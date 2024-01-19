Кто баламутит воду в Перемышльском пруду

Местные жители считают, что озеро Бездонное в Перемышле таит в себе опасность возникновения эпидемии.

О возможной экологической катастрофе на озере начали говорить еще в 2019 году. Тогда жители впервые обратили внимание на необычное цветение водоема.

Минприроды тогда обследовало объект и приняло решение о его дополнительном зарыблении.

С годами ситуация на Бездонном лучше не стала. К нам в редакцию обратился житель Перемышля и рассказал о возможности распространения целого букета заразных болезней из-за роста бактериальной загрязненности озера.

Отвадили ассенизатора

Кристально чистое озеро Бездонное в былые годы привлекало огромное количество отдыхающих, а рыбаки по берегам с удовольствием ловили рыбку. Ситуация стала меняться в 2019 году. Странная зелень покрыла водную гладь, появился запах, рыбка клевать перестала.

Как рассказали нам местные жители, был случай, когда рыбаки заметили подъехавшую к берегу ассенизаторскую машину. Увидя манипуляции со шлангом, они побросали свои удочки и популярно, по-русски, объяснили водителю, что он не прав.

Говорят, после этого случая, ассенизаторов на берегу больше замечено не было.

Однако, озеро продолжало цвести, а зимой был замечен замор рыбы. Тогда власти провели исследования и приняли решение о зарыблении водоема. В озеро выпустили 500 килограмм белого амура.

Кроме этого, с весны до осени все того же 2019-го в Бездонное озеро запускали раков, толстолобика и даже сомов.

Благодаря примененными мерам на несколько лет экологическое равновесие было восстановлено.

Проблема вернулась

Весной 2023 года местный активист Владимир Курбатов обратил внимание на вновь появившуюся пену на водной глади.

Он самостоятельно произвел отбор проб и отослал их в Калужскую городскую лабораторию анализа воды. В результате исследований оказалось, что в воде в большом количестве содержатся колиморфные бактерии, являющиеся свидетельством присутствия фекалий. Предельно допустимая концентрация в пробах была превышена в 24 раза.

- Фекалии являются источником представляющих угрозу для человека патогенных бактерий, - рассказывает Академик РАЕН Владимир КУРБАТОВ. – Таких, как брюшной тиф, холера, дизентерия, гастроэнтерит, гепатит А, болезни желудочно-кишечного тракта и других. Перемышльское озеро представляет собой место отдыха не только жителей села, но и смежных регионов. В подобной среде вероятно возникновение эпидемий, аналогичных имевших место в Сингапуре и США в начале 2000-х годов.

Роспотребназор подтвердил, что качество воды в озере не соответствует нормам СанПина. В результате, местные власти в августе поставили перед водоёмом аншлаг с предупреждением об опасности купания в водоеме.

Владимир Курбатов обратился с этой проблемой в министерство природных ресурсов области и написал большое подробное письмо на имя губернатора Калужской области.

В сентябре специалисты минприроды провели обследование озера Бездонное.

- На момент проведения обследования сброса и следов сброса сточных вод не установлено, - пояснила заместитель губернатора Калужской области Ольга ИВАНОВА. – Вода в озере соответствовала естественным органолептическим свойствам. Серебристая пленка, о которой писали местные жители, на момент обследования на поверхности озера не обнаружена.

Специалисты минприроды все же взяли тогда пробы воды и передали их на анализ. В результате лишь по одному параметру были выявлены незначительные превышения предельно допустимых концентраций.

С таким ответом Владимир Курбатов не согласился.

- Несмотря на то, что к моему обращению были приложены результаты бактериологического анализа, а первые результаты Роспотребнадзора были известны ещё 03.08.2023, по непонятным причинам Министерство природных ресурсов и экологии их проигнорировало, безосновательно проведя тенденциозный химический анализ, - пояснил житель Перемышля.

Речь идет о том, что минприроды провело стандартный химический анализ качества воды, тогда как превышение в десятки раз ПДК было зафиксировано по бактериологическим показателям.

Борьба за чистоту

Местные жители во главе с Владимиром Курбатовым засыпали жалобами все возможные инстанции. В итоге специалисты минприроды повторно уже в декабре 2023 года совместно с представителями районной и сельской администрации, Роспотребнадзора и местными жителями выехали на берег Бездонного.



Кто сливает нечистоты вновь обнаружено не было. Комиссия заглянула даже в канализационные колодцы, но они оказались пустыми и сухими. Мистика какая-то. Были повторно взяты пробы воды и результаты исследований подтвердили предыдущие: вода в озере Бездонное не соответствует нормам СанПина.

- При наступлении благоприятных условий будет проведено обследование системы водоотведения на предмет незаконной врезки хозяйственно-бытовой канализации от частного сектора, - уточнила Ольга Иванова.

Другими словами, местную администрацию вроде бы обязали поискать, кто сливает фекалии в некогда чистый перемышльский водоем. Вот только когда наступят эти «благоприятные условия» не сказали.

Во всей этой длящейся годами истории удивляет как спокойствие минприроды, видимо, не считающее, что ситуация с озером в Перемышле грозит экологической катастрофой, так и неизвестных деятелей, сливающих в Бездонное свои какашки.

Похоже, чтобы решить проблему, пора звать рыбаков. Тех самых, по-русски объясняющих.