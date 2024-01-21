Калужан заставляют оплачивать уличное освещение

Жители одного из домов на правобережье Калуги пожаловались на то, что им приходится платить за свет уличных фонарей.

В среду, 17 января, одна из жительниц дома №23 по улице 65 лет Победы в Калуге рассказала редакции весьма любопытную историю.

Ситуация с уличным освещением, поначалу показавшаяся нам нонсенсом, в результате разбирательств осветилась с совсем иной стороны.

Светопредставление

Многоквартирный жилой дом в ЖК «Лесной» был сдан в эксплуатацию в 2021 году. Огромное монолитное 13-этажное здание расположилось буквой «Г» по адресу ул. 65 лет Победы, дом №23.

Поначалу жильцов устраивало практически все. Были, конечно, претензии к управляющей компании, но судя по отчетам УК, они исправлялись по мере поступления.

Речь идет, по сути, о мелочах: там доводчик двери в подъезде не работал, здесь плитку переложили на тротуаре у дома, перегоревшие лампочки в подъезде заменили.

Однако с течением времени жильцы этого дома заметили некую странность, связанную с оплатой за электроэнергию. Ну не может столько нагорать за освещение подъездом и подвалов!

Стали выяснять, откуда такие цифры. И тут оказалось, что калужане платили не только за свет в подъездах, но и за освещение улицы.

В недоумении от открывшегося, жильцы обратились за объяснением в городскую управу. Ответ чиновники написали традиционно стандартным бюрократическим языком.

- Указанная линия уличного освещения подключена в ВРУ (вводно-распределительное устройство – прим. ред.) жилого дома и в муниципальной собственности не состоит, - ответил жильцам в конце декабря 2023 года заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Сергей ВОЗИЛКИН. – Соответственно, управление не имеет законных оснований производить работы по ее техническому содержанию, а также компенсировать собственникам жилых помещений расходы, понесенные на оплату потребленной электрической энергии.

Оказалось, что при проектировании и строительстве многоквартирного жилого дома фонари вокруг него были «заведены» под счетчик жильцов. Так что, платите, граждане, и не возмущайтесь. Надо было внимательнее смотреть документы при покупке квартир.

— Это что же получается, орган местного самоуправления выделил участок под строительство, а в дальнейшем никак не контролировал проложение сетей инженерно-технического обеспечения? – возмущается жительница этого дома Елена ПОТАПОВА. - Застройщик поставил трансформаторную подстанцию, сделал в ней точку подключения, согласовал её с сетевой организацией, которая, получается, также не контролировала, что и как на этом участке подключается?

Чем провинился дом?

Рассказанная жильцами история, подкрепленная официальной бумагой из горуправы, сначала ввела нас в некий ступор.

Как так? По всему городу уличное освещение – это вотчина муниципалитета. Освещение дорог и тротуаров оплачиваются из городского бюджета. Более того, как пояснили жильцы дома №23, за «улицу» вынуждены платить только они. Остальные дома ЖК «Лесной», в котором расположен этот дом, не оплачивают свет уличных фонарей.

В управлении городского хозяйства Калуги нам подтвердили, что, действительно, фонари у 23-го дома – это проблема жильцов.

- Управление городского хозяйства города Калуги не участвует в согласовании подключения проектируемых объектов уличного освещения, - пояснили нам в управлении городского хозяйства Калуги. - По факту, жители платят за освещение собственной парковки. В целом по городу такая практика ведётся, но примеров немного. Согласно представленным актам, у данной линии освещения есть собственник, поэтому муниципалитет не вправе производить какие-либо работы (технические и финансовые операции).

Сами жильцы пытались как-то снизить свои расходы.

- Половина фонарей не светят — их выключает УК, чтобы избежать высоких счетов в квитанциях за ОДН ЭЭ, какие-то фонари уже вышли из строя и их никто не обслуживает, - пояснила Елена Потапова.

Кроме этого, собственники квартир просили УК перенастроить реле, чтобы свет на улице включался и выключался не по часам, а по фактическому наступлению сумерек и рассвета.

Обратились мы за разъяснением ситуации и в управляющую компанию.

- Мы в курсе, что собственники обратились в горуправу с просьбой передать уличное освещение, мы сами только «за», - рассказал руководитель УК «ГК Жилищник» Николай КОРМИЛИЦИН. - Сейчас мы инициируем процесс передачи этого имущества МКД в собственность муниципалитета. Это процесс не быстрый, но думаю, что к середине нынешнего года мы его закончим. Мы считаем неправильным, когда жильцы вынуждены платить из своего кармана за уличное освещение.

Нюансы света и тьмы

Хорошо хоть здесь у жильцов и УК есть понимание и, быть может, совместными усилиями они изменят это, вроде бы абсолютно неприемлемое положение вещей.

И все же, сама ситуация настолько одиозна, что мы решили копнуть глубже. Оказалось, что речь идет о фонарях, освещающих огромный периметр дома, возле подъездов, на детской площадке, на территории парковки, вдоль проезжей части двора.

То есть, по сути, речь идет об освещении имущества собственников.

Насколько правомерно желание жильцов переложить эти затраты на плечи муниципалитета, мы спросили у юриста.

- За имущество МКД должен платить собственник, - пояснила юрист Надежда АЗОВА. - С другой стороны, мы не будем себе покупать излишки. Возникают нюансы: либо это был непродуманный проект, куда включили излишнее освещение. Тут уж извините, вы сами приобрели квартиру с таким проектом.

Теперь представьте, у вас свой дом и свой двор. Вы его хотите хорошо освещать. Можете ли вы требовать, чтобы освещение забрал себе муниципалитет?

Важно смотреть, где дом расположен и что конкретно освещают фонари: общий тротуар, дорогу или непосредственно дорожки и стоянку жителей этого дома.

То есть, перспективы добиться передачи уличных фонарей вокруг дома №32 по улице 65 лет Победы муниципалитету, скажем прямо, не слишком велики. Однако, в любом случае, как говорится, дорогу осилит идущий. Быть может, чиновники городской управы найдут необходимые обстоятельства, позволяющие облегчить калужанам бремя расходов за уличную электроэнергию.

Мы будем следить за развитием этой весьма необычной ситуации.