восток» в полутора тысячах километрах от берега и со станции «Прогресс» туда идут вездеходы с продуктами, топливом — это большая колонна машин, которые едут 10-12 дней, - рассказывает полярник. Есть самолет еще. Бывает, что подкидывают туда, от «Прогресса» лететь 4 часа.

Тяжелый рок

- Я занимаюсь музыкой, Антарктида дает такую возможность. У меня есть гитара, я ее осваиваю здесь, - воодушевленно делится своим хобби метеоролог. - Во время зимовок я освоил инструмент, продолжаю наслаждаться.

Полярник влюблен в тяжелую музыку и играет в стиле metal.

- Моя любимая группа - Metallica, в конце 80-х годов я услышал их первый раз и стал фанатом. Слушая их музыку, я мечтал, что научусь играть так, как они, - рассказывает Шепелев. - Спустя 30 лет, я исполнил мечту. Конечно, до уровня Хетфилда и Хаммера мне далеко, но свои любимые композиции играть научился, дальше только совершенствоваться.

Судя по словам исследователя, полярники стараются держать себя в форме, занимаются спортом и творчеством.

- Кто носки вяжет, кто пазлы собирает. У нас тут только работа и любимое хобби – все, чего так просит душа, - подытожил Шепелев.