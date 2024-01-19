«Я как будто заново родился!»: как калужане отметили праздник Крещение

Вечером 18 января на Яченском водохранилище православные жители и гости Калужской области отпраздновали Крещение Господне.

Погода была не идеальная, шел снегопад, от которого становилась еще холоднее, однако настоящим моржам он не стал помехой. Главное, чтобы на улице была не плюсовая температура, иначе можно просто-напросто замерзнуть.

Мы решили поинтересоваться у смельчаков об их ощущениях от купания. Также не оставили без внимания и тех, кто принимал участие в организации мероприятия: сотрудника «Службы спасения» и священника.

Вот, что они нам рассказали:

Павел

- Ощущения хорошие, я бы даже сказал отличные. Купаюсь я не в первый раз и сюда, на Яченское водохранилище, пришел со своим ребенком. Буду потом его тоже приучать ходить на Крещение. Это же наша русская традиция, нельзя же мимо нее проходить, необходимо помнить кто мы и что мы есть. Когда я купался первый раз, я даже, если честно, не понял этот момент. Но несмотря на это, самочувствие у меня было очень хорошее. Такое купание очень полезно для нашего тела и души. Не помню точный возраст, когда я залез в ледяную воду, но с того момента я старался ежегодно участвовать в традиции.

Вадим

- Водичка хороша! Сегодня купаться гораздо легче. В том году на Крещение было +4 градуса и окунаться оказалась действительно тяжело. В этот раз с погодой повезло, есть мороз. Залезать в водоем намного проще, и вода ощущается теплее. Свое первое купание я тоже запомнил, это было в купели в Шамордино. Когда точно сказать не могу, я уже сбился со счету сколько раз я купался, но примерно прошло лет 8-10. Крещение — это хорошая традиция, в которой нужно участвовать и которую нужно чтить, особенно тем, тем, кто верит в Бога.

Виктор, спасатель «Службы спасения»

- Мне еще никогда не доводилось принимать участие в крещенских купаниях. Но я задумывался об этом неоднократно. Пока я сделал вывод, что еще не готов приобщиться к этой традиции. Тяжело себя пересилить и все-таки решиться. Вообще, мне кажется, для того, чтобы зайти в ледяную воду, человеку нужна огромная сила духа, даже просто, чтобы принять это решение, а тем более набраться сил и окупнуться в прорубь. Насколько я знаю, никто из моих родственников тоже еще не купался на Крещение.

Андрей

- Ощущения у меня отличные, как будто исцелился. Сегодня был мой первый раз, когда я нырял. Поначалу было, конечно, страшно и очень холодно, особенно во время самого захода в воду. Но когда я вышел, уже не так прохладно стало, а состояние было, как в тумане, не понимал, что происходит. В себя я пришел уже, когда зашел в шатер и начал переодеваться. Я хочу и готов продолжать эту православную традицию, буду ежегодно принимать в ней участие, ведь это действительно полезно для нашего тела и духа.

Павел

- Ощущения у меня шикарные! Купался я, само собой, не в первый раз. Стараюсь каждый год соблюдать эту традицию, но, к сожалению, из-за работы не всегда получается это сделать. Свой первый праздник Крещение я помню, лет 20 назад случилось это событие. Холодно, конечно было, ощущения непередаваемые, на всю жизнь запомнил. Мыслей о том, чтобы отказаться и больше не принимать участие у меня тогда не возникло, поэтому я до сих пор здесь, продолжаю купаться в проруби каждый год.

Священник Ярослав

- Купание в купели – это давняя традиция, которая у русского народа пользуется популярностью. Наша страна идет особым путем в этом мире, ведь нам нужна не просто спокойная и размеренная жизнь, а особенные ощущения в ней. Именно поэтому русские люди приходят на водоем в зимнее время года. Сам я тоже принимаю участие в традиции. В этом году мы вместе с семьей поедем купаться в Тихонову пустынь. Первое купание я тоже запомнил, мне было всего около 21 года тогда, на улице был мороз, -35 градусов, а в воде наоборот было теплее. Мне тогда понравилось.

Дмитрий

- Мне очень хорошо, как будто заново родился. Сегодня я купался в первый раз и уверен, что пойду еще, будет у меня теперь такая традиция. Сам я не калужский, а из Амурской области. Там я никогда не решался лезть в ледяную воду, потому что у нас сильное течение и мороз под -40 градусов. И представьте себе, люди этого даже не боятся. Здесь всего -10 градусов - это нормально, тут, значит, можно купаться. Сейчас я больше не живу в своих родных краях, окончательно перебрался в Калужскую область, поэтому точно вернусь еще сюда на Крещение.

Купальщиков было в районе 180 человек, в самом начале никто из женщин не окунался, в прорубь заходили лишь мужчины. И, судя по комментариям, вся сильная половина населения осталась довольна, планируют продолжить эту традицию в последующие годы.

Участники могли переодеться в теплых палатках (отдельно женская и мужская) и согреться в специально оборудованном для этого пункте. К счастью, происшествий в этот светлый праздник тоже не случилось, рядом с водоемом дежурили спасатели и полицейские, а неподалеку находилась скорая помощь.

Чтение молитв

За правопорядком на Крещении следили сотрудники полиции

Спасатели в любой момент были готовы прийти на помощь, но форс-мажоров не допускали. Все было строго

Окунание креста в прорубь

Мужская и женская раздевалки

А вы окунались в прорубь на Крещение или отмечали праздник по-другому? Ждем ваши ответы в комментариях!