Психолог из Калуги рассказал, у кого чаще всего возникают панические атаки

При панической атаке страх зашкаливает, а физическое состояние такое, что сейчас у тебя случится инфаркт или инсульт, тебе плохо ты умираешь. Человек ходит по врачам, но никаких болезней у него не находят.

А приступы по-прежнему случаются.

Почему так происходит и как избавиться от панических атак, обсуждаем с калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

- Тема очень сложная, - говорит Андрей.

- Важно понимать, что здесь есть медицинская составляющая, которая относится к неврологии, психиатрии.

Есть диагноз, который требует медикаментозной поддержки. А я могу говорить только о психологической составляющей.

Такое явление как панические атаки изучали с античных времен. И были разные гипотезы. Тогда заметили, что чаще панические атаки встречаются у женщин.

Связывали их с древнегреческим богом Паном, изображавшимся с козлиными рогами и копытами, отсюда и слово «паника». Пан являлся людям и вызвал страх.

В ХIХ веке стали отделять физиологию и психологию.

Если раньше считалось, что симптомы панической атаки имеют физические нарушения, пришло понимание, что здесь есть психический, психиатрический профиль.

В начале ХХ века Фрейд четко разделял, где невротизация, а где медицинская плоскость решения проблемы.

Психика перегружена

- Что такое панические атаки, какие у них симптомы?

- Есть перечень симптомов: учащённое сердцебиение, потливость, удушье, покалывание в конечностях, онемение, страх смерти, потеря контроля, деперсонализация, дереализация, когда человек не ощущает реальность.

- Почему они возникают?

- У всех по-разному. Современный мир все больше и больше увеличивает нагрузку на человека, на психику, и сейчас мы наблюдаем активный рост панических атак. Мы перегружены информацией.

Можно час почитать новости и почувствовать себя тревожно, неуютно, напряжение, страх будущего, неопределённости, потери контроля. И даже самые безобидные смешные видео, картинки подгружают нашу психику.

Мессенджеры, рабочие чаты тоже: пришло сообщение, мы тратим на него свои эмоции. Переписка требует нашего внимания. Так незаметно увеличивается объем нашей работы, объём нагрузок.

Психика перегружена, и человек не может психически отреагировать. Эт часто встречается при сидячем образе жизни, монотонной однообразной работе.

Одна из причин – выброс адреналина. Если раньше человек благодаря выбросу адреналина мог выйти из какой-то критической ситуации, например, при нападении дикого зверя, он в ответ сражался с ним или убегал, сейчас мы сражаться или убегать не будем.

И адреналин сохраняем в себе. Часто это имеет накопительный эффект и потом выражается в таких симптомах, которые можно называть паническими состояниями.

Последняя капля

- Они, действительно, начинаются внезапно?

- Панические атаки можно разделить на внезапные и предсказуемые. Есть ситуации, когда эти состояния повторяются. Например, в определённых помещениях, при встрече с определенными людьми срабатывает триггер.

И, зачастую, попытка контролировать это состояние, справиться, побороть его, может вызвать ещё больший подъём симптоматики.

- Какие люди склонны к паническими атаками?

Считается, что у женщин панические атаки случаются чаще, так как мужчины могут больше проявлять агрессию, чем-то отреагировать на адреналин. Кроме того, больше им подвержен средний возраст. У пожилых панические атаки возникают реже.

- Что влияет на развитие панических состояний?

- С психологической стороны могу выделить в первую очередь сверхконтроль – это попытка контролировать неконтролируемое. Когда контроль адекватный - это хорошо, это делает человека дисциплинированным, собранным. Он старается что-то планировать, какие-то вещи предусмотреть.

А когда человек пытается зайти в зону неконтролируемых явлений, это вызывает огромное напряжение психики. Но в психологии мы всегда выявляем множество причинно-следственных связей. Безусловно влияют, и стресс, и психоэмоциональное истощение, и какие-то факторы перегрузки, когда у человека нет сна, отдыха.

Бывает, что какая-то последняя капля запустила это состояние. Человек испытал его, у него есть страх повторения. Но могут быть и эпизодические панические атаки, которые никогда не повторятся, потому что в жизни человека происходят благоприятные изменения - начальник сменился или жилплощадь увеличилась и стало меньше стресса.

Этого стало достаточно, чтобы пусковой механизм перестал срабатывать.

Зачастую, панические атаки возникают на фоне посттравматического стрессового расстройства. Человек переживает какую-то ситуацию – аварию, например, и возникает страх повторения.

Деструктивная тревога, которая не приводит к действию, просто истощает, не дает человеку нормально функционировать. Негативные запугивания: будет тяжело, если я получу выговор или меня уволят.

- К вам обращаются с такой проблемой?

- В моей практике чаще с такой проблемой обращаются люди за 40 в момент критической ситуации: потеря работы, развод, подростковый период у детей – всё это влияет на возникновении панических атак, повышенной тревожности.

- Правда ли, что панические атаки могу возникнуть после ковида?

- Конечно, человек испытывает испуг. У него нарушается дыхание, возникает страх патологий. Ведь много говорят, что ковид бьет по легким, по сердцу, да по любым органам. Эти факторы все усугубляют.

Требует работы

- Как справиться с паническими атаками?

- Невозможно убрать только панически атаки. Нужно работать с комплексом проблем. Надо, чтобы человек поменял условия жизни, свои взгляды, установки. Это решается в рамках когнитивно-поведенческой психологии, которая включает в себя пересмотр каких-то позиций и изменения поведенческой модели.

Это сложно, это требует от человека большого труда. Нужно научиться навыкам релаксации, расслабления.

И лучше заниматься профилактикой. Человек может изучить дыхательные практики, техники заземления, методику переключения своего внимания на внешние объекты. Но разово это не даст должного результата.

И важна профилактика. Желательно научиться присматриваться к своему состоянию, понимать, когда тучки начинаю сгущаться.

- Что делать в момент панической атаки?

- Наладить дыхание, сделать спокойным. Если нет физиологических нарушений со стороны работы сердца, нервной системы, осознать, что это не критично, от этого люди не умирают, просто сейчас произошла внештатная ситуация.

Если человек знает о природе возникновения панических атак, это дает успокоение.

Важно изучить метод заземления. Это техника, которая помогает получить опору. Постараться почувствовать под собой почву: в помещении - пол, на улице - землю, асфальт, если сидите в кресле, взяться за поручни. Заземлиться, что-то потрогать.

И переключиться на внешний мир: увидеть пять предметов (картины, облака, деревья и т.д.), услышать пять звуков, почувствовать пять запахов. Вернутся в реальность.

Но это все попытка убрать симптомы. Причинно-следственные связи требуют работы над тем, какой контент мы потребляет, какую информацию воспринимаем и пропускаем через себя, с какой позиции пытаемся рассмотреть все эти явления, насколько мы тревожимся.

Убрать тревогу

- Какая разница между обычной тревогой, беспокойством и панической атакой?

- Определить, насколько уместна тревога позволяют простые законы. Надо ответить на вопрос: могу ли я сейчас на это повлиять? Если могу, значит, нужно действовать.

Если нет, нужно формировать навык принятия. Формируется он постепенно, человек учится разделять продуктивную тревогу от деструктивной.

Самое главное, надо понимать, что результат будет только, если системно этим заниматься. Если попробовать раз или два, вполне вероятно, что это ничего не даст.

А люди хотят волшебную таблетку, волшебный метод, чтобы всё сразу прошло, но это так не работает. Результат достигается системной работой и соблюдении медикаментозной терапии. Тогда симптомы уменьшаются, или уходят полностью.

- Как снизить тревогу?

- Я выработал собственный метод. Задаю себе вопрос: зачем об этом думать сейчас. Если могу на него ответить рационально, ок, можно об этом подумать, что-то спланировать, предусмотреть, уделить этому время.

Если понимаю, что занимаюсь этим несвоевременно, грубо говоря, мне сейчас курсы вести, а я начинаю думать о каких-то предстоящих обследованиях, анализах, это несвоевременно.

И часто, находясь в какой-то ситуации, наши переживания не соответствуют ей, появляется некое раздвоение. Мы находимся на работе, а наши мысли убегают в будущее или в прошлое.

Важно понимание здесь и сейчас, это в психологии называется осознанностью, этот навык надо в себе формировать, чтобы снизить тревожность.

- Можно ли поддержать психику витаминами?

- Надо понимать, что есть поддерживающие препараты, а есть причинно-следственные связи. Опять же, если наладить режим работы и отдыха, питание, качество сна, добавить комплекс витаминов – всё это во благо.

Тревожность, зачатую, возникает, когда нам плохо, нет сил, когда мы понимаем, что можем не справиться с теми задачами, которые перед нами ставит жизнь.

Форсмажоры, трагедии мы предусмотреть не можем. Но от того, в какой физической форме мы находимся, зависит, какие состояния у нас будут возникать.

Если психика очищается, есть ресурс, энергия, нам легче справиться. Многие люди проходили испытания и выходили из них более прокаченными, становились в чём-то сильней, это даст большую поддержку.